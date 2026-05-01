FC 26 : TOTS Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 mai 2026 à 21h44
Les joueurs composant la Team of the Season de Bundesliga (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée, tous comme les joueuses de la Frauen Bundesliga, ceux de la Saudi Pro League et du Reste du monde.
FC 26 : TOTS Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde, les joueurs sont disponibles

TOTS Bundesliga FC 26, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 9 mai, c'est la Team of the Season (TOTS) de Bundesliga, le championnat allemand, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26 après que les joueurs ont voté pour choisir les représentants.

Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment du Bayern Munich. Nous avons également le droit à la TOTS de la Frauen Bundesliga, le championnat féminin, mais aussi  à celle du Reste du monde et de la Saudi Pro League.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces TOTS de FC 26 ci-dessous, dans les packs jusqu'au vendredi 8 mai.

TOTS Bundesliga FC 26

Gardiens

  • 95 - Suisse Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund
  • 91 - Allemagne Oliver Baumann - G - TSG Hoffenheim

Défenseurs

  • 96 - Allemagne Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund
  • 95 - Allemagne Jonathan Tah - DC - FC Bayern München
  • 94 - Croatie Luka Vušković - DC - Hamburger SV
  • 93 - France Dayot Upamecano - DC - FC Bayern München
  • 93 - Norvège Julian Ryerson - DD - Borussia Dortmund
  • 92 - Espagne Alejandro Grimaldo - DG - Leverkusen
  • 92 - Allemagne David Raum - DG - RB Leipzig
  • 91 - République Tchèque Vladimír Coufal - DD - TSG Hoffenheim

Milieux

  • 96 - Allemagne Joshua Kimmich - MDC - FC Bayern München
  • 96 - France Michael Olise - MD - FC Bayern München
  • 95 - Colombie Luis Díaz - MG - FC Bayern München
  • 94 - Allemagne Angelo Stiller - MDC - VfB Stuttgart
  • 93 - Espagne Aleix García Serrano - MC - Leverkusen
  • 93 - Allemagne Aleksandar Pavlović - MDC - FC Bayern München
  • 93 - Autriche Christoph Baumgartner - MOC - RB Leipzig
  • 90 - Pays-Bas Wouter Burger - MDC - TSG Hoffenheim

Attaquants

  • 97 - Angleterre Harry Kane - BU - FC Bayern München
  • 92 - Allemagne Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart
  • 92 - Côte d'Ivoire Yan Diomande - AD - RB Leipzig
  • 90 - Allemagne Said El Mala - AG - 1. FC Köln

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Frauen Bundesliga FC 26

Gardiens

  • 93 - Allemagne Laura Dick - G - TSG Hoffenheim

Défenseurs

  • 94 - Canada Vanessa Gilles - DC - FC Bayern München
  • 93 - Allemagne Nina Lührßen - DG - Frankfurt
  • 93 - Danemark Stine Ballisager - DC - FC Bayern München
  • 92 - Allemagne Camilla Küver - DD - VfL Wolfsburg

Milieux

  • 97 - Allemagne Klara Bühl - MG - FC Bayern München
  • 95 - Angleterre Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München
  • 92 - Allemagne Larissa Mühlhaus - MOC - SV Werder Bremen
  • 91 - Suisse Leela Egli - MG - SC Freiburg
  • 91 - Japon Momoko Tanikawa - MOC - FC Bayern München
  • 90 - Allemagne Lisa Baum - MD - RB Leipzig

Attaquants

  • 96 - Danemark Pernille Harder - BU - FC Bayern München
  • 96 - Allemagne Vanessa Fudalla - BU - Leverkusen
  • 95 - Allemagne Selina Cerci - BU - TSG Hoffenheim

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Saudi Pro League FC 26

Gardiens

  • 92 - Brésil Mailson Tenório dos Santos - G - Al Taawoun

Défenseurs

  • 93 - France Mohamed Simakan - DC - Al Nassr
  • 93 - Brésil Roger Ibañez da Silva - DC - Al Ahli
  • 92 - Sénégal Kalidou Koulibaly - DC - Al Hilal
  • 91 - France Nathan Zézé - DC - Neom

Milieux

  • 96 - Portugal João Félix Sequeira - MOC - Al Nassr
  • 95 - Portugal Rúben Neves - MDC - Al Hilal
  • 94 - Greece Konstantinos Fortounis - MOC - Al Khaleej
  • 92 - Saudi Arabia Salem Al Dawsari - MG - Al Hilal
  • 91 - Mali Mahamadou Doumbia - MC - Al Ittihad
  • 90 - Ghana Christopher Bonsu Baah - MG - Al Qadisiyah

Attaquants

  • 95 - Portugal Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
  • 94 - Mexico Julian Quiñones - BU - Al Qadisiyah
  • 92 - Angleterre Ivan Toney - BU - Al Ahli

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TOTS Reste du monde FC 26

Gardiens

  • 94 - Uruguay Fernando Muslera - G - Estudiantes

Défenseurs

  • 95 - Jordan Yazan Al Arab - DC - FC Seoul
  • 94 - Paraguay Blás Riveros - DG - Cerro Porteño
  • 93 - Argentine Santiago Sosa - DC - Racing Club

Milieux

  • 96 - Espagne Juan Manuel Mata García - MOC - Melb. Victory
  • 95 - Argentine Marcelino Moreno - MOC - Lanús
  • 94 - Corée du Sud Dong Kyeong Lee - MOC - Ulsan Hyundai
  • 93 - Corée du Sud Sang Yoon Kang - MC - Jeonbuk Hyundai
  • 92 - Nouvelle-Zélande Jesse Randall - MG - Auckland FC
  • 92 - Nouvelle-Zélande Lachlan Bayliss - MOC - Newcastle Jets
  • 91 - Bolivia Gabriel Villamíl - MC - LDU Quito
  • 91 - Équateur Patrik Mercado - MC - Independiente DV

Attaquants

  • 93 - Uruguay Nicolas López - BU - Nacional
  • 90 - Corée du Sud Seung Sub Kim - AG - Jeonbuk Hyundai

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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
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Corentin Rimbert (Corentin)

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