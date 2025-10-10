FC 26 : Les joueurs Ratings Reload sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 17 octobre 2025 à 19h19
Les nouvelles cartes de FC 26, Ratings Reload, viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
FC 26 : Les joueurs Ratings Reload sont disponibles

Ratings Reload sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 26 des cartes spéciales au fil de l'année, par le biais de promotions connues, ou inédites. C'est cette deuxième option qui nous concerne ici pour la deuxième fois de l'année avec Ratings Reload, dans le but de mettre en avant des joueurs qui auraient potentiellement mérité d'avoir une note plus élevée dans FC 26

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Cornerstones de FC 26, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.

Les cartes Ratings Reload FC 26

Team 2

Gardien

  • 84 - Japon Zion Suzuki - G - Parma

Défenseurs

  • 86 - Pays-Bas Denzel Dumfries - DD - Lombardia FC
  • 86 - France Leny Yoro - DC - Manchester Utd
  • 86 - France Selma Bacha - DG - OL
  • 85 - Islande Glódís Perla Viggósdóttir - DC - FC Bayern München

Milieux

  • 88 - Belgique Kevin De Bruyne - MC - SSC Napoli
  • 87 - Espagne Álex Grimaldo- MG - Leverkusen
  • 87 - Hongrie Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool
  • 87 - Turquie Kenan Yıldız - MOC - Juventus
  • 87 - Angleterre Lauren James - MD - Chelsea
  • 85 - États-Unis Crystal Dunn - MC - Paris SG
  • 85 - Portugal Francisco Conceição - MD - Juventus
  • 84 - Suède Julia Zigiotti - MDC - Manchester Utd
  • 83 - Pologne Jakub Kamiński - MG - 1. FC Köln
  • 83 - Argentine Martín Ojeda - MOC - Orlando City

Attaquants

  • 90 - Jamaïque Khadija Shaw - BU - Manchester City
  • 88 - Argentine Lionel Messi - AD - Inter Miami CF
  • 87 - France Désiré Doué - AD - Paris SG
  • 86 - Brésil Antony - AD - Real Betis
  • 85 - Allemagne Maximilian Beier - BU - Borussia Dortmund
  • 84 - Espagne Iván Romero - BU - Levante UD
rating-reload-team2-fc26

Team 1

Défenseurs

  • 88 - Angleterre Lucy Bronze - DD - Chelsea
  • 86 - Argentine Cristian Romero - DC - Spurs
  • 86 - Espagne Marc Cucurella- DG - Chelsea
  • 85 - Angleterre Lotte Wubben-Moy - DC - Arsenal
  • 85 - États-Unis Mary Alice Vignola - DG - Portland Timbers-Thorns
  • 85 - Espagne Pau Cubarsí- DC - FC Barcelona

Milieux

  • 87 - France Michael Olise - MD - FC Bayern München
  • 87 - Écosse Scott McTominay - MC - SSC Napoli
  • 87 - États-Unis Trinity Rodman - MD - Washington Spirit
  • 86 - Angleterre Eberechi Eze - MOC - Arsenal
  • 83 - Angleterre Tyler Morton - MDC - OL

Attaquants

  • 88 - Corée du Sud Heung Min Son - AG - LAFC
  • 88 - Argentine Julián Alvarez - BU - Atlético de Madrid
  • 86 - France Hugo Ekitiké - BU - Liverpool
  • 86 - Espagne Salma Paralluelo- AG - FC Barcelona
  • 85 - France Florian Thauvin - BU - RC Lens
  • 85 - Norvège Oscar Bobb - AD - Manchester City
  • 84 - Danemark Anders Dreyer - AD - San Diego FC
  • 84 - Serbie Jovana Damnjanović - BU - FC Bayern München
  • 83 - Japon Manaka Matsukubo - BU - NC Courage
rating-reload-fc26-promo-liste-joueurs
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    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Chavo (invité) Le 11/10/2025 à 11:23

Ça va on dirait qu'ils se sont calmés avec les grosses cartes, et faire 2 semaines pour une promo c'est bien aussi

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Frgman (invité) Le 10/10/2025 à 20:27

Encore de belles cartes