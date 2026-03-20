FC 26 : Les