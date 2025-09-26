FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 19 juin 2026 à 19h27
Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 26 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Comme tous les ans, le mode Ultimate Team permet aux joueurs de récupérer des cartes spéciales, introduites par le biais de promos, qui ont toutes une thématique. Certaines sont calées en fonction du calendrier, quand d'autres sont plus originales et mettent en avant des joueurs avec une particularité.

Plusieurs événements reviennent tous les ans et sont devenus des indémodables, quand d'autres font une, voire deux apparitions avant de disparaître.

Calendrier des promos de FC 26

Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver un calendrier (non officiel), des promotions de FC 26. Basé uniquement sur les événements de FC 25, et des leaks, dans le but de pouvoir anticiper vos achats ou investissements sur le marché des transferts. Il est possible que EA Sports innove en remplaçant des promos par d'autres, naturellement.

Promo Date de la promo dans FC 25 Date estimée/confirmée dans FC 26
Cornerstones Nouveauté 26 septembre 2025
Ratings Reload Nouveauté 10 octobre 2025
Ultimate Scream Absent l'an dernier 24 octobre 2025
UEFA Primetime Nouveauté 7 novembre 2025
Captains Absent l'an dernier 14 novembre 2025
FC Pro Live 22 novembre 2024 21 novembre 2025
Thunderstruck 29 novembre 2024 28 novembre 2025
Unbreakables Nouveauté 12 décembre 2025
Winter Wildcard 20 décembre 2024 19 décembre 2025
Time Warp 3 janvier 2025 2 janvier 2026
Team of the Year (TOTY) 23 janvier 2025 22 janvier 2026
Mentions Honorables 24 janvier 2025 23 janvier 2026
Future Stars 1er février 2025 31 janvier 2026
Knockout Royalty 14 février 13 février 2026
Fantasy FC
 21 février 2025 20 février 2026
FUT Birthday 7 mars 2025 6 mars 2026
Answer the Call Nouveauté 19 mars 2026
Road to the Final (RTTF) Absent l'an dernier 27 mars 2026
Trophy Titans Nouveauté 3 avril 2026
TOTS Serie A, MLS, Eredivisie et Reste de l'Europe 24 avril 2025 17 avril 2026
TOTS Premier League, WSL et EFL 2 mai 2025 24 avril 2026
TOTS Bundesliga, Frauen Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde 9 mai 2025 1er mai 2026
TOTS Ultimate 2 juin 2025 22 mai 2022
Festival du football : Greats of the Game Nouveauté 19 juin 2026

L'article sera mis à jour au fil du temps. Si vous souhaitez faire une petite pause et vous lancer dans le mode Carrière, nous vous indiquons les meilleures pépites de FC 26 avec une liste de jeunes joueurs à recruter.

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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

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    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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