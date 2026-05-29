FC 26 : Héros Prime Ultimate Team, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 mai 2026 à 19h18
Les joueurs composant l'équipe Héros Prime Ultimate Team sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.
FC 26 : Héros Prime Ultimate Team, les joueurs sont disponibles

Héros Prime Ultimate Team, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose des promotions originales, pour donner envie aux joueurs de se lâcher sur le terrain. Cette fois, ce sont les cartes Héros qui sont mises en avant, avec des statistiques boostées, et notamment les stats signatures qui peuvent monter à 99. Nous retrouvons la plupart des cartes Héros dans une version ultra puissante, dont certaines devraient être très prisées en cette fin de saison de FC 26.

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Vous pouvez retrouver l'ensemble de la Héros Prime Ultimate Team de FC 26 ci-dessous.

Ultimate TOTS FC 26

Gardien

  • 94 - États-Unis Tim Howard - G - HERO

Défenseurs

  • 96 - Pays-Bas Jaap Stam - DC - HERO
  • 94 - Brésil Maicon Douglas Sisenando - DD - HERO
  • 94 - Espagne Míchel Salgado - DD - HERO
  • 93 - France Laura Georges - DC - HERO
  • 92 - Angleterre Jamie Carragher - DC - HERO
  • 92 - Angleterre Micah Richards - DD - HERO

Milieux

  • 96 - Belgique Eden Hazard - MG - HERO
  • 96 - Côte d'Ivoire Yaya Touré - MDC - HERO
  • 95 - France Blaise Matuidi - MDC - HERO
  • 95 - Italie Daniele De Rossi - MDC - HERO
  • 95 - Brésil José Roberto da Silva Júnior - MG - HERO
  • 94 - Angleterre Jill Scott - MC - HERO
  • 93 - Espagne Francesc Fàbregas i Soler - MC - HERO
  • 92 - France Louisa Nécib-Cadamuro - MG - HERO
  • 91 - Argentine Esteban Matías Cambiasso Cambiasso - MDC - HERO
  • 91 - Brésil Gilberto Aparecido da Silva - MDC - HERO
  • 90 - Saudi Arabia Mohammed Noor - MOC - HERO
  • 90 - Allemagne Ulrich - MD - HERO

Attaquants

  • 94 - Allemagne Celia Šašic - BU - HERO
  • 94 - Pérou Claudio Miguel Pizarro Bosio - BU - HERO
  • 92 - Croatie Mario Mandžukic Mandžukic - BU - HERO
  • 91 - Pays-Bas Roy Makaay - BU - HERO
  • 90 - Allemagne Oliver Bierhoff - BU - HERO

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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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