FC 26 : Les joueurs Winter Wildcards sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 décembre 2025 à 19h25
Les cartes Winter Wildcards sont de retour dans FC 26 et son mode Ultimate Team. Elles modifient grandement les statistiques et postes de certains joueurs.
FC 26 : Les joueurs Winter Wildcards sont disponibles

Winter Wildcards FC 26, qu'est-ce que c'est ?

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Electronic Arts, comme à son habitude depuis quelque temps maintenant, propose une promotion de cartes dédiée à l'événement avec Winter Wildcards pour FC 26. À l'image des autres promotions, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les joueurs bénéficiant de ces cartes hivernales ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau en cette première partie de saison, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. La première équipe sera disponible dans les packs du vendredi 19 décembre au vendredi 26 décembre avant que la seconde équipe ne prenne le relai jusqu'au 2 janvier 2026.

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Winter Wildcards disponibles dans les packs sur FC 26 durant l'événement. D'autres le seront par le biais des DCE. Les joueurs y apparaissent plusieurs fois, étant donné qu'ils possèdent plusieurs versions, avec un poste différent.

Joueurs Winter Wildcards FC 26

Gardiens

  • 87 - Argentine Gerónimo Rulli - G - OM

Défenseurs

  • 90 - Uruguay Federico Valverde - DD - Real Madrid
  • 89 - Brésil Gabriel - DC - Arsenal
  • 88 - Allemagne Jonathan Tah - DC - FC Bayern München
  • 87 - France Selma Bacha - DG - OL
  • 86 - Angleterre Eric Dier - DC - AS Monaco
  • 85 - Espagne Rocío Gálvez - DC - Real Madrid
  • 85 - Angleterre Tino Livramento - DD - Newcastle Utd

Milieux

  • 91 - France Ousmane Dembélé - MOC - Paris SG
  • 90 - Uruguay Federico Valverde - MC - Real Madrid
  • 89 - Argentine Alexis Mac Allister - MC - Liverpool
  • 88 - Allemagne Kevin Schade - MG - Brentford
  • 88 - États-Unis Trinity Rodman - MD - Washington Spirit
  • 87 - France Kingsley Coman - MG - Al Nassr
  • 87 - Portugal Rúben Neves - MDC - Al Hilal
  • 86 - Algérie Ilan Kebbal - MOC - Paris FC
  • 86 - États-Unis Olivia Moultrie - MC - Portland Timbers-Thorns

Attaquants

  • 91 - France Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
  • 88 - Espagne Claudia Pina- AG - FC Barcelona
  • 88 - Espagne Claudia Pina - BU - FC Barcelona
  • 88 - États-Unis Trinity Rodman - BU - Washington Spirit
  • 87 - Australie Mary Fowler - AD - Manchester City
  • 87 - Portugal Rafael Leão - AG - Milano FC
  • 86 - France Armand Laurienté - AG - Sassuolo
  • 86 - Espagne Gerard Moreno - BU - Villarreal CF
  • 85 - Norvège Joshua King - BU - Al Khaleej
  • 85 - Allemagne Larissa Mühlhaus - BU - SV Werder Bremen
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 71,99 € au lieu de 100 €, soit 28 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 102,99 € au lieu de 150 €, soit 31 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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