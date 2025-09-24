FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|74→84 (+10)
| J. Urbig
(G)
|21
|FC Bayern München
|8 M
|73→85 (+12)
| M. Epolo
(G)
|20
|Standard de Liège
|6,5 M
|73→84 (+11)
| M. Penders
(G)
|19
|RC Strasbourg Alsace
|5,5 M
|71→84 (+13)
| R. Owusu-Oduro
(G)
|20
|AZ Alkmaar
|4 M
|66→84 (+18)
| D. Seimen
(G)
|19
|SC Paderborn 07
|2 M
|Plus de gardiens de but
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|75→88 (+13)
| G. Read
(DD, MD)
|19
|Feyenoord
|13 M
|73→86 (+13)
| J. Seys
(DD, DG, MD)
|20
|Club Brugge KV
|7 M
|70→85 (+15)
| J. Acheampong
(DD, DC, MDC, MD)
|19
|Chelsea
|3,6 M
|75→85 (+10)
| Martim Fernandes
(DD, MD)
|19
|FC Porto
|11,5 M
|62→84 (+22)
| S. Renders
(DD, MD)
|17
|Royal Antwerp FC
|1,2 M
|Plus de défenseurs droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|64→85 (+21)
| D. León
(DG, MG)
|18
|Manchester United
|1,8 M
|70→84 (+14)
| Y. Medina
(DG, AG, MG)
|20
|KRC Genk
|3,7 M
|74→84 (+10)
| P. Dorgu
(DG, MG)
|20
|Manchester United
|9 M
|68→83 (+15)
| H. Amass
(DG, MG)
|18
|Sheffield Wednesday
|2,7 M
|73→83 (+10)
| N. O'Reilly
(DG, MC, MOC)
|20
|Manchester City
|6,5 M
|Plus de défenseurs gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|70→89 (+19)
| J. Mokio
(MDC, MC, DG, DC)
|17
|Ajax
|3,8 M
|72→87 (+15)
| F. Jeltsch
(DC)
|18
|VfB Stuttgart
|5 M
|72→87 (+15)
| L. Vušković
(DC)
|18
|Hamburger SV
|5 M
|75→87 (+12)
| E. Bitshiabu
(DC)
|20
|RB Leipzig
|12,5 M
|74→86 (+12)
| P. Comuzzo
(DC)
|20
|Fiorentina
|9,5 M
|Plus de défenseurs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|70→89 (+19)
| J. Mokio
(MDC, MC, DG, DC)
|17
|Ajax
|3,8 M
|75→86 (+11)
| A. Gray
(MDC, DC, DD, MD)
|19
|Tottenham Hotspur
|11,5 M
|73→85 (+12)
| Marc Bernal
(MDC, MC)
|18
|FC Barcelona
|6,5 M
|75→85 (+10)
| Dário Essugo
(MDC, MC, DC)
|20
|Chelsea
|11,5 M
|70→84 (+14)
| A. Tóth
(MDC, MC)
|19
|Ferencvárosi Torna Club
|3,6 M
|Plus de milieux défensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|68→86 (+18)
| T. Land
(MC, MDC)
|19
|FC Groningen
|3,1 M
|69→86 (+17)
| S. Nypan
(MC, MOC, BU)
|18
|Middlesbrough
|3,5 M
|71→86 (+15)
| C. Mouzakitis
(MC, MOC)
|18
|Olympiacos FC
|4,3 M
|72→86 (+14)
| L. Miley
(MC)
|19
|Newcastle United
|5,5 M
|74→86 (+12)
| M. Stroeykens
(MC, MOC)
|20
|RSC Anderlecht
|10 M
|Plus de milieux centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|68→87 (+19)
| Pablo García
(MD, BU, MG, AD)
|18
|Real Betis Balompié
|3,1 M
|72→87 (+15)
| J. Duranville
(MD, MG, BU, AD)
|19
|Borussia Dortmund
|5,5 M
|71→86 (+15)
| João Costa
(MD, MG, DG, DD)
|20
|Al Ettifaq
|4,5 M
|72→86 (+14)
| M. Carrizo
(MD, MOC, BU, AD)
|19
|Vélez Sarsfield
|5,5 M
|73→86 (+13)
| C. Talbi
(MD, MG, AD)
|20
|Sunderland
|7,5 M
|Plus de milieux droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|68→88 (+20)
| R. Ngumoha
(MG, AG)
|16
|Liverpool
|3,3 M
|75→86 (+11)
| J. Bahoya
(MG, MOC, AG)
|20
|Eintracht Frankfurt
|12,5 M
|64→85 (+21)
| J. Lerma
(MG, MOC, MC, AG)
|17
|Independiente del Valle
|1,8 M
|68→85 (+17)
| T. Gomis
(MG, MD, BU, AG)
|18
|RB Leipzig
|3,1 M
|69→85 (+16)
| Adrián Liso
(MG, BU, AG)
|20
|Getafe CF
|3,7 M
|Plus de milieux gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|72→87 (+15)
| K. Smit
(MOC, MC, MD)
|19
|AZ Alkmaar
|5,5 M
|70→86 (+16)
| K. Karetsas
(MOC, AD, MC)
|17
|KRC Genk
|4 M
|72→86 (+14)
| P. Wanner
(MOC, AD, MC)
|19
|PSV
|5,5 M
|74→86 (+12)
| C. Echeverri
(MOC, MC, AG)
|19
|Bayer 04 Leverkusen
|10 M
|69→85 (+16)
| A. Ouédraogo
(MOC, MC)
|19
|RB Leipzig
|3,6 M
|Plus de milieux offensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|74→86 (+12)
| L. Rodríguez
(AD, MD, BU)
|21
|NEOM SC
|10,5 M
|64→84 (+20)
| B. Durdov
(AD, MD)
|17
|Hajduk Split
|1,6 M
|65→84 (+19)
| M. Liberali
(AD, MD, MOC)
|18
|Catanzaro
|1,8 M
|67→84 (+17)
| E. Bajraktarević
(AD, MD)
|20
|PSV
|2,7 M
|63→83 (+20)
| Arturo
(AD, AG, MD)
|18
|UD Las Palmas
|1,3 M
|Plus de ailiers droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|72→86 (+14)
| M. Moore
(AG, MG)
|17
|Rangers FC
|5,5 M
|72→86 (+14)
| L. Sauer
(AG, MOC, MG)
|19
|Feyenoord
|5,5 M
|69→85 (+16)
| I. Subiabre
(AG, AD, BU, MG)
|18
|River Plate
|3,5 M
|69→85 (+16)
| Antoñito Cordero
(AG, AD, MG)
|18
|KVC Westerlo
|3,5 M
|74→85 (+11)
| M. Godts
(AG, MG)
|20
|Ajax
|9,5 M
|Plus de ailiers gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|65→87 (+22)
| F. Camarda
(BU)
|17
|Lecce
|2,3 M
|72→85 (+13)
| K. Konaté
(BU)
|21
|FC Red Bull Salzburg
|6 M
|72→85 (+13)
| R. Vermant
(BU)
|21
|Club Brugge KV
|6 M
|72→85 (+13)
| C. Kostoulas
(BU, MOC, MD)
|18
|Brighton & Hove Albion
|5,5 M
|70→84 (+14)
| N. Weiper
(BU, MOC, MC)
|20
|1. FSV Mainz 05
|3,9 M
|Plus de buteurs
commentaire (1)
Y'a pas beaucoup de lillois... létang fait mal son travail !