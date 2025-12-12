FC 26 : Les joueurs Unbreakables sont disponibles

Les nouvelles cartes Unbreakables de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs ayant connu des difficultés au cours de leur carrière.
Unbreakables sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, et pour cette année le studio a décidé de créer de nouvelles séries, comme Unbreakables
.
Cette nouvelle promotion
met en avant le travail, la force, la résilience et le courage de certains footballeurs et footballeurs qui n'ont pas toujours eu de la chance, notamment à cause de blessures lors de leur carrière, ou de passage à vide. Évidemment, EA Sports illustre cette série avec la présence du Lillois Nabil Bentaleb, victime d'un arrêt cardiaque lors de l'été 2024, mais qui a su revenir au haut niveau avec le LOSC. Tous ces joueurs voient leur note être boostée, bien évidemment.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Unbreakables de FC 26
, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine.
Les cartes Unbreakables FC 26
Gardiens
- 88 - Ann-Katrin Berger - G - NJ/NY Gotham
- 86 - Manuel Neuer - G - FC Bayern München
- 85 - Ellie Roebuck - G - Aston Villa
Défenseurs
- 86 - Carson Pickett - DG - Orlando Pride
- 86 - Daley Blind - DC - Girona FC
- 86 - Dejan Lovren - DC - PAOK FC
Milieux
- 92 - Mohamed Salah - MD - Liverpool
- 89 - Luka Modrić - MC - Milano FC
- 88 - Mallory Swanson - MG - Chicago Red Stars
- 88 - Sadio Mané - MG - Al Nassr
- 87 - Catarina Macario - MOC - Chelsea
- 87 - Christian Eriksen - MC - VfL Wolfsburg
- 87 - Eduardo Camavinga - MC - Real Madrid
- 87 - Iñaki Williams - MD - Athletic Club
- 87 - Joelinton - MC - Newcastle Utd
- 87 - Junior Messias - MD - Genoa
- 87 - Luis Díaz - MG - FC Bayern München
- 87 - Santiago Cazorla - MOC - R. Oviedo
- 86 - David Brooks - MD - AFC Bournemouth
- 86 - Francisco Trincão - MOC - Sporting CP
- 86 - Nabil Bentaleb - MDC - LOSC Lille
- 85 - Cătălin Cîrjan - MOC - FC Dinamo 1948
- 85 - Eva Dios Nieto - MC - RC Deportivo
- 85 - Josip Mišić - MDC - Dinamo Zagreb
Attaquants
- 91 - Khadija Shaw - BU - Manchester City
- 90 - Bukayo Saka - AD - Arsenal
- 88 - Serhou Guirassy - BU - Borussia Dortmund
- 87 - Linda Caicedo - AG - Real Madrid
- 86 - Edna Imade - BU - Real Sociedad
- 86 - Raúl Jiménez - BU - Fulham
- 85 - Verena Wieder - BU - SV Werder Bremen
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