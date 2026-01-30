FC 26 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 26 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.

Future Stars FC 26, qu'est-ce c'est ?

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Future Stars FC 26

Team 2

Gardien

87 - Robin Roefs - G - Sunderland

Défenseurs

91 - Dean Huijsen - DC - Real Madrid

- DC - Real Madrid 90 - Riccardo Calafiori - DG - Arsenal

- DG - Arsenal 89 - Lilly Reale - DG - NJ/NY Gotham

- DG - NJ/NY Gotham 88 - Esmee Brugts - DG - FC Barcelona

- DG - FC Barcelona 88 - Tarciane - DD - OL

- DD - OL 88 - Wesley França - DD - AS Roma

- DD - AS Roma 87 - António Silva - DC - SL Benfica

- DC - SL Benfica 86 - Luka Vušković - DC - Hamburger SV

Milieux

91 - Lennart Karl - MOC - FC Bayern München

- MOC - FC Bayern München 90 - Carlos Baleba - MDC - Brighton

- MDC - Brighton 90 - Fermín López - MOC - FC Barcelona

- MOC - FC Barcelona 90 - Nicolás Paz - MOC - Como

- MOC - Como 89 - Can Uzun - MOC - Frankfurt

- MOC - Frankfurt 89 - Manaka Matsukubo - MOC - NC Courage

- MOC - NC Courage 88 - Abdul Fatawu - MD - Leicester City

- MD - Leicester City 88 - Alberto Moleiro - MG - Villarreal CF

- MG - Villarreal CF 88 - Andreia Jacinto - MC - Real Sociedad

- MC - Real Sociedad 88 - Maghnes Akliouche - MD - AS Monaco

- MD - AS Monaco 87 - Jack McGlynn - MC - Houston Dynamo

- MC - Houston Dynamo 87 - Jaden Philogene - MG - Ipswich

- MG - Ipswich 87 - Mamadou Sangaré - MC - RC Lens

- MC - RC Lens 86 - Jorthy Mokio - MDC - Ajax

- MDC - Ajax 86 - Loreen Bender - MD - Leverkusen

Attaquants

91 - Olivia Smith - AD - Arsenal

- AD - Arsenal 90 - Agnes Beever-Jones - BU - Chelsea

- BU - Chelsea 89 - Eli Junior Kroupi - BU - AFC Bournemouth

- BU - AFC Bournemouth 88 - Riley Tiernan - BU - Angel City FC

- BU - Angel City FC 87 - Ricardo Pepi - BU - PSV

- BU - PSV 87 - Wilson Odobert - AG - Spurs

- AG - Spurs 86 - Joe Gelhardt - BU - Hull City









Team 1

Gardien

88 - Senne Lammens - G - Manchester Utd

Défenseurs

90 - Álvaro Carreras - DG - Real Madrid

- DG - Real Madrid 89 - Jade Le Guilly - DD - Paris SG

- DD - Paris SG 88 - Eduardo Quaresma - DC - Sporting CP

- DC - Sporting CP 88 - Nico O'Reilly - DG - Manchester City

- DG - Manchester City 87 - Hanna Lundkvist - DD - Manchester Utd

- DD - Manchester Utd 86 - Givairo Read - DD - Feyenoord

- DD - Feyenoord 86 - Vitor Reis - DC - Girona FC

Milieux

91 - Alyssa Thompson - MG - Chelsea

- MG - Chelsea 91 - Estêvão - MD - Chelsea

- MD - Chelsea 89 - Antonio Nusa - MG - RB Leipzig

- MG - RB Leipzig 89 - Diego Luna - MG - Real Salt Lake

- MG - Real Salt Lake 89 - Elliot Anderson - MDC - Nott'm Forest

- MDC - Nott'm Forest 89 - Francisco F. da Conceição - MD - Juventus

- MD - Juventus 89 - Jaedyn Shaw - MOC - NJ/NY Gotham

- MOC - NJ/NY Gotham 88 - Adam Wharton - MDC - Crystal Palace

- MDC - Crystal Palace 88 - Luany - MD - Atlético de Madrid

- MD - Atlético de Madrid 88 - Mateus Mané - MOC - Wolves

- MOC - Wolves 88 - Rodrigo Mora - MOC - FC Porto

- MOC - FC Porto 88 - Valentín Barco - MC - Strasbourg

- MC - Strasbourg 87 - Grace Clinton - MOC - Manchester City

- MOC - Manchester City 87 - Mikel Jauregizar - MC - Athletic Club

- MC - Athletic Club 86 - Ayyoub Bouaddi - MC - LOSC Lille

- MC - LOSC Lille 86 - Kees Smit - MOC - AZ

- MOC - AZ 86 - Lisanne Gräwe - MC - Frankfurt

- MC - Frankfurt 86 - Oskar Pietuszewski - MG - FC Porto

Attaquants

91 - Désiré Doué - AD - Paris SG

- AD - Paris SG 90 - Nick Woltemade - BU - Newcastle Utd

- BU - Newcastle Utd 89 - Michelle Agyemang - BU - Arsenal

- BU - Arsenal 87 - Michelle Cooper - AD - KC Current

- AD - KC Current 87 - Santiago Castro - BU - Bologna









PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Les cartesmettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartessont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.Naturellement, des jeunes joueurs très prometteurs voire des stars mondiales actuelles, comme Désiré Doué, Sérgio Conceição ou encore le Lillois Ayoub Bouaddi sont de la partie, tout comme Estêvão qui est très heureux d'être « aujourd'hui reconnu comme une Future Star » qui est « une source de motivation supplémentaire pour continuer à travailler, progresser et montrer que les ambitions peuvent devenir réalité sur le terrain. » Évidemment, toutes les pépites ou futur grand joueur n'y figurent pas, étant donné qu'il faut faire un choix, ou qu'ils ont déjà été présents dans une promo récente ou l'an dernier dans le même événement.EA Sports réitère aussi l'ajout de cartes, mettant en avant quelques-uns des meilleurs footballeurs lorsqu'ils n'étaient encore que des espoirs.La première équipe de cesest disponible dans les packs à partir de ce vendredi 30 janvier et le sera jusqu'au 6 février, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire