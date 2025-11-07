FC 26 : Les joueurs UEFA Primetime sont disponibles

Les nouvelles cartes évolutives UEFA Primetime de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs participant actuellement à la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence.
UEFA Primetime sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 26
des cartes spéciales à l'occasion des compétitions européennes. Alors que la phase de groupe bat son plein, les cartes UEFA Primetime
, viennent d'être dévoilées, lesquelles sont, bien évidemment, évolutives. La note générale de ces cartes, que ce soit celles destinées à la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence peut augmenter, en fonction des performances collectives de l'équipe (voir en fin d'article). Même si elle arrive sous un nouveau nom, il s'agit de l'une des promotions
les plus appréciées de la licence.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs UEFA Primetime de FC 26
, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine.
Les cartes UEFA Primetime FC 26
Défenseurs
- 88 - Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd
- 88 - William Saliba - DC - Arsenal
- 87 - Éder Gabriel Militão - DC - Real Madrid
- 86 - Tara Elimbi Gilbert - DG - Paris SG
- 84 - Matheus de Barros da Silva - DD - Qarabağ FK
- 87 - Ian Maatsen - DG - Aston Villa
- 85 - Archie Brown - DG - Fenerbahçe
- 84 - Max Aarons - DD - Rangers
- 84 - Ruben Kluivert - DD - OL
Milieux
- 89 - Lamine Yamal Nasraoui Ebana - MD - FC Barcelona
- 87 - Aleksandar Pavlović - MDC - FC Bayern München
- 87 - Cody Gakpo - MG - Liverpool
- 87 - Richard Ríos - MC - SL Benfica
- 86 - Dennis Man - MD - PSV
- 86 - Estêvão Willian Almeida - MD - Chelsea
- 86 - Felix Nmecha - MDC - Borussia Dortmund
- 86 - Maika Hamano - MOC - Chelsea
- 86 - Xavi Simons - MOC - Spurs
- 84 - Kenneth Taylor - MC - Ajax
- 86 - Callum McGregor - MDC - Celtic
- 86 - Cher Ndour - MC - Fiorentina
- 86 - Kouadio Manu Koné - MC - AS Roma
- 85 - Rodrigo Mora de Carvalho - MOC - FC Porto
- 85 - Unai López Cabrera - MC - Rayo Vallecano
Attaquants
- 92 - Erling Haaland - BU - Manchester City
- 90 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
- 87 - Anthony Gordon - AG - Newcastle Utd
- 87 - Bradley Barcola - AG - Paris SG
- 87 - Rasmus Højlund - BU - SSC Napoli
- 86 - Yoan Bonny - BU - Lombardia FC
- 84 - Kevin Rodríguez - BU - R. Union St.-G.
- 87 - Lukáš Haraslín - AG - Sparta Praha
- 86 - Anass Zaroury - AG - Panathinaikos
- 86 - Benedict Hollerbach - BU - 1. FSV Mainz 05
- 86 - Igor Jesus Maciel da Cruz - BU - Nott'm Forest
- 85 - Anis Hadj-Moussa - AD - Feyenoord
- 85 - Cédric Bakambu - BU - Real Betis
- 85 - Mikael Ishak - BU - Lech Poznań
- 84 - Victor Edvardsen - BU - Go Ahead Eagles
Pour rappel, en plus de l'amélioration de base de la note générale, il sera possible d'obtenir deux autres améliorations, selon le système suivant :
- + 1 de GEN si le club marque 7 points sur les 4 prochains matchs
- + 1 rôle et 1 PS si le joueur apparaît lors d'une victoire
- + 1 rôle ou + 1 PS si :
- Attaquant/Milieu : marquer 1 but ou faire 1 passe décisive lors des 4 prochains matchs
- Défenseur : réaliser 1 clean sheet ou ne recevoir aucun carton jaune/rouge lors des 4 prochains matchs
Si vous souhaitez acheter des Points FC
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- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
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