FC 26 : Héros Prime Ultimate Team, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Héros Prime Ultimate Team sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.

Héros Prime Ultimate Team, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose des promotions originales, pour donner envie aux joueurs de se lâcher sur le terrain. Cette fois, ce sont les cartes Héros qui sont mises en avant, avec des statistiques boostées, et notamment les stats signatures qui peuvent monter à 99. Nous retrouvons la plupart des cartes Héros dans une version ultra puissante, dont certaines devraient être très prisées en cette fin de saison de FC 26.

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Vous pouvez retrouver l'ensemble de la Héros Prime Ultimate Team de FC 26 ci-dessous.

Ultimate TOTS FC 26

Gardien

94 - Tim Howard - G - HERO

Défenseurs

96 - Jaap Stam - DC - HERO

- DC - HERO 94 - Maicon Douglas Sisenando - DD - HERO

- DD - HERO 94 - Míchel Salgado - DD - HERO

- DD - HERO 93 - Laura Georges - DC - HERO

- DC - HERO 92 - Jamie Carragher - DC - HERO

- DC - HERO 92 - Micah Richards - DD - HERO

Milieux

96 - Eden Hazard - MG - HERO

- MG - HERO 96 - Yaya Touré - MDC - HERO

- MDC - HERO 95 - Blaise Matuidi - MDC - HERO

- MDC - HERO 95 - Daniele De Rossi - MDC - HERO

- MDC - HERO 95 - José Roberto da Silva Júnior - MG - HERO

- MG - HERO 94 - Jill Scott - MC - HERO

- MC - HERO 93 - Francesc Fàbregas i Soler - MC - HERO

- MC - HERO 92 - Louisa Nécib-Cadamuro - MG - HERO

- MG - HERO 91 - Esteban Matías Cambiasso Cambiasso - MDC - HERO

- MDC - HERO 91 - Gilberto Aparecido da Silva - MDC - HERO

- MDC - HERO 90 - Mohammed Noor - MOC - HERO

- MOC - HERO 90 - Ulrich - MD - HERO

Attaquants

94 - Celia Šašic - BU - HERO

- BU - HERO 94 - Claudio Miguel Pizarro Bosio - BU - HERO

- BU - HERO 92 - Mario Mandžukic Mandžukic - BU - HERO

- BU - HERO 91 - Roy Makaay - BU - HERO

- BU - HERO 90 - Oliver Bierhoff - BU - HERO





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