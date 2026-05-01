FC 26 : TOTS Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde, les joueurs sont disponibles
le 01 mai 2026 à 21h44
TOTS Bundesliga FC 26, qu'est-ce que c'est ?
À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 9 mai, c'est la Team of the Season (TOTS) de Bundesliga, le championnat allemand, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26 après que les joueurs ont voté pour choisir les représentants.
Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment du Bayern Munich. Nous avons également le droit à la TOTS de la Frauen Bundesliga, le championnat féminin, mais aussi à celle du Reste du monde et de la Saudi Pro League.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces TOTS de FC 26 ci-dessous, dans les packs jusqu'au vendredi 8 mai.
TOTS Bundesliga FC 26
Gardiens
- 95 - Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund
- 91 - Oliver Baumann - G - TSG Hoffenheim
Défenseurs
- 96 - Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund
- 95 - Jonathan Tah - DC - FC Bayern München
- 94 - Luka Vušković - DC - Hamburger SV
- 93 - Dayot Upamecano - DC - FC Bayern München
- 93 - Julian Ryerson - DD - Borussia Dortmund
- 92 - Alejandro Grimaldo - DG - Leverkusen
- 92 - David Raum - DG - RB Leipzig
- 91 - Vladimír Coufal - DD - TSG Hoffenheim
Milieux
- 96 - Joshua Kimmich - MDC - FC Bayern München
- 96 - Michael Olise - MD - FC Bayern München
- 95 - Luis Díaz - MG - FC Bayern München
- 94 - Angelo Stiller - MDC - VfB Stuttgart
- 93 - Aleix García Serrano - MC - Leverkusen
- 93 - Aleksandar Pavlović - MDC - FC Bayern München
- 93 - Christoph Baumgartner - MOC - RB Leipzig
- 90 - Wouter Burger - MDC - TSG Hoffenheim
Attaquants
- 97 - Harry Kane - BU - FC Bayern München
- 92 - Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart
- 92 - Yan Diomande - AD - RB Leipzig
- 90 - Said El Mala - AG - 1. FC Köln
Frauen Bundesliga FC 26
Gardiens
- 93 - Laura Dick - G - TSG Hoffenheim
Défenseurs
- 94 - Vanessa Gilles - DC - FC Bayern München
- 93 - Nina Lührßen - DG - Frankfurt
- 93 - Stine Ballisager - DC - FC Bayern München
- 92 - Camilla Küver - DD - VfL Wolfsburg
Milieux
- 97 - Klara Bühl - MG - FC Bayern München
- 95 - Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München
- 92 - Larissa Mühlhaus - MOC - SV Werder Bremen
- 91 - Leela Egli - MG - SC Freiburg
- 91 - Momoko Tanikawa - MOC - FC Bayern München
- 90 - Lisa Baum - MD - RB Leipzig
Attaquants
- 96 - Pernille Harder - BU - FC Bayern München
- 96 - Vanessa Fudalla - BU - Leverkusen
- 95 - Selina Cerci - BU - TSG Hoffenheim
Saudi Pro League FC 26
Gardiens
- 92 - Mailson Tenório dos Santos - G - Al Taawoun
Défenseurs
- 93 - Mohamed Simakan - DC - Al Nassr
- 93 - Roger Ibañez da Silva - DC - Al Ahli
- 92 - Kalidou Koulibaly - DC - Al Hilal
- 91 - Nathan Zézé - DC - Neom
Milieux
- 96 - João Félix Sequeira - MOC - Al Nassr
- 95 - Rúben Neves - MDC - Al Hilal
- 94 - Konstantinos Fortounis - MOC - Al Khaleej
- 92 - Salem Al Dawsari - MG - Al Hilal
- 91 - Mahamadou Doumbia - MC - Al Ittihad
- 90 - Christopher Bonsu Baah - MG - Al Qadisiyah
Attaquants
- 95 - Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
- 94 - Julian Quiñones - BU - Al Qadisiyah
- 92 - Ivan Toney - BU - Al Ahli
TOTS Reste du monde FC 26
Gardiens
- 94 - Fernando Muslera - G - Estudiantes
Défenseurs
- 95 - Yazan Al Arab - DC - FC Seoul
- 94 - Blás Riveros - DG - Cerro Porteño
- 93 - Santiago Sosa - DC - Racing Club
Milieux
- 96 - Juan Manuel Mata García - MOC - Melb. Victory
- 95 - Marcelino Moreno - MOC - Lanús
- 94 - Dong Kyeong Lee - MOC - Ulsan Hyundai
- 93 - Sang Yoon Kang - MC - Jeonbuk Hyundai
- 92 - Jesse Randall - MG - Auckland FC
- 92 - Lachlan Bayliss - MOC - Newcastle Jets
- 91 - Gabriel Villamíl - MC - LDU Quito
- 91 - Patrik Mercado - MC - Independiente DV
Attaquants
- 93 - Nicolas López - BU - Nacional
- 90 - Seung Sub Kim - AG - Jeonbuk Hyundai
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- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
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