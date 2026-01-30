FC 26 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 26 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.
Future Stars FC 26, qu'est-ce c'est ?
Les cartes Future Stars de FC 26
mettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartes Future Stars
sont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.
Naturellement, des jeunes joueurs très prometteurs voire des stars mondiales actuelles, comme Désiré Doué, Sérgio Conceição ou encore le Lillois Ayoub Bouaddi sont de la partie, tout comme Estêvão qui est très heureux d'être « aujourd'hui reconnu comme une Future Star
» qui est « une source de motivation supplémentaire pour continuer à travailler, progresser et montrer que les ambitions peuvent devenir réalité sur le terrain
. » Évidemment, toutes les pépites ou futur grand joueur n'y figurent pas, étant donné qu'il faut faire un choix, ou qu'ils ont déjà été présents dans une promo récente ou l'an dernier dans le même événement.
EA Sports réitère aussi l'ajout de cartes Icônes Future Stars
, mettant en avant quelques-uns des meilleurs footballeurs lorsqu'ils n'étaient encore que des espoirs.
La première équipe de ces cartes Future Stars
est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 30 janvier et le sera jusqu'au 6 février, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.
Future Stars FC 26
Team 2
Gardien
- 87 - Robin Roefs - G - Sunderland
Défenseurs
- 91 - Dean Huijsen - DC - Real Madrid
- 90 - Riccardo Calafiori - DG - Arsenal
- 89 - Lilly Reale - DG - NJ/NY Gotham
- 88 - Esmee Brugts - DG - FC Barcelona
- 88 - Tarciane - DD - OL
- 88 - Wesley França - DD - AS Roma
- 87 - António Silva - DC - SL Benfica
- 86 - Luka Vušković - DC - Hamburger SV
Milieux
- 91 - Lennart Karl - MOC - FC Bayern München
- 90 - Carlos Baleba - MDC - Brighton
- 90 - Fermín López - MOC - FC Barcelona
- 90 - Nicolás Paz - MOC - Como
- 89 - Can Uzun - MOC - Frankfurt
- 89 - Manaka Matsukubo - MOC - NC Courage
- 88 - Abdul Fatawu - MD - Leicester City
- 88 - Alberto Moleiro - MG - Villarreal CF
- 88 - Andreia Jacinto - MC - Real Sociedad
- 88 - Maghnes Akliouche - MD - AS Monaco
- 87 - Jack McGlynn - MC - Houston Dynamo
- 87 - Jaden Philogene - MG - Ipswich
- 87 - Mamadou Sangaré - MC - RC Lens
- 86 - Jorthy Mokio - MDC - Ajax
- 86 - Loreen Bender - MD - Leverkusen
Attaquants
- 91 - Olivia Smith - AD - Arsenal
- 90 - Agnes Beever-Jones - BU - Chelsea
- 89 - Eli Junior Kroupi - BU - AFC Bournemouth
- 88 - Riley Tiernan - BU - Angel City FC
- 87 - Ricardo Pepi - BU - PSV
- 87 - Wilson Odobert - AG - Spurs
- 86 - Joe Gelhardt - BU - Hull City
Team 1
Gardien
- 88 - Senne Lammens - G - Manchester Utd
Défenseurs
- 90 - Álvaro Carreras - DG - Real Madrid
- 89 - Jade Le Guilly - DD - Paris SG
- 88 - Eduardo Quaresma - DC - Sporting CP
- 88 - Nico O'Reilly - DG - Manchester City
- 87 - Hanna Lundkvist - DD - Manchester Utd
- 86 - Givairo Read - DD - Feyenoord
- 86 - Vitor Reis - DC - Girona FC
Milieux
- 91 - Alyssa Thompson - MG - Chelsea
- 91 - Estêvão - MD - Chelsea
- 89 - Antonio Nusa - MG - RB Leipzig
- 89 - Diego Luna - MG - Real Salt Lake
- 89 - Elliot Anderson - MDC - Nott'm Forest
- 89 - Francisco F. da Conceição - MD - Juventus
- 89 - Jaedyn Shaw - MOC - NJ/NY Gotham
- 88 - Adam Wharton - MDC - Crystal Palace
- 88 - Luany - MD - Atlético de Madrid
- 88 - Mateus Mané - MOC - Wolves
- 88 - Rodrigo Mora - MOC - FC Porto
- 88 - Valentín Barco - MC - Strasbourg
- 87 - Grace Clinton - MOC - Manchester City
- 87 - Mikel Jauregizar - MC - Athletic Club
- 86 - Ayyoub Bouaddi - MC - LOSC Lille
- 86 - Kees Smit - MOC - AZ
- 86 - Lisanne Gräwe - MC - Frankfurt
- 86 - Oskar Pietuszewski - MG - FC Porto
Attaquants
- 91 - Désiré Doué - AD - Paris SG
- 90 - Nick Woltemade - BU - Newcastle Utd
- 89 - Michelle Agyemang - BU - Arsenal
- 87 - Michelle Cooper - AD - KC Current
- 87 - Santiago Castro - BU - Bologna
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- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
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