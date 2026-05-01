FC 26 : TOTS Bundesliga, Saudi Pro League et Reste du monde, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant la Team of the Season de Bundesliga (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée, tous comme les joueuses de la Frauen Bundesliga, ceux de la Saudi Pro League et du Reste du monde.

TOTS Bundesliga FC 26, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 9 mai, c'est la Team of the Season (TOTS) de Bundesliga, le championnat allemand, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26 après que les joueurs ont voté pour choisir les représentants.



Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment du Bayern Munich. Nous avons également le droit à la TOTS de la Frauen Bundesliga, le championnat féminin, mais aussi à celle du Reste du monde et de la Saudi Pro League.



Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces TOTS de FC 26 ci-dessous, dans les packs jusqu'au vendredi 8 mai.

TOTS Bundesliga FC 26

Gardiens

95 - Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund

- G - Borussia Dortmund 91 - Oliver Baumann - G - TSG Hoffenheim

Défenseurs

96 - Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund

- DC - Borussia Dortmund 95 - Jonathan Tah - DC - FC Bayern München

- DC - FC Bayern München 94 - Luka Vušković - DC - Hamburger SV

- DC - Hamburger SV 93 - Dayot Upamecano - DC - FC Bayern München

- DC - FC Bayern München 93 - Julian Ryerson - DD - Borussia Dortmund

- DD - Borussia Dortmund 92 - Alejandro Grimaldo - DG - Leverkusen

- DG - Leverkusen 92 - David Raum - DG - RB Leipzig

- DG - RB Leipzig 91 - Vladimír Coufal - DD - TSG Hoffenheim

Milieux

96 - Joshua Kimmich - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 96 - Michael Olise - MD - FC Bayern München

- MD - FC Bayern München 95 - Luis Díaz - MG - FC Bayern München

- MG - FC Bayern München 94 - Angelo Stiller - MDC - VfB Stuttgart

- MDC - VfB Stuttgart 93 - Aleix García Serrano - MC - Leverkusen

- MC - Leverkusen 93 - Aleksandar Pavlović - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 93 - Christoph Baumgartner - MOC - RB Leipzig

- MOC - RB Leipzig 90 - Wouter Burger - MDC - TSG Hoffenheim

Attaquants

97 - Harry Kane - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 92 - Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart

- BU - VfB Stuttgart 92 - Yan Diomande - AD - RB Leipzig

- AD - RB Leipzig 90 - Said El Mala - AG - 1. FC Köln





Frauen Bundesliga FC 26

Gardiens

93 - Laura Dick - G - TSG Hoffenheim

Défenseurs

94 - Vanessa Gilles - DC - FC Bayern München

- DC - FC Bayern München 93 - Nina Lührßen - DG - Frankfurt

- DG - Frankfurt 93 - Stine Ballisager - DC - FC Bayern München

- DC - FC Bayern München 92 - Camilla Küver - DD - VfL Wolfsburg

Milieux

97 - Klara Bühl - MG - FC Bayern München

- MG - FC Bayern München 95 - Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 92 - Larissa Mühlhaus - MOC - SV Werder Bremen

- MOC - SV Werder Bremen 91 - Leela Egli - MG - SC Freiburg

- MG - SC Freiburg 91 - Momoko Tanikawa - MOC - FC Bayern München

- MOC - FC Bayern München 90 - Lisa Baum - MD - RB Leipzig

Attaquants

96 - Pernille Harder - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 96 - Vanessa Fudalla - BU - Leverkusen

- BU - Leverkusen 95 - Selina Cerci - BU - TSG Hoffenheim

Saudi Pro League FC 26

Gardiens

92 - Mailson Tenório dos Santos - G - Al Taawoun

Défenseurs

93 - Mohamed Simakan - DC - Al Nassr

- DC - Al Nassr 93 - Roger Ibañez da Silva - DC - Al Ahli

- DC - Al Ahli 92 - Kalidou Koulibaly - DC - Al Hilal

- DC - Al Hilal 91 - Nathan Zézé - DC - Neom

Milieux

96 - João Félix Sequeira - MOC - Al Nassr

- MOC - Al Nassr 95 - Rúben Neves - MDC - Al Hilal

- MDC - Al Hilal 94 - Konstantinos Fortounis - MOC - Al Khaleej

- MOC - Al Khaleej 92 - Salem Al Dawsari - MG - Al Hilal

- MG - Al Hilal 91 - Mahamadou Doumbia - MC - Al Ittihad

- MC - Al Ittihad 90 - Christopher Bonsu Baah - MG - Al Qadisiyah

Attaquants

95 - Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr

- BU - Al Nassr 94 - Julian Quiñones - BU - Al Qadisiyah

- BU - Al Qadisiyah 92 - Ivan Toney - BU - Al Ahli

TOTS Reste du monde FC 26

Gardiens

94 - Fernando Muslera - G - Estudiantes

Défenseurs

95 - Yazan Al Arab - DC - FC Seoul

- DC - FC Seoul 94 - Blás Riveros - DG - Cerro Porteño

- DG - Cerro Porteño 93 - Santiago Sosa - DC - Racing Club

Milieux

96 - Juan Manuel Mata García - MOC - Melb. Victory

- MOC - Melb. Victory 95 - Marcelino Moreno - MOC - Lanús

- MOC - Lanús 94 - Dong Kyeong Lee - MOC - Ulsan Hyundai

- MOC - Ulsan Hyundai 93 - Sang Yoon Kang - MC - Jeonbuk Hyundai

- MC - Jeonbuk Hyundai 92 - Jesse Randall - MG - Auckland FC

- MG - Auckland FC 92 - Lachlan Bayliss - MOC - Newcastle Jets

- MOC - Newcastle Jets 91 - Gabriel Villamíl - MC - LDU Quito

- MC - LDU Quito 91 - Patrik Mercado - MC - Independiente DV

Attaquants

93 - Nicolas López - BU - Nacional

- BU - Nacional 90 - Seung Sub Kim - AG - Jeonbuk Hyundai

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