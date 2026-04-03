FC 26 : Les joueurs Trophy Titans sont disponibles

Les nouvelles cartes Trophy Titans de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs qui ont marqué l'histoire du football.
Trophy Titans sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, certaines connues et d'autres inédites. C'est le cas pour la promotion FC 26
nommée Trophy Titans. Elle met en avant des joueurs internationaux qui ont pris leur retraite et ont bénéficié d'une carte Icône ou Héros dans la saga. Cette nouvelle version rehausse évidemment leur note et promet de rendre ces cartes très, très prisées, avec plusieurs version disponibles pour certains joueurs.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Trophy Titans de FC 26
, disponibles dès maintenant dans les packs pour une durée d'une semaine, après quoi une deuxième équipe devrait faire son apparition.
Les cartes Trophy Titans FC 26
Team 2
Gardien
- 94 - Gianluigi Buffon - G - EA FC ICONS
Défenseurs
- 95 - Cafu - DD - EA FC ICONS
- 95 - Marcelo - DG - EA FC ICONS
- 95 - Paolo Maldini - DC - EA FC ICONS
- 93 - Bobby Moore - DC - EA FC ICONS
- 93 - Marcel Desailly - DC - EA FC ICONS
- 92 - Ashley Cole - DG - EA FC ICONS
- 90 - Marcelo - DG - EA FC ICONS
- 89 - Paolo Maldini - DC - EA FC ICONS
- 88 - Ashley Cole - DG - EA FC ICONS
- 88 - Marcel Desailly - DC - EA FC ICONS
Milieux
- 96 - Bastian Schweinsteiger - MC - EA FC ICONS
- 94 - Claude Makélélé - MDC - EA FC ICONS
- 94 - Roberto Baggio - MOC - EA FC ICONS
- 93 - Robert Pirès - MG - EA FC ICONS
- 90 - Robert Pirès - MD - EA FC ICONS
Attaquants
- 96 - Thierry Henry - BU - EA FC ICONS
- 94 - Marco van Basten - BU - EA FC ICONS
- 94 - Patrick Kluivert - BU - EA FC ICONS
- 93 - Andriy Shevchenko - BU - EA FC ICONS
- 93 - Wayne Rooney - BU - EA FC ICONS
- 92 - Ian Rush - BU - EA FC ICONS
- 91 - Gary Lineker - BU - EA FC ICONS
- 91 - Henrik Larsson - BU - EA FC ICONS
- 89 - Ian Rush - BU - EA FC ICONS
- 89 - Ian Wright - BU - EA FC ICONS
- 89 - Patrick Kluivert - BU - EA FC ICONS
Team 1
Gardien
- 93 - Nadine Angerer - G - EA FC ICONS
Défenseurs
- 94 - Carles Puyol - DC - EA FC ICONS
- 94 - Franz Beckenbauer - DC - EA FC ICONS
- 94 - Lilian Thuram - DD - EA FC ICONS
- 93 - Fernando Hierro - DC - EA FC ICONS
- 92 - Alessandro Nesta - DC - EA FC ICONS
- 92 - Javier Zanetti - DD - EA FC ICONS
- 91 - Jürgen Kohler - DC - HERO
- 91 - Sol Campbell - DC - EA FC ICONS
- 89 - Andrea Barzagli - DC - HERO
- 89 - Lilian Thuram - DD - EA FC ICONS
- 89 - Sonia Bompastor - DG - HERO
- 88 - Alessandro Nesta - DC - EA FC ICONS
- 88 - Carles Puyol - DC - EA FC ICONS
- 88 - Sol Campbell - DC - EA FC ICONS
Milieux
- 96 - Zinedine Zidane - MOC - EA FC ICONS
- 95 - Ruud Gullit - MOC - EA FC ICONS
- 94 - Eden Hazard - MG - HERO
- 93 - Ramires - MDC - HERO
- 90 - Kaká - MOC - EA FC ICONS
- 88 - Juan Sebastián Verón - MC - EA FC ICONS
Attaquants
- 96 - Alex Morgan - BU - EA FC ICONS
- 95 - Ronaldinho - AG - EA FC ICONS
- 94 - Birgit Prinz - BU - EA FC ICONS
- 94 - Fernando Morientes - BU - HERO
- 93 - Emilio Butragueño - BU - EA FC ICONS
- 93 - Francesco Totti - BU - EA FC ICONS
- 92 - Alan Shearer - BU - EA FC ICONS
- 92 - Claudio Pizarro - BU - HERO
- 92 - Eric Cantona - BU - EA FC ICONS
- 91 - Dimitar Berbatov - BU - HERO
- 91 - Gianluca Vialli - BU - HERO
- 90 - Emilio Butragueño - BU - EA FC ICONS
- 89 - Birgit Prinz - BU - EA FC ICONS
- 88 - Alan Shearer - BU - EA FC ICONS
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- 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
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