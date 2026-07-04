Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026

Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.

La compétition bat son plein et le monde entier vibre au rythme des exploits sur la pelouse. Que vous attendiez le prochain match de l'Équipe de France, ou d'une autre nation, que vous soyez déçu par l'élimination de votre pays ou que vous essayez de remonter au classement MPP, le foot nous entoure depuis quelques semaines. Et si vous cherchez un jeu vidéo pour prolonger l'expérience, nous vous avons fait une petite sélection non exhaustive des jeux de foot à essayer en 2026.

Les meilleurs jeux de football à faire pendant la Coupe du Monde

FIFA World Cup Launch Edition

Netflix propose une nouvelle porte d'entrée dans l'univers du football avec FIFA World Cup Launch Edition. Cette expérience axée sur le multijoueur et les sessions courtes est disponible gratuitement pour tous les abonnés Netflix sur les appareils mobiles. Le titre est également accessible sur PC via l'application de bureau de la plateforme, ce qui en fait l'un des jeux les plus récents dédiés à la Coupe du Monde.

Seul obligation, être abonné au service de vidéos à la demande.

FC 26

Anciennement connue sous le nom de FIFA, la simulation phare d'Electronic Arts reste une référence incontournable. Bien que FC 26 arrive en fin de cycle, avec l'annonce imminente de FC 27, le titre propose actuellement un mode Coupe du Monde dédié permettant aux joueurs de se lancer dans la compétition avec l'intégralité des 48 sélections nationales officielles.













FC Mobile 26

Pour les joueurs en déplacement, Electronic Arts décline son expérience avec FC Mobile 26. Depuis le début du mois de juin, le titre intègre le mode « The World's Game », un événement thématique spécial qui permet de prendre le contrôle de l'une des 50 équipes nationales incluses.

Football Manager 26

Probablement la simulation de football la plus poussée. Destiné aux amateurs de tactique, de statistiques et de gestion approfondie, Football Manager 26 s'impose comme le titre le plus complexe de cette sélection et le plus complet. D'ailleurs, à l'occasion de la Coupe du monde, Sports Interactive a déployé une mise à jour dédiée au management international, et un mode pour jouer la compétition.











Rocket League

Entièrement gratuit et disponible sur la quasi-totalité des plateformes, Rocket League propose une approche alternative et dynamique combinant des véhicules et un ballon de football. Pour accompagner la compétition de cet été, le jeu intègre un événement temporaire thématique dédié à la Coupe du Monde. Une expérience totalement différente, mais ô combien addictive.

Rematch

Développé par le studio Sloclap, Rematch est un jeu en ligne dynamique basé sur des affrontements rapides en cinq contre cinq. Chaque utilisateur y contrôle un unique joueur et doit collaborer avec ses partenaires pour l'emporter. Le titre a lancé le 11 juin dernier un mode spécifique intitulé « Nations Cup ». Il offre un défi relativement corsé, puisqu'il sera difficile à prendre en main?

Rematch

GOALS

C'est l'un des derniers jeux sortis de la sélection. GOALS s'inscrit dans cette liste comme un jeu de football entièrement free-to-play au rythme particulièrement soutenu. S'il ne propose pas de lien ou d'événement officiel avec la Coupe du Monde à l'heure actuelle, si ce n'est quelques défis, son accessibilité et ses matchs rapides en font une option idéale pour des sessions courtes.

eFootball

Principal concurrent gratuit de la simulation d'EA, eFootball développé par Konami est la suite spirituel de Pro Evolution Soccer, disponible en free-to-play. Bien que le jeu ne présente pas de connexion directe avec le calendrier de la Coupe du Monde 2026, il reste une alternative solide pour disputer des matchs de football durant la compétition.

Copa City

Ici vous ne gérez ni l'équipe, ni le club. Copa City propose une vision différente, en vous demandant de vous occuper de l'organisation du match dans certaines des plus grandes villes de football au monde. Animations, stades et même sécurité, tout est commandé par vos actions.









N'hésitez pas à nous dire dans l'espace dédiés aux commentaires à quel jeu de foot vous jouez en ce moment.