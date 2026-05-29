FC 26 : Héros Prime Ultimate Team, les joueurs sont disponibles
le 29 mai 2026 à 19h18
Héros Prime Ultimate Team, qu'est-ce que c'est ?
À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose des promotions originales, pour donner envie aux joueurs de se lâcher sur le terrain. Cette fois, ce sont les cartes Héros qui sont mises en avant, avec des statistiques boostées, et notamment les stats signatures qui peuvent monter à 99. Nous retrouvons la plupart des cartes Héros dans une version ultra puissante, dont certaines devraient être très prisées en cette fin de saison de FC 26.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la Héros Prime Ultimate Team de FC 26 ci-dessous.
Ultimate TOTS FC 26
Gardien
- 94 - Tim Howard - G - HERO
Défenseurs
- 96 - Jaap Stam - DC - HERO
- 94 - Maicon Douglas Sisenando - DD - HERO
- 94 - Míchel Salgado - DD - HERO
- 93 - Laura Georges - DC - HERO
- 92 - Jamie Carragher - DC - HERO
- 92 - Micah Richards - DD - HERO
Milieux
- 96 - Eden Hazard - MG - HERO
- 96 - Yaya Touré - MDC - HERO
- 95 - Blaise Matuidi - MDC - HERO
- 95 - Daniele De Rossi - MDC - HERO
- 95 - José Roberto da Silva Júnior - MG - HERO
- 94 - Jill Scott - MC - HERO
- 93 - Francesc Fàbregas i Soler - MC - HERO
- 92 - Louisa Nécib-Cadamuro - MG - HERO
- 91 - Esteban Matías Cambiasso Cambiasso - MDC - HERO
- 91 - Gilberto Aparecido da Silva - MDC - HERO
- 90 - Mohammed Noor - MOC - HERO
- 90 - Ulrich - MD - HERO
Attaquants
- 94 - Celia Šašic - BU - HERO
- 94 - Claudio Miguel Pizarro Bosio - BU - HERO
- 92 - Mario Mandžukic Mandžukic - BU - HERO
- 91 - Roy Makaay - BU - HERO
- 90 - Oliver Bierhoff - BU - HERO
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