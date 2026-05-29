FC 26 : Le mea culpa d'un cadre sur le silence du studio face à la colère des joueurs

La promesse initiale de FC 26 était de placer les joueurs au centre du projet. Pourtant, après des mois de silence radio, la communauté gronde. Face à cette situation tendue, un cadre du studio sort de son silence pour admettre les erreurs de communication de l'éditeur.

Le lancement de FC 26 s'était fait sous les meilleurs auspices. Avec le slogan « Le club est à vous », Electronic Arts affichait une ambition claire : proposer l'expérience la plus cohérente possible, guidée par les retours de la communauté et une communication transparente. Cependant, la réalité a rapidement rattrapé les belles promesses marketing. Au fil des mois, le titre est passé du statut de jeu adulé à celui de véritable déception pour de nombreux joueurs, la faute à un manque cruel d'échanges avec les développeurs. Aujourd'hui, un cadre de la franchise prend enfin la parole pour faire un mea culpa très attendu et tenter de renouer le dialogue avec une base de joueurs qui se sent totalement délaissée par le géant américain, alors que le nouvel épisode sera prochainement révélé.

À lire également La Coupe du Monde s'invite enfin dans FC 26 avec des nouveautés majeures

Un constat d'échec amer pour les développeurs

Connu sous le pseudonyme WolfInTheNorth sur le réseau social X, ce chef de produit senior travaillant sur la franchise a récemment participé à une discussion avec un animateur de FC Direct. L'objectif était d'aborder l'état actuel du jeu de football virtuel. Sans surprise, les commentaires des spectateurs se sont moins concentrés sur le gameplay que sur la façon dont le studio a abandonné sa communauté en cours de route. Le silence prolongé des équipes de développement a suscité une immense frustration, poussant les joueurs à réclamer des comptes.

Un utilisateur nommé Andreas Skoglund a d'ailleurs interpellé le responsable de manière très directe, demandant si le silence radio allait perdurer jusqu'à l'ouverture des précommandes pour FC 27. Face à cette provocation légitime, le cadre d'Electronic Arts a choisi la carte de l'honnêteté.

Nous abordons ce sujet dans une interview à venir. La vérité, c'est que lorsque vous travaillez pour une entreprise aussi colossale sur un jeu d'une telle envergure, il y a parfois des contraintes. Nous ferons ce que nous pouvons pour essayer d'améliorer la situation à l'avenir.













La colère légitime des créateurs de contenu

La communauté des créateurs de contenu, qui joue un rôle fondamental dans la popularité du titre, n'a pas non plus mâché ses mots. Scott Bird, une figure connue de la scène, a souligné le paradoxe entre la campagne promotionnelle axée sur la communication et le mutisme total des derniers mois.

Bien qu'il soit appréciable que vous ayez pris le temps de répondre à quelques personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il semble totalement fou que nous n'ayons rien eu du tout pendant des mois, alors que tout le marketing du jeu reposait sur la communication et que le jeu avait si bien commencé sur ce point.

Le chef de produit senior n'a pas cherché d'excuses et a validé ce sentiment de trahison ressenti par les fans. Il a reconnu que la situation n'était pas « à la hauteur des attentes », tout en précisant que de « nombreux éléments échappaient au contrôle de son équipe ». La volonté d'améliorer les choses est présente, mais elle se heurte visiblement aux rouages d'une machine d'entreprise complexe.

I agree, it's not been good enough. Much of that is outside of the control of anyone on my team.



All we can personally do is try to improve it where we can — WolfInTheNorth (@futwwfc) May 29, 2026

Dans tous les cas, FC 27 devra aller au-delà des promesses, au risque de perdre encore plus de joueurs.