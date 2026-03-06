FC 26 : FUT Birthday, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 13 mars 2026 à 19h09
FUT Birthday est l'événement anniversaire du mode Ultimate Team. À cette occasion, de nouvelles cartes de joueurs sont ajoutées à FC 26, dont les caractéristiques ont été améliorés, sont disponibles.
FC 26 : FUT Birthday, les joueurs sont disponibles

FUT Birthday, qu'est-ce que c'est ?

À l'occasion du dix-septième anniversaire du mode, particulièrement lucratif, Ultimate Team de FC 26, les équipes d'EA Sports nous proposent une première série de cartes pour l'évènement FUT Birthday, une promotion classique, où les joueurs sélectionnés voient leurs notes augmentées, et des PlayStyle et PlayStyle+ être ajoutés.

Ainsi, pas moins de 50 nouveaux joueurs font leur arrivée dans les packs pour une durée limitée, en plus de 12 nouveaux Icones et Héros, sans oublier tous les joueurs à récupérer via les objectifs et les DCE. 

Vous pouvez retrouver, ci-dessous, l'ensemble des joueurs FUT Birthday disponibles, avec leur note. Notez que la première équipe de ces cartes FUT Birthday de FC 26 est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 6 mars et le sera jusqu'au 13 de ce même mois, après quoi une deuxième salve prendra la relève.

Ultimate Birthday FC 26

Team 2

Défenseurs

  • 91 - Italie Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC
  • 91 - Allemagne Antonio Rüdiger - DC - Real Madrid
  • 90 - Espagne Alejandro Balde - DG - FC Barcelona
  • 90 - États-Unis Gisele Thompson - DD - Angel City FC
  • 90 - Algérie Rayan Aït-Nouri - DG - Manchester City
  • 89 - Congo Aaron Wan-Bissaka - DD - West Ham
  • 89 - Slovaquie Dávid Hancko - DC - Atlético de Madrid
  • 89 - Allemagne Giulia Gwinn - DD - FC Bayern München
  • 89 - États-Unis Tara McKeown - DC - Washington Spirit
  • 88 - Japon Ko Itakura - DC - Ajax
  • 88 - Allemagne Maximilian Mittelstädt - DG - VfB Stuttgart
  • 88 - Espagne Óscar Mingueza - DD - RC Celta
  • 88 - Espagne Rocío Gálvez - DC - Real Madrid

Milieux

  • 92 - France Paul Pogba - MC - AS Monaco
  • 92 - Espagne Pedri - MC - FC Barcelona
  • 91 - États-Unis Lindsey Heaps - MOC - OL
  • 91 - Argentine Paulo Dybala - MOC - AS Roma
  • 91 - France Sakina Karchaoui - MC - Paris SG
  • 91 - Écosse Scott McTominay - MC - SSC Napoli
  • 90 - Maroc Brahim Díaz - MD - Real Madrid
  • 90 - Hongrie Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool
  • 90 - Norvège Guro Reiten - MG - NJ/NY Gotham
  • 90 - Pologne Nadia Krezyman - MD - Dijon FCO
  • 89 - Turquie Barış Alper Yılmaz - MG - Galatasaray
  • 89 - Pays-Bas Dominique Janssen - MDC - Manchester Utd
  • 89 - États-Unis Jaelin Howell - MDC - NJ/NY Gotham
  • 89 - France Jean-Mattéo Bahoya - MG - Frankfurt
  • 89 - Angleterre Jobe Bellingham - MC - Borussia Dortmund
  • 88 - France Anaële Le Moguédec - MC - Paris FC
  • 88 - Espagne Ane Azkona - MD - Athletic Club
  • 88 - États-Unis Taylor Flint - MDC - Rac. Louisville
  • 88 - Allemagne Vanessa Fudalla - MOC - Leverkusen
  • 87 - Norvège Aron Dønnum - MD - Toulouse FC
  • 87 - Pologne Bartosz Kapustka - MC - Legia Warszawa
  • 87 - Allemagne Can Bozdoğan - MC - FC Utrecht
  • 87 - Paraguay Julio César Enciso - MOC - Strasbourg
  • 87 - Pays-Bas Luciano Valente - MOC - Feyenoord
  • 87 - République Tchèque Václav Černý - MD - Beşiktaş
  • 87 - Pays-Bas Wouter Burger - MDC - TSG Hoffenheim

