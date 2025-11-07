FC 26 : Les joueurs UEFA Primetime sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 novembre 2025 à 19h33
Les nouvelles cartes évolutives UEFA Primetime de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs participant actuellement à la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence.
FC 26 : Les joueurs UEFA Primetime sont disponibles

UEFA Primetime sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 26 des cartes spéciales à l'occasion des compétitions européennes. Alors que la phase de groupe bat son plein, les cartes UEFA Primetime, viennent d'être dévoilées, lesquelles sont, bien évidemment, évolutives. La note générale de ces cartes, que ce soit celles destinées à la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence peut augmenter, en fonction des performances collectives de l'équipe (voir en fin d'article). Même si elle arrive sous un nouveau nom, il s'agit de l'une des promotions les plus appréciées de la licence.

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs UEFA Primetime de FC 26, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. 

Les cartes UEFA Primetime FC 26

Défenseurs

  • 88 - Angleterre Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd
  • 88 - France William Saliba - DC - Arsenal
  • 87 - Brésil Éder Gabriel Militão - DC - Real Madrid
  • 86 - France Tara Elimbi Gilbert - DG - Paris SG
  • 84 - Brésil Matheus de Barros da Silva - DD - Qarabağ FK
  • 87 - Pays-Bas Ian Maatsen - DG - Aston Villa
  • 85 - Angleterre Archie Brown - DG - Fenerbahçe
  • 84 - Angleterre Max Aarons - DD - Rangers
  • 84 - Pays-Bas Ruben Kluivert - DD - OL

Milieux

  • 89 - Espagne Lamine Yamal Nasraoui Ebana - MD - FC Barcelona
  • 87 - Allemagne Aleksandar Pavlović - MDC - FC Bayern München
  • 87 - Pays-Bas Cody Gakpo - MG - Liverpool
  • 87 - Colombie Richard Ríos - MC - SL Benfica
  • 86 - Roumanie Dennis Man - MD - PSV
  • 86 - Brésil Estêvão Willian Almeida - MD - Chelsea
  • 86 - Allemagne Felix Nmecha - MDC - Borussia Dortmund
  • 86 - Japon Maika Hamano - MOC - Chelsea
  • 86 - Pays-Bas Xavi Simons - MOC - Spurs
  • 84 - Pays-Bas Kenneth Taylor - MC - Ajax
  • 86 - Écosse Callum McGregor - MDC - Celtic
  • 86 - Italie Cher Ndour - MC - Fiorentina
  • 86 - France Kouadio Manu Koné - MC - AS Roma
  • 85 - Portugal Rodrigo Mora de Carvalho - MOC - FC Porto
  • 85 - Espagne Unai López Cabrera - MC - Rayo Vallecano

Attaquants

  • 92 - Norvège Erling Haaland - BU - Manchester City
  • 90 - Norvège Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
  • 87 - Angleterre Anthony Gordon - AG - Newcastle Utd
  • 87 - France Bradley Barcola - AG - Paris SG
  • 87 - Danemark Rasmus Højlund - BU - SSC Napoli
  • 86 - France Yoan Bonny - BU - Lombardia FC
  • 84 - Équateur Kevin Rodríguez - BU - R. Union St.-G.
  • 87 - Slovaquie Lukáš Haraslín - AG - Sparta Praha
  • 86 - Maroc Anass Zaroury - AG - Panathinaikos
  • 86 - Allemagne Benedict Hollerbach - BU - 1. FSV Mainz 05
  • 86 - Brésil Igor Jesus Maciel da Cruz - BU - Nott'm Forest
  • 85 - Algérie Anis Hadj-Moussa - AD - Feyenoord
  • 85 - Congo Cédric Bakambu - BU - Real Betis
  • 85 - Suède Mikael Ishak - BU - Lech Poznań
  • 84 - Suède Victor Edvardsen - BU - Go Ahead Eagles
Pour rappel, en plus de l'amélioration de base de la note générale, il sera possible d'obtenir deux autres améliorations, selon le système suivant : 
  • + 1 de GEN si le club marque 7 points sur les 4 prochains matchs
  • + 1 rôle et 1 PS si le joueur apparaît lors d'une victoire
  • + 1 rôle ou + 1 PS si : 
    • Attaquant/Milieu : marquer 1 but ou faire 1 passe décisive lors des 4 prochains matchs
    • Défenseur : réaliser 1 clean sheet ou ne recevoir aucun carton jaune/rouge lors des 4 prochains matchs
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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