FC 26 : Les joueurs Trophy Titans sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 10 avril 2026 à 19h30
Les nouvelles cartes Trophy Titans de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs qui ont marqué l'histoire du football.
FC 26 : Les joueurs Trophy Titans sont disponibles

Trophy Titans sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, certaines connues et d'autres inédites. C'est le cas pour la promotion FC 26 nommée Trophy Titans. Elle met en avant des joueurs internationaux qui ont pris leur retraite et ont bénéficié d'une carte Icône ou Héros dans la saga. Cette nouvelle version rehausse évidemment leur note et promet de rendre ces cartes très, très prisées, avec plusieurs version disponibles pour certains joueurs. 

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Trophy Titans de FC 26, disponibles dès maintenant dans les packs pour une durée d'une semaine, après quoi une deuxième équipe devrait faire son apparition. 

Les cartes Trophy Titans FC 26

Team 2

Gardien

  • 94 - Italie Gianluigi Buffon - G - EA FC ICONS

Défenseurs

  • 95 - Brésil Cafu - DD - EA FC ICONS
  • 95 - Brésil Marcelo - DG - EA FC ICONS
  • 95 - Italie Paolo Maldini - DC - EA FC ICONS
  • 93 - Angleterre Bobby Moore - DC - EA FC ICONS
  • 93 - France Marcel Desailly - DC - EA FC ICONS
  • 92 - Angleterre Ashley Cole - DG - EA FC ICONS
  • 90 - Brésil Marcelo - DG - EA FC ICONS
  • 89 - Italie Paolo Maldini - DC - EA FC ICONS
  • 88 - Angleterre Ashley Cole - DG - EA FC ICONS
  • 88 - France Marcel Desailly - DC - EA FC ICONS

Milieux

  • 96 - Allemagne Bastian Schweinsteiger - MC - EA FC ICONS
  • 94 - France Claude Makélélé - MDC - EA FC ICONS
  • 94 - Italie Roberto Baggio - MOC - EA FC ICONS
  • 93 - France Robert Pirès - MG - EA FC ICONS
  • 90 - France Robert Pirès - MD - EA FC ICONS

Attaquants

  • 96 - France Thierry Henry - BU - EA FC ICONS
  • 94 - Pays-Bas Marco van Basten - BU - EA FC ICONS
  • 94 - Pays-Bas Patrick Kluivert - BU - EA FC ICONS
  • 93 - Ukraine Andriy Shevchenko - BU - EA FC ICONS
  • 93 - Angleterre Wayne Rooney - BU - EA FC ICONS
  • 92 - Pays de Galles Ian Rush - BU - EA FC ICONS
  • 91 - Angleterre Gary Lineker - BU - EA FC ICONS
  • 91 - Suède Henrik Larsson - BU - EA FC ICONS
  • 89 - Pays de Galles Ian Rush - BU - EA FC ICONS
  • 89 - Angleterre Ian Wright - BU - EA FC ICONS
  • 89 - Pays-Bas Patrick Kluivert - BU - EA FC ICONS
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Team 1

Gardien

  • 93 - Allemagne Nadine Angerer - G - EA FC ICONS

Défenseurs

  • 94 - Espagne Carles Puyol - DC - EA FC ICONS
  • 94 - Allemagne Franz Beckenbauer - DC - EA FC ICONS
  • 94 - France Lilian Thuram - DD - EA FC ICONS
  • 93 - Espagne Fernando Hierro - DC - EA FC ICONS
  • 92 - Italie Alessandro Nesta - DC - EA FC ICONS
  • 92 - Argentine Javier Zanetti - DD - EA FC ICONS
  • 91 - Allemagne Jürgen Kohler - DC - HERO
  • 91 - Angleterre Sol Campbell - DC - EA FC ICONS
  • 89 - Italie Andrea Barzagli - DC - HERO
  • 89 - France Lilian Thuram - DD - EA FC ICONS
  • 89 - France Sonia Bompastor - DG - HERO
  • 88 - Italie Alessandro Nesta - DC - EA FC ICONS
  • 88 - Espagne Carles Puyol - DC - EA FC ICONS
  • 88 - Angleterre Sol Campbell - DC - EA FC ICONS

Milieux

  • 96 - France Zinedine Zidane - MOC - EA FC ICONS
  • 95 - Pays-Bas Ruud Gullit - MOC - EA FC ICONS
  • 94 - Belgique Eden Hazard - MG - HERO
  • 93 - Brésil Ramires - MDC - HERO
  • 90 - Brésil Kaká - MOC - EA FC ICONS
  • 88 - Argentine Juan Sebastián Verón - MC - EA FC ICONS

Attaquants

  • 96 - États-Unis Alex Morgan - BU - EA FC ICONS
  • 95 - Brésil Ronaldinho - AG - EA FC ICONS
  • 94 - Allemagne Birgit Prinz - BU - EA FC ICONS
  • 94 - Espagne Fernando Morientes - BU - HERO
  • 93 - Espagne Emilio Butragueño - BU - EA FC ICONS
  • 93 - Italie Francesco Totti - BU - EA FC ICONS
  • 92 - Angleterre Alan Shearer - BU - EA FC ICONS
  • 92 - Pérou Claudio Pizarro - BU - HERO
  • 92 - France Eric Cantona - BU - EA FC ICONS
  • 91 - Bulgarie Dimitar Berbatov - BU - HERO
  • 91 - Italie Gianluca Vialli - BU - HERO
  • 90 - Espagne Emilio Butragueño - BU - EA FC ICONS
  • 89 - Allemagne Birgit Prinz - BU - EA FC ICONS
  • 88 - Angleterre Alan Shearer - BU - EA FC ICONS
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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