Attaquants

  • 92 - Espagne Claudia Pina - AG - FC Barcelona
  • 91 - Brésil Antony - AD - Real Betis
  • 90 - Canada Jonathan David - BU - Juventus
  • 90 - Angleterre Lauren Hemp - AG - Manchester City
  • 90 - Ghana Mohammed Kudus - AD - Spurs
  • 90 - Angleterre Ollie Watkins - BU - Aston Villa
  • 90 - Suède Stina Blackstenius - BU - Arsenal
  • 89 - France Alexandre Lacazette - BU - Neom
  • 88 - Belgique Johan Bakayoko - AD - RB Leipzig
  • 88 - Sénégal Keita Baldé - BU - Monza
  • 88 - Uruguay Miguel Merentiel - BU - Boca Juniors
  • 87 - Portugal Cláudio Braga - BU - Hearts
  • 87 - Nigéria Kelechi Iheanacho - BU - Celtic
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Team 1

Défenseurs

  • 91 - France Wendie Renard - DC - OL
  • 90 - Espagne Aymeric Laporte - DC - Athletic Club
  • 90 - Suède Fridolina Rolfö - DG - Manchester Utd
  • 90 - Espagne Marcos Llorente - DD - Atlético de Madrid
  • 90 - Équateur Willian Pacho - DC - Paris SG
  • 89 - Irlande Katie McCabe - DG - Arsenal
  • 88 - Brésil Dante - DC - OGC Nice
  • 88 - France Loïc Badé - DC - Leverkusen
  • 88 - Argentine Marcos Senesi - DC - AFC Bournemouth
  • 87 - Serbie Allegra Poljak - DD - Madrid CFF
  • 87 - Maroc Jawad El Yamiq - DC - Real Zaragoza
  • 87 - Pays-Bas Jayden Oosterwolde - DG - Fenerbahçe

Milieux

  • 91 - Uruguay Federico Valverde - MC - Real Madrid
  • 91 - Turquie Kenan Yıldız - MOC - Juventus
  • 91 - Colombie Luis Díaz - MG - FC Bayern München
  • 90 - Angleterre Kobbie Mainoo - MC - Manchester Utd
  • 90 - Croatie Luka Modrić - MC - Milano FC
  • 89 - Écosse Caroline Weir - MOC - Real Madrid
  • 89 - Belgique Charles De Ketelaere - MOC - Bergamo Calcio
  • 89 - États-Unis Croix Bethune - MOC - KC Current
  • 89 - Ghana Iñaki Williams - MG - Athletic Club
  • 89 - Brésil Joelinton - MC - Newcastle Utd
  • 89 - Brésil Kerolin - MD - Manchester City
  • 89 - Danemark Pernille Harder - MOC - FC Bayern München
  • 89 - France Rayane Messi - MG - Neom
  • 88 - Pays de Galles Harry Wilson - MD - Fulham
  • 88 - Canada Julia Grosso - MC - Chicago Red Stars
  • 88 - Allemagne Nadiem Amiri - MC - 1. FSV Mainz 05
  • 88 - Côte d'Ivoire Nicolas Pépé - MD - Villarreal CF
  • 88 - Angleterre Tyler Morton - MDC - OL
  • 87 - Saudi Arabia Musab Al Juwair - MC - Al Qadisiyah
  • 87 - Norvège Thelo Aasgaard - MC - Rangers

Attaquants

  • 92 - France Allan Saint-Maximin - AD - RC Lens
  • 92 - Portugal Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
  • 92 - Espagne Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
  • 91 - Belgique Jérémy Doku - AG - Manchester City
  • 90 - États-Unis Alex Pfeiffer - AD - Bay FC
  • 90 - France Bradley Barcola - AG - Paris SG
  • 90 - France Hugo Ekitiké - BU - Liverpool
  • 90 - Croatie Ivan Perišić - AG - PSV
  • 90 - Angleterre Jamie Vardy - BU - Cremonese
  • 90 - Allemagne Luca Marseiler - BU - SV Darmstadt 98
  • 90 - Haiti Melchie Dumornay - BU - OL
  • 90 - Allemagne Selina Cerci - BU - TSG Hoffenheim
  • 89 - Brésil Igor Thiago - BU - Brentford
  • 89 - Gabon Pierre-Emerick Aubameyang - BU - OM
  • 88 - Espagne Mikel Merino - BU - Arsenal
  • 87 - Japon Kiko Seike - AD - Brighton
  • 87 - Allemagne Larissa Mühlhaus - BU - SV Werder Bremen
  • 87 - Pays-Bas Noah Ohio - BU - R. Valladolid CF
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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