FC 26 : Les joueurs Unbreakables sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2025 à 19h12
Les nouvelles cartes Unbreakables de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs ayant connu des difficultés au cours de leur carrière.
FC 26 : Les joueurs Unbreakables sont disponibles

Unbreakables sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, et pour cette année le studio a décidé de créer de nouvelles séries, comme Unbreakables.

Cette nouvelle promotion met en avant le travail, la force, la résilience et le courage de certains footballeurs et footballeurs qui n'ont pas toujours eu de la chance, notamment à cause de blessures lors de leur carrière, ou de passage à vide. Évidemment, EA Sports illustre cette série avec la présence du Lillois Nabil Bentaleb, victime d'un arrêt cardiaque lors de l'été 2024, mais qui a su revenir au haut niveau avec le LOSC. Tous ces joueurs voient leur note être boostée, bien évidemment.

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Unbreakables de FC 26, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. 

Les cartes Unbreakables FC 26

Gardiens

  • 88 - Allemagne Ann-Katrin Berger - G - NJ/NY Gotham
  • 86 - Allemagne Manuel Neuer - G - FC Bayern München
  • 85 - Angleterre Ellie Roebuck - G - Aston Villa

Défenseurs

  • 86 - États-Unis Carson Pickett - DG - Orlando Pride
  • 86 - Pays-Bas Daley Blind - DC - Girona FC
  • 86 - Croatie Dejan Lovren - DC - PAOK FC

Milieux

  • 92 - Égypte Mohamed Salah - MD - Liverpool
  • 89 - Croatie Luka Modrić - MC - Milano FC
  • 88 - États-Unis Mallory Swanson - MG - Chicago Red Stars
  • 88 - Sénégal Sadio Mané - MG - Al Nassr
  • 87 - États-Unis Catarina Macario - MOC - Chelsea
  • 87 - Danemark Christian Eriksen - MC - VfL Wolfsburg
  • 87 - France Eduardo Camavinga - MC - Real Madrid
  • 87 - Ghana Iñaki Williams - MD - Athletic Club
  • 87 - Brésil Joelinton - MC - Newcastle Utd
  • 87 - Brésil Junior Messias - MD - Genoa
  • 87 - Colombie Luis Díaz - MG - FC Bayern München
  • 87 - Espagne Santiago Cazorla - MOC - R. Oviedo
  • 86 - Pays de Galles David Brooks - MD - AFC Bournemouth
  • 86 - Portugal Francisco Trincão - MOC - Sporting CP
  • 86 - Algérie Nabil Bentaleb - MDC - LOSC Lille
  • 85 - Roumanie Cătălin Cîrjan - MOC - FC Dinamo 1948
  • 85 - Espagne Eva Dios Nieto - MC - RC Deportivo
  • 85 - Croatie Josip Mišić - MDC - Dinamo Zagreb

Attaquants

  • 91 - Jamaïque Khadija Shaw - BU - Manchester City
  • 90 - Angleterre Bukayo Saka - AD - Arsenal
  • 88 - Guinea Serhou Guirassy - BU - Borussia Dortmund
  • 87 - Colombie Linda Caicedo - AG - Real Madrid
  • 86 - Nigéria Edna Imade - BU - Real Sociedad
  • 86 - Mexico Raúl Jiménez - BU - Fulham
  • 85 - Allemagne Verena Wieder - BU - SV Werder Bremen
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 81,59 € au lieu de 100 €, soit 18 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 118,09 € au lieu de 150 €, soit 21 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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