FC 26 : FUT Birthday, les joueurs sont disponibles

FUT Birthday est l'événement anniversaire du mode Ultimate Team. À cette occasion, de nouvelles cartes de joueurs sont ajoutées à FC 26, dont les caractéristiques ont été améliorés, sont disponibles.
FUT Birthday, qu'est-ce que c'est ?
À l'occasion du dix-septième anniversaire du mode, particulièrement lucratif, Ultimate Team de FC 26
, les équipes d'EA Sports nous proposent une première série de cartes pour l'évènement FUT Birthday
, une promotion
classique, où les joueurs sélectionnés voient leurs notes augmentées, et des PlayStyle et PlayStyle+ être ajoutés.
Ainsi, pas moins de 50 nouveaux joueurs font leur arrivée dans les packs pour une durée limitée, en plus de 12 nouveaux Icones et Héros, sans oublier tous les joueurs à récupérer via les objectifs et les DCE.
Vous pouvez retrouver, ci-dessous, l'ensemble des joueurs FUT Birthday
disponibles, avec leur note. Notez que la première équipe de ces cartes FUT Birthday de FC 26
est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 6 mars et le sera jusqu'au 13 de ce même mois, après quoi une deuxième salve prendra la relève.
Ultimate Birthday FC 26
Team 2
Défenseurs
- 91 - Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC
- 91 - Antonio Rüdiger - DC - Real Madrid
- 90 - Alejandro Balde - DG - FC Barcelona
- 90 - Gisele Thompson - DD - Angel City FC
- 90 - Rayan Aït-Nouri - DG - Manchester City
- 89 - Aaron Wan-Bissaka - DD - West Ham
- 89 - Dávid Hancko - DC - Atlético de Madrid
- 89 - Giulia Gwinn - DD - FC Bayern München
- 89 - Tara McKeown - DC - Washington Spirit
- 88 - Ko Itakura - DC - Ajax
- 88 - Maximilian Mittelstädt - DG - VfB Stuttgart
- 88 - Óscar Mingueza - DD - RC Celta
- 88 - Rocío Gálvez - DC - Real Madrid
Milieux
- 92 - Paul Pogba - MC - AS Monaco
- 92 - Pedri - MC - FC Barcelona
- 91 - Lindsey Heaps - MOC - OL
- 91 - Paulo Dybala - MOC - AS Roma
- 91 - Sakina Karchaoui - MC - Paris SG
- 91 - Scott McTominay - MC - SSC Napoli
- 90 - Brahim Díaz - MD - Real Madrid
- 90 - Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool
- 90 - Guro Reiten - MG - NJ/NY Gotham
- 90 - Nadia Krezyman - MD - Dijon FCO
- 89 - Barış Alper Yılmaz - MG - Galatasaray
- 89 - Dominique Janssen - MDC - Manchester Utd
- 89 - Jaelin Howell - MDC - NJ/NY Gotham
- 89 - Jean-Mattéo Bahoya - MG - Frankfurt
- 89 - Jobe Bellingham - MC - Borussia Dortmund
- 88 - Anaële Le Moguédec - MC - Paris FC
- 88 - Ane Azkona - MD - Athletic Club
- 88 - Taylor Flint - MDC - Rac. Louisville
- 88 - Vanessa Fudalla - MOC - Leverkusen
- 87 - Aron Dønnum - MD - Toulouse FC
- 87 - Bartosz Kapustka - MC - Legia Warszawa
- 87 - Can Bozdoğan - MC - FC Utrecht
- 87 - Julio César Enciso - MOC - Strasbourg
- 87 - Luciano Valente - MOC - Feyenoord
- 87 - Václav Černý - MD - Beşiktaş
- 87 - Wouter Burger - MDC - TSG Hoffenheim
Attaquants
- 92 - Claudia Pina - AG - FC Barcelona
- 91 - Antony - AD - Real Betis
- 90 - Jonathan David - BU - Juventus
- 90 - Lauren Hemp - AG - Manchester City
- 90 - Mohammed Kudus - AD - Spurs
- 90 - Ollie Watkins - BU - Aston Villa
- 90 - Stina Blackstenius - BU - Arsenal
- 89 - Alexandre Lacazette - BU - Neom
- 88 - Johan Bakayoko - AD - RB Leipzig
- 88 - Keita Baldé - BU - Monza
- 88 - Miguel Merentiel - BU - Boca Juniors
- 87 - Cláudio Braga - BU - Hearts
- 87 - Kelechi Iheanacho - BU - Celtic
Team 1
Défenseurs
- 91 - Wendie Renard - DC - OL
- 90 - Aymeric Laporte - DC - Athletic Club
- 90 - Fridolina Rolfö - DG - Manchester Utd
- 90 - Marcos Llorente - DD - Atlético de Madrid
- 90 - Willian Pacho - DC - Paris SG
- 89 - Katie McCabe - DG - Arsenal
- 88 - Dante - DC - OGC Nice
- 88 - Loïc Badé - DC - Leverkusen
- 88 - Marcos Senesi - DC - AFC Bournemouth
- 87 - Allegra Poljak - DD - Madrid CFF
- 87 - Jawad El Yamiq - DC - Real Zaragoza
- 87 - Jayden Oosterwolde - DG - Fenerbahçe
Milieux
- 91 - Federico Valverde - MC - Real Madrid
- 91 - Kenan Yıldız - MOC - Juventus
- 91 - Luis Díaz - MG - FC Bayern München
- 90 - Kobbie Mainoo - MC - Manchester Utd
- 90 - Luka Modrić - MC - Milano FC
- 89 - Caroline Weir - MOC - Real Madrid
- 89 - Charles De Ketelaere - MOC - Bergamo Calcio
- 89 - Croix Bethune - MOC - KC Current
- 89 - Iñaki Williams - MG - Athletic Club
- 89 - Joelinton - MC - Newcastle Utd
- 89 - Kerolin - MD - Manchester City
- 89 - Pernille Harder - MOC - FC Bayern München
- 89 - Rayane Messi - MG - Neom
- 88 - Harry Wilson - MD - Fulham
- 88 - Julia Grosso - MC - Chicago Red Stars
- 88 - Nadiem Amiri - MC - 1. FSV Mainz 05
- 88 - Nicolas Pépé - MD - Villarreal CF
- 88 - Tyler Morton - MDC - OL
- 87 - Musab Al Juwair - MC - Al Qadisiyah
- 87 - Thelo Aasgaard - MC - Rangers
Attaquants
- 92 - Allan Saint-Maximin - AD - RC Lens
- 92 - Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
- 92 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
- 91 - Jérémy Doku - AG - Manchester City
- 90 - Alex Pfeiffer - AD - Bay FC
- 90 - Bradley Barcola - AG - Paris SG
- 90 - Hugo Ekitiké - BU - Liverpool
- 90 - Ivan Perišić - AG - PSV
- 90 - Jamie Vardy - BU - Cremonese
- 90 - Luca Marseiler - BU - SV Darmstadt 98
- 90 - Melchie Dumornay - BU - OL
- 90 - Selina Cerci - BU - TSG Hoffenheim
- 89 - Igor Thiago - BU - Brentford
- 89 - Pierre-Emerick Aubameyang - BU - OM
- 88 - Mikel Merino - BU - Arsenal
- 87 - Kiko Seike - AD - Brighton
- 87 - Larissa Mühlhaus - BU - SV Werder Bremen
- 87 - Noah Ohio - BU - R. Valladolid CF
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
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- Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
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