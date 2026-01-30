FC 26 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 06 février 2026 à 19h50
Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 26 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.
FC 26 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Future Stars FC 26, qu'est-ce c'est ?

Les cartes Future Stars de FC 26 mettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartes Future Stars sont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.

Naturellement, des jeunes joueurs très prometteurs voire des stars mondiales actuelles, comme Désiré Doué, Sérgio Conceição ou encore le Lillois Ayoub Bouaddi sont de la partie, tout comme Estêvão qui est très heureux d'être « aujourd'hui reconnu comme une Future Star » qui est « une source de motivation supplémentaire pour continuer à travailler, progresser et montrer que les ambitions peuvent devenir réalité sur le terrain. » Évidemment, toutes les pépites ou futur grand joueur n'y figurent pas, étant donné qu'il faut faire un choix, ou qu'ils ont déjà été présents dans une promo récente ou l'an dernier dans le même événement. 

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EA Sports réitère aussi l'ajout de cartes Icônes Future Stars, mettant en avant quelques-uns des meilleurs footballeurs lorsqu'ils n'étaient encore que des espoirs. 

La première équipe de ces cartes Future Stars est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 30 janvier et le sera jusqu'au 6 février, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.

Future Stars FC 26

Team 2

Gardien

  • 87 - Pays-Bas Robin Roefs - G - Sunderland

Défenseurs

  • 91 - Espagne Dean Huijsen - DC - Real Madrid
  • 90 - Italie Riccardo Calafiori - DG - Arsenal
  • 89 - États-Unis Lilly Reale - DG - NJ/NY Gotham
  • 88 - Pays-Bas Esmee Brugts - DG - FC Barcelona
  • 88 - Brésil Tarciane - DD - OL
  • 88 - Brésil Wesley França - DD - AS Roma
  • 87 - Portugal António Silva - DC - SL Benfica
  • 86 - Croatie Luka Vušković - DC - Hamburger SV

Milieux

  • 91 - Allemagne Lennart Karl - MOC - FC Bayern München
  • 90 - Cameroun Carlos Baleba - MDC - Brighton
  • 90 - Espagne Fermín López - MOC - FC Barcelona
  • 90 - Argentine Nicolás Paz - MOC - Como
  • 89 - Turquie Can Uzun - MOC - Frankfurt
  • 89 - Japon Manaka Matsukubo - MOC - NC Courage
  • 88 - Ghana Abdul Fatawu - MD - Leicester City
  • 88 - Espagne Alberto Moleiro - MG - Villarreal CF
  • 88 - Portugal Andreia Jacinto - MC - Real Sociedad
  • 88 - France Maghnes Akliouche - MD - AS Monaco
  • 87 - États-Unis Jack McGlynn - MC - Houston Dynamo
  • 87 - Angleterre Jaden Philogene - MG - Ipswich
  • 87 - Mali Mamadou Sangaré - MC - RC Lens
  • 86 - Belgique Jorthy Mokio - MDC - Ajax
  • 86 - Allemagne Loreen Bender - MD - Leverkusen

Attaquants

  • 91 - Canada Olivia Smith - AD - Arsenal
  • 90 - Angleterre Agnes Beever-Jones - BU - Chelsea
  • 89 - France Eli Junior Kroupi - BU - AFC Bournemouth
  • 88 - États-Unis Riley Tiernan - BU - Angel City FC
  • 87 - États-Unis Ricardo Pepi - BU - PSV
  • 87 - France Wilson Odobert - AG - Spurs
  • 86 - Angleterre Joe Gelhardt - BU - Hull City
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Team 1

Gardien

  • 88 - Belgique Senne Lammens - G - Manchester Utd

Défenseurs

  • 90 - Espagne Álvaro Carreras - DG - Real Madrid
  • 89 - France Jade Le Guilly - DD - Paris SG
  • 88 - Portugal Eduardo Quaresma - DC - Sporting CP
  • 88 - Angleterre Nico O'Reilly - DG - Manchester City
  • 87 - Suède Hanna Lundkvist - DD - Manchester Utd
  • 86 - Pays-Bas Givairo Read - DD - Feyenoord
  • 86 - Brésil Vitor Reis - DC - Girona FC

Milieux

  • 91 - États-Unis Alyssa Thompson - MG - Chelsea
  • 91 - Brésil Estêvão - MD - Chelsea
  • 89 - Norvège Antonio Nusa - MG - RB Leipzig
  • 89 - États-Unis Diego Luna - MG - Real Salt Lake
  • 89 - Angleterre Elliot Anderson - MDC - Nott'm Forest
  • 89 - Portugal Francisco F. da Conceição - MD - Juventus
  • 89 - États-Unis Jaedyn Shaw - MOC - NJ/NY Gotham
  • 88 - Angleterre Adam Wharton - MDC - Crystal Palace
  • 88 - Brésil Luany - MD - Atlético de Madrid
  • 88 - Angleterre Mateus Mané - MOC - Wolves
  • 88 - Portugal Rodrigo Mora - MOC - FC Porto
  • 88 - Argentine Valentín Barco - MC - Strasbourg
  • 87 - Angleterre Grace Clinton - MOC - Manchester City
  • 87 - Espagne Mikel Jauregizar - MC - Athletic Club
  • 86 - France Ayyoub Bouaddi - MC - LOSC Lille
  • 86 - Pays-Bas Kees Smit - MOC - AZ
  • 86 - Allemagne Lisanne Gräwe - MC - Frankfurt
  • 86 - Pologne Oskar Pietuszewski - MG - FC Porto

Attaquants

  • 91 - France Désiré Doué - AD - Paris SG
  • 90 - Allemagne Nick Woltemade - BU - Newcastle Utd
  • 89 - Angleterre Michelle Agyemang - BU - Arsenal
  • 87 - États-Unis Michelle Cooper - AD - KC Current
  • 87 - Argentine Santiago Castro - BU - Bologna
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    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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