FC 26 : Les joueurs Ratings Reload sont disponibles

Les nouvelles cartes de FC 26, Ratings Reload, viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
Ratings Reload sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 26
des cartes spéciales au fil de l'année, par le biais de promotions
connues, ou inédites. C'est cette deuxième option qui nous concerne ici pour la deuxième fois de l'année avec Ratings Reload
, dans le but de mettre en avant des joueurs qui auraient potentiellement mérité d'avoir une note plus élevée dans FC 26
.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Cornerstones de FC 26
, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.
Les cartes Ratings Reload FC 26
Team 2
Gardien
- 84 - Zion Suzuki - G - Parma
Défenseurs
- 86 - Denzel Dumfries - DD - Lombardia FC
- 86 - Leny Yoro - DC - Manchester Utd
- 86 - Selma Bacha - DG - OL
- 85 - Glódís Perla Viggósdóttir - DC - FC Bayern München
Milieux
- 88 - Kevin De Bruyne - MC - SSC Napoli
- 87 - Álex Grimaldo- MG - Leverkusen
- 87 - Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool
- 87 - Kenan Yıldız - MOC - Juventus
- 87 - Lauren James - MD - Chelsea
- 85 - Crystal Dunn - MC - Paris SG
- 85 - Francisco Conceição - MD - Juventus
- 84 - Julia Zigiotti - MDC - Manchester Utd
- 83 - Jakub Kamiński - MG - 1. FC Köln
- 83 - Martín Ojeda - MOC - Orlando City
Attaquants
- 90 - Khadija Shaw - BU - Manchester City
- 88 - Lionel Messi - AD - Inter Miami CF
- 87 - Désiré Doué - AD - Paris SG
- 86 - Antony - AD - Real Betis
- 85 - Maximilian Beier - BU - Borussia Dortmund
- 84 - Iván Romero - BU - Levante UD
Team 1
Défenseurs
- 88 - Lucy Bronze - DD - Chelsea
- 86 - Cristian Romero - DC - Spurs
- 86 - Marc Cucurella- DG - Chelsea
- 85 - Lotte Wubben-Moy - DC - Arsenal
- 85 - Mary Alice Vignola - DG - Portland Timbers-Thorns
- 85 - Pau Cubarsí- DC - FC Barcelona
Milieux
- 87 - Michael Olise - MD - FC Bayern München
- 87 - Scott McTominay - MC - SSC Napoli
- 87 - Trinity Rodman - MD - Washington Spirit
- 86 - Eberechi Eze - MOC - Arsenal
- 83 - Tyler Morton - MDC - OL
Attaquants
- 88 - Heung Min Son - AG - LAFC
- 88 - Julián Alvarez - BU - Atlético de Madrid
- 86 - Hugo Ekitiké - BU - Liverpool
- 86 - Salma Paralluelo- AG - FC Barcelona
- 85 - Florian Thauvin - BU - RC Lens
- 85 - Oscar Bobb - AD - Manchester City
- 84 - Anders Dreyer - AD - San Diego FC
- 84 - Jovana Damnjanović - BU - FC Bayern München
- 83 - Manaka Matsukubo - BU - NC Courage
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
commentaires (2)
Ça va on dirait qu'ils se sont calmés avec les grosses cartes, et faire 2 semaines pour une promo c'est bien aussi
Encore de belles cartes