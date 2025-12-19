FC 26 : Les joueurs Winter Wildcards sont disponibles

Les cartes Winter Wildcards sont de retour dans FC 26 et son mode Ultimate Team. Elles modifient grandement les statistiques et postes de certains joueurs.
Winter Wildcards FC 26, qu'est-ce que c'est ?
À l'occasion des fêtes de fin d'année, Electronic Arts, comme à son habitude depuis quelque temps maintenant, propose une promotion de cartes
dédiée à l'événement avec Winter Wildcards
pour FC 26
. À l'image des autres promotions, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les joueurs bénéficiant de ces cartes hivernales ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau en cette première partie de saison, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. La première équipe sera disponible dans les packs du vendredi 19 décembre au vendredi 26 décembre avant que la seconde équipe ne prenne le relai jusqu'au 2 janvier 2026.
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Winter Wildcards disponibles dans les packs sur FC 26
durant l'événement. D'autres le seront par le biais des DCE. Les joueurs y apparaissent plusieurs fois, étant donné qu'ils possèdent plusieurs versions, avec un poste différent.
Joueurs Winter Wildcards FC 26
Gardiens
- 87 - Gerónimo Rulli - G - OM
Défenseurs
- 90 - Federico Valverde - DD - Real Madrid
- 89 - Gabriel - DC - Arsenal
- 88 - Jonathan Tah - DC - FC Bayern München
- 87 - Selma Bacha - DG - OL
- 86 - Eric Dier - DC - AS Monaco
- 85 - Rocío Gálvez - DC - Real Madrid
- 85 - Tino Livramento - DD - Newcastle Utd
Milieux
- 91 - Ousmane Dembélé - MOC - Paris SG
- 90 - Federico Valverde - MC - Real Madrid
- 89 - Alexis Mac Allister - MC - Liverpool
- 88 - Kevin Schade - MG - Brentford
- 88 - Trinity Rodman - MD - Washington Spirit
- 87 - Kingsley Coman - MG - Al Nassr
- 87 - Rúben Neves - MDC - Al Hilal
- 86 - Ilan Kebbal - MOC - Paris FC
- 86 - Olivia Moultrie - MC - Portland Timbers-Thorns
Attaquants
- 91 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
- 88 - Claudia Pina- AG - FC Barcelona
- 88 - Claudia Pina - BU - FC Barcelona
- 88 - Trinity Rodman - BU - Washington Spirit
- 87 - Mary Fowler - AD - Manchester City
- 87 - Rafael Leão - AG - Milano FC
- 86 - Armand Laurienté - AG - Sassuolo
- 86 - Gerard Moreno - BU - Villarreal CF
- 85 - Joshua King - BU - Al Khaleej
- 85 - Larissa Mühlhaus - BU - SV Werder Bremen
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