FC 26 : Les joueurs Knockout Royalty sont disponibles

Les nouvelles cartes Knockout Royalty de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs qui auront marqué l'histoire du football.
Knockout Royalty sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, certaines connues et d'autres inédites. C'est le cas pour la promotion FC 26
nommée Knockout Royalty. Elle met en avant des joueurs qui auront marqué le football, que ce soit en club ou en sélection, par des performances mémorables. Par exemple, nous retrouvons Antoine Griezmann et Olivier Giroud, vainqueurs de la Coupe du monde en 2018 et finaliste en 2022.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Knockout Royalty de FC 26
, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine.
Les cartes Knockout Royalty FC 26
Gardiens
- 89 - Gianluigi Donnarumma - G - Manchester City
- 85 - Lukáš Hrádecký - G - AS Monaco
Défenseurs
- 90 - Virgil van Dijk - DC - Liverpool
- 88 - Irene Paredes - DC - FC Barcelona
- 88 - Leah Williamson - DC - Arsenal
- 87 - Naomi Girma - DC - Chelsea
- 86 - Andrew Robertson - DG - Liverpool
- 86 - Giovanni Di Lorenzo - DD - SSC Napoli
- 86 - Glódís Perla Viggósdóttir - DC - FC Bayern München
- 86 - Griedge Mbock - DC - Paris SG
- 86 - Nicolás Otamendi - DC - SL Benfica
- 85 - Aldana Cometti - DC - FC Fleury 91
- 85 - Nathan Collins - DC - Brentford
- 85 - Sherida Spitse - DC - Ajax
- 85 - Tim Ream - DC - Charlotte FC
- 84 - Ben Davies - DC - Spurs
- 84 - Mykola Matviienko - DC - Shakhtar Donetsk
- 84 - Rebeca Bernal - DC - Washington Spirit
- 84 - Trai Hume - DD - Sunderland
Milieux
- 88 - Lindsey Heaps - MOC - OL
- 87 - Bernardo Silva - MC - Manchester City
- 87 - Caroline Weir - MOC - Real Madrid
- 87 - Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool
- 87 - Martin Ødegaard - MC - Arsenal
- 87 - Pernille Harder - MOC - FC Bayern München
- 86 - Aurélien Tchouaméni - MDC - Real Madrid
- 86 - Edson Álvarez - MDC - Fenerbahçe
- 86 - Jessie Fleming - MC - Portland Timbers-Thorns
- 86 - Kosovare Asllani - MOC - London City Lionesses
- 86 - Nicolae Stanciu - MC - Genoa
- 85 - Jordan Ayew - MD - Leicester City
- 85 - Jordan Henderson - MDC - Brentford
- 85 - Pierre-Emile Højbjerg - MDC - OM
- 85 - Piotr Zieliński - MC - Lombardia FC
- 84 - Dolores Silva - MC - Levante UD
Attaquants
- 92 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
- 91 - Harry Kane - BU - FC Bayern München
- 89 - Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
- 89 - Ewa Pajor - BU - FC Barcelona
- 88 - Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona
- 87 - Ada Hegerberg - BU - OL
- 87 - Álvaro Morata - BU - Como
- 85 - Orri Óskarsson - BU - Real Sociedad
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- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
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Girouuuuud