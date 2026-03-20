FC 26 : Les joueurs Answer The Call sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 mars 2026 à 19h23
Les nouvelles cartes Answer The Call de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs qui participeront à la Coupe du Monde 2026.
FC 26 : Les joueurs Answer The Call sont disponibles

Answer The Call sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, certaines connues et d'autres inédites. C'est le cas pour la promotion FC 26 nommée Answer The Call. Elle met en avant des joueurs internationaux, qui ont de grandes chances de disputer la Coupe du Monde 2026, dans quelques semaines. Il s'agit de cartes évolutives, qui recevront des améliorations s'ils sont sélectionnés.

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Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Answer The Call de FC 26, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. 

Les cartes Answer The Call FC 26

Gardiens

  • 92 - Espagne David Raya - G - Arsenal
  • 89 - Écosse Liam Kelly - G - Rangers

Défenseurs

  • 91 - Portugal Nuno Tavares - DG - Latium
  • 90 - Angleterre Harry Maguire - DC - Manchester Utd
  • 89 - Croatie Josip Šutalo - DC - Ajax
  • 89 - Mexico Julian Araujo - DD - Celtic
  • 89 - Italie Leonardo Spinazzola - DG - SSC Napoli
  • 89 - Argentine Marcos Acuña - DG - River Plate
  • 89 - États-Unis Mark McKenzie - DC - Toulouse FC
  • 89 - Ghana Tariq Lamptey - DD - Fiorentina
  • 88 - Ghana Alidu Seidu - DC - Stade Rennais FC
  • 88 - Roumanie Cristian Manea - DD - FC Rapid 1923
  • 88 - Norvège Marcus Pedersen - DD - Torino
  • 88 - Mexico Mateo Chávez - DG - AZ

Milieux

  • 93 - Angleterre Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
  • 92 - Portugal João Neves - MC - Paris SG
  • 92 - France N'Golo Kanté - MDC - Fenerbahçe
  • 92 - Pays-Bas Ryan Gravenberch - MDC - Liverpool
  • 91 - Espagne Alejandro Grimaldo - MG - Leverkusen
  • 91 - Allemagne Karim Adeyemi - MD - Borussia Dortmund
  • 91 - Italie Sandro Tonali - MDC - Newcastle Utd
  • 91 - États-Unis Weston McKennie - MC - Juventus
  • 91 - Pays-Bas Xavi Simons - MOC - Spurs
  • 90 - Allemagne Angelo Stiller - MDC - VfB Stuttgart
  • 90 - Argentine Giovani Lo Celso - MOC - Real Betis
  • 90 - Allemagne Leroy Sané - MD - Galatasaray
  • 90 - Croatie Mateo Kovačić - MC - Manchester City
  • 90 - Suède Roony Bardghji - MD - FC Barcelona
  • 90 - Saudi Arabia Salem Al Dawsari - MG - Al Hilal
  • 90 - Maroc Sofyan Amrabat - MDC - Real Betis
  • 89 - Écosse Ryan Christie - MDC - AFC Bournemouth
  • 88 - Irlande Finn Azaz - MOC - Southampton
  • 88 - Saudi Arabia Firas Al Birekan - MG - Al Ahli
  • 88 - Maroc Ilias Akhomach - MD - Rayo Vallecano
  • 88 - Pologne Michał Skóraś - MD - KAA Gent

Attaquants

  • 93 - Argentine Julián Alvarez - BU - Atlético de Madrid
  • 92 - Espagne Nicholas Williams - AG - Athletic Club
  • 91 - France Jean-Philippe Mateta - BU - Crystal Palace
  • 90 - Norvège Jens Petter Hauge - AG - FK Bodø/Glimt
  • 89 - Ukraine Roman Yaremchuk - BU - OL
  • 88 - Écosse Ché Adams - BU - Torino
  • 88 - Pays de Galles Kieffer Moore - BU - Wrexham AFC
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
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    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 81,49 € au lieu de 100 €, soit 19 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 118,09 € au lieu de 150 €, soit 21 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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