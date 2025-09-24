FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 septembre 2025 à 23h07
Retrouvez la liste des pépites du mode Carrière de FC 26, de jeunes joueurs à fort potentiel ayant les capacités de devenir de futures stars du football.
FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière
Afin de vous mâcher le travail, nous vous avons sélectionné les cinq meilleurs profils par poste. Ces jeunes pépites FC 26 sont triées en fonction de leur potentiel, ces dernières étant toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 en ayant une valeur n'excédant pas les 15 millions d'euros. La majorité de ces joueurs à très fort potentiel seront en mesure de contenter la plupart des entraîneurs, même les plus exigeants. Si les cinq joueurs présélectionnés ne vous conviennent pas, des articles pour chaque poste, présentant une quantité bien plus importantes de pépites, ont été créés, vous permettant de trouver, sans problème, de talentueuses doublures en devenir à vos titulaires.

Il est important de noter que les joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival. Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.

Gardiens de but

Gardiens de but
Notes Nom Âge Club Prix
74→84 (+10) de J. Urbig
(G)		 21 FC Bayern München 8 M
73→85 (+12) be M. Epolo
(G)		 20 Standard de Liège 6,5 M
73→84 (+11) be M. Penders
(G)		 19 RC Strasbourg Alsace 5,5 M
71→84 (+13) nl R. Owusu-Oduro
(G)		 20 AZ Alkmaar 4 M
66→84 (+18) de D. Seimen
(G)		 19 SC Paderborn 07 2 M
Plus de gardiens de but

Défenseurs

D&eacute;fenseurs

Défenseurs droits

Notes Nom Âge Club Prix
75→88 (+13) nl G. Read
(DD, MD)		 19 Feyenoord 13 M
73→86 (+13) be J. Seys
(DD, DG, MD)		 20 Club Brugge KV 7 M
70→85 (+15) en J. Acheampong
(DD, DC, MDC, MD)		 19 Chelsea 3,6 M
75→85 (+10) pt Martim Fernandes
(DD, MD)		 19 FC Porto 11,5 M
62→84 (+22) be S. Renders
(DD, MD)		 17 Royal Antwerp FC 1,2 M
Plus de défenseurs droits

Défenseurs gauches

Notes Nom Âge Club Prix
64→85 (+21) py D. León
(DG, MG)		 18 Manchester United 1,8 M
70→84 (+14) ec Y. Medina
(DG, AG, MG)		 20 KRC Genk 3,7 M
74→84 (+10) dk P. Dorgu
(DG, MG)		 20 Manchester United 9 M
68→83 (+15) en H. Amass
(DG, MG)		 18 Sheffield Wednesday 2,7 M
73→83 (+10) en N. O'Reilly
(DG, MC, MOC)		 20 Manchester City 6,5 M
Plus de défenseurs gauches

Défenseurs centraux

Notes Nom Âge Club Prix
70→89 (+19) be J. Mokio
(MDC, MC, DG, DC)		 17 Ajax 3,8 M
72→87 (+15) de F. Jeltsch
(DC)		 18 VfB Stuttgart 5 M
72→87 (+15) hr L. Vušković
(DC)		 18 Hamburger SV 5 M
75→87 (+12) fr E. Bitshiabu
(DC)		 20 RB Leipzig 12,5 M
74→86 (+12) it P. Comuzzo
(DC)		 20 Fiorentina 9,5 M
Plus de défenseurs centraux

Milieux

Milieux de terrain

Milieux défensifs centraux

Notes Nom Âge Club Prix
70→89 (+19) be J. Mokio
(MDC, MC, DG, DC)		 17 Ajax 3,8 M
75→86 (+11) en A. Gray
(MDC, DC, DD, MD)		 19 Tottenham Hotspur 11,5 M
73→85 (+12) es Marc Bernal
(MDC, MC)		 18 FC Barcelona 6,5 M
75→85 (+10) pt Dário Essugo
(MDC, MC, DC)		 20 Chelsea 11,5 M
70→84 (+14) hu A. Tóth
(MDC, MC)		 19 Ferencvárosi Torna Club 3,6 M
Plus de milieux défensifs centraux

Milieux centraux

Notes Nom Âge Club Prix
68→86 (+18) nl T. Land
(MC, MDC)		 19 FC Groningen 3,1 M
69→86 (+17) no S. Nypan
(MC, MOC, BU)		 18 Middlesbrough 3,5 M
71→86 (+15) gr C. Mouzakitis
(MC, MOC)		 18 Olympiacos FC 4,3 M
72→86 (+14) en L. Miley
(MC)		 19 Newcastle United 5,5 M
74→86 (+12) be M. Stroeykens
(MC, MOC)		 20 RSC Anderlecht 10 M
Plus de milieux centraux

Milieux droits

Notes Nom Âge Club Prix
68→87 (+19) es Pablo García
(MD, BU, MG, AD)		 18 Real Betis Balompié 3,1 M
72→87 (+15) be J. Duranville
(MD, MG, BU, AD)		 19 Borussia Dortmund 5,5 M
71→86 (+15) br João Costa
(MD, MG, DG, DD)		 20 Al Ettifaq 4,5 M
72→86 (+14) ar M. Carrizo
(MD, MOC, BU, AD)		 19 Vélez Sarsfield 5,5 M
73→86 (+13) ma C. Talbi
(MD, MG, AD)		 20 Sunderland 7,5 M
Plus de milieux droits

Milieux gauches

Notes Nom Âge Club Prix
68→88 (+20) en R. Ngumoha
(MG, AG)		 16 Liverpool 3,3 M
75→86 (+11) fr J. Bahoya
(MG, MOC, AG)		 20 Eintracht Frankfurt 12,5 M
64→85 (+21) ec J. Lerma
(MG, MOC, MC, AG)		 17 Independiente del Valle 1,8 M
68→85 (+17) fr T. Gomis
(MG, MD, BU, AG)		 18 RB Leipzig 3,1 M
69→85 (+16) es Adrián Liso
(MG, BU, AG)		 20 Getafe CF 3,7 M
Plus de milieux gauches

Milieux offensifs centraux

Notes Nom Âge Club Prix
72→87 (+15) nl K. Smit
(MOC, MC, MD)		 19 AZ Alkmaar 5,5 M
70→86 (+16) gr K. Karetsas
(MOC, AD, MC)		 17 KRC Genk 4 M
72→86 (+14) de P. Wanner
(MOC, AD, MC)		 19 PSV 5,5 M
74→86 (+12) ar C. Echeverri
(MOC, MC, AG)		 19 Bayer 04 Leverkusen 10 M
69→85 (+16) de A. Ouédraogo
(MOC, MC)		 19 RB Leipzig 3,6 M
Plus de milieux offensifs centraux

Attaquants

Attaquants

Ailiers droits

Notes Nom Âge Club Prix
74→86 (+12) uy L. Rodríguez
(AD, MD, BU)		 21 NEOM SC 10,5 M
64→84 (+20) hr B. Durdov
(AD, MD)		 17 Hajduk Split 1,6 M
65→84 (+19) it M. Liberali
(AD, MD, MOC)		 18 Catanzaro 1,8 M
67→84 (+17) ba E. Bajraktarević
(AD, MD)		 20 PSV 2,7 M
63→83 (+20) es Arturo
(AD, AG, MD)		 18 UD Las Palmas 1,3 M
Plus de ailiers droits

Ailiers gauches

Notes Nom Âge Club Prix
72→86 (+14) en M. Moore
(AG, MG)		 17 Rangers FC 5,5 M
72→86 (+14) sk L. Sauer
(AG, MOC, MG)		 19 Feyenoord 5,5 M
69→85 (+16) ar I. Subiabre
(AG, AD, BU, MG)		 18 River Plate 3,5 M
69→85 (+16) es Antoñito Cordero
(AG, AD, MG)		 18 KVC Westerlo 3,5 M
74→85 (+11) be M. Godts
(AG, MG)		 20 Ajax 9,5 M
Plus de ailiers gauches

Buteurs

Notes Nom Âge Club Prix
65→87 (+22) it F. Camarda
(BU)		 17 Lecce 2,3 M
72→85 (+13) ci K. Konaté
(BU)		 21 FC Red Bull Salzburg 6 M
72→85 (+13) be R. Vermant
(BU)		 21 Club Brugge KV 6 M
72→85 (+13) gr C. Kostoulas
(BU, MOC, MD)		 18 Brighton & Hove Albion 5,5 M
70→84 (+14) de N. Weiper
(BU, MOC, MC)		 20 1. FSV Mainz 05 3,9 M
Plus de buteurs

Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaire (1)

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Hazard (invité) Le 26/09/2025 à 15:34

Y'a pas beaucoup de lillois... létang fait mal son travail !