FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
modifié le 19 juin 2026 à 19h27
Comme tous les ans, le mode Ultimate Team permet aux joueurs de récupérer des cartes spéciales, introduites par le biais de promos, qui ont toutes une thématique. Certaines sont calées en fonction du calendrier, quand d'autres sont plus originales et mettent en avant des joueurs avec une particularité.
Plusieurs événements reviennent tous les ans et sont devenus des indémodables, quand d'autres font une, voire deux apparitions avant de disparaître.
Calendrier des promos de FC 26
Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver un calendrier (non officiel), des promotions de FC 26. Basé uniquement sur les événements de FC 25, et des leaks, dans le but de pouvoir anticiper vos achats ou investissements sur le marché des transferts. Il est possible que EA Sports innove en remplaçant des promos par d'autres, naturellement.
|Promo
|Date de la promo dans FC 25
|Date estimée/confirmée dans FC 26
|Cornerstones
|Nouveauté
|26 septembre 2025
|Ratings Reload
|Nouveauté
|10 octobre 2025
|Ultimate Scream
|Absent l'an dernier
|24 octobre 2025
|UEFA Primetime
|Nouveauté
|7 novembre 2025
|Captains
|Absent l'an dernier
|14 novembre 2025
|FC Pro Live
|22 novembre 2024
|21 novembre 2025
|Thunderstruck
|29 novembre 2024
|28 novembre 2025
|Unbreakables
|Nouveauté
|12 décembre 2025
|Winter Wildcard
|20 décembre 2024
|19 décembre 2025
|Time Warp
|3 janvier 2025
|2 janvier 2026
|Team of the Year (TOTY)
|23 janvier 2025
|22 janvier 2026
|Mentions Honorables
|24 janvier 2025
|23 janvier 2026
|Future Stars
|1er février 2025
|31 janvier 2026
|Knockout Royalty
|14 février
|13 février 2026
|Fantasy FC
|21 février 2025
|20 février 2026
|FUT Birthday
|7 mars 2025
|6 mars 2026
|Answer the Call
|Nouveauté
|19 mars 2026
|Road to the Final (RTTF)
|Absent l'an dernier
|27 mars 2026
|Trophy Titans
|Nouveauté
|3 avril 2026
|TOTS Serie A, MLS, Eredivisie et Reste de l'Europe
|24 avril 2025
|17 avril 2026
|TOTS Premier League, WSL et EFL
|2 mai 2025
|24 avril 2026
|TOTS Bundesliga, Frauen Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde
|9 mai 2025
|1er mai 2026
|TOTS Ultimate
|2 juin 2025
|22 mai 2022
|Festival du football : Greats of the Game
|Nouveauté
|19 juin 2026
L'article sera mis à jour au fil du temps. Si vous souhaitez faire une petite pause et vous lancer dans le mode Carrière, nous vous indiquons les meilleures pépites de FC 26 avec une liste de jeunes joueurs à recruter.
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