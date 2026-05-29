Le jeu FIFA de Netflix se dévoile un peu plus

Après des mois de silence, le jeu vidéo de football développé par Netflix et la FIFA se dévoile enfin. Prévue pour juin 2026, cette nouvelle simulation sportive s'annonce riche en surprises avec une sortie confirmée sur consoles et PC pour répondre aux fortes attentes des joueurs.

Annoncé à la surprise générale à la fin de l'année 2025, la collaboration entre la FIFA et Netflix refait parler d'elle. Après des mois de silence absolu, le mystère entourant le projet vidéoludique de Netflix et de la fédération internationale de football se dissipe enfin avec de maigres informations, dont une fenêtre de sortie.

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Un lancement prévu pour juin 2026

Le mutisme aura été long, poussant les amateurs de ballon rond à se demander si le projet verrait réellement le jour. La réponse est désormais officielle. Le titre, développé conjointement par Delphi Interactive et Netflix en partenariat avec la FIFA, débarquera dès le mois de juin prochain. Baptisée FIFA World Cup Launch Edition, cette nouvelle simulation sportive compte bien marquer le début d'une nouvelle ère pour la célèbre licence, orpheline depuis la fin du partenariat historique avec Electronic Arts.

Si aucune date précise n'a été communiquée pour le moment, le calendrier laisse peu de place au doute. La prochaine Coupe du Monde débutant le 11 juin 2026, il est fort probable que le déploiement du jeu s'opère proche de cette période, pour profiter au mieux de l'intérêt des joueurs et de la tendance. Quant à l'expérience proposée, elle reste mystérieuse, mais nul doute que des informations seront bientôt dévoilées.

Des ambitions revues à la hausse pour les plateformes

La véritable surprise de cette annonce réside dans le modèle de distribution. À l'origine, cette expérience de simulation devait être une exclusivité absolue du catalogue Netflix Games, limitant de fait son accès aux seuls abonnés et principalement sur les supports tactiles. Cependant, face à une demande massive de la communauté des joueurs, les développeurs ont dû revoir leur copie pour s'étendre bien au-delà des smartphones.

Le communiqué officiel de l'instance dirigeante du football mondial est très clair sur les intentions futures du projet.

De plus amples détails sur cette expérience de simulation repensée sous la marque FIFA, développée en partenariat avec Netflix et Delphi Interactive, seront partagés avant la sortie prévue en juin. L'édition de lancement de la Coupe du Monde de la FIFA représentera le point de départ du parcours d'un nouveau produit, avec une expansion continue prévue sur consoles, PC et mobile.













En s'attaquant à ces plateformes, le duo formé par Delphi Interactive et le géant du streaming vidéo ne se contente plus d'offrir un simple jeu d'accompagnement. Ils viennent se positionner sur un secteur hautement concurrentiel, dominé sans partage depuis des années par un acteur historique, Electronic Arts et sa licence maintenant connue sous le nom de EA SPORTS FC.

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Reste maintenant à découvrir les premières images de gameplay pour juger de la qualité de cette simulation. Les joueurs attendent au tournant les mécaniques de jeu, la modélisation des athlètes et la richesse des modes proposés. Mais la communauté pourrait bien être déçue, une fois de plus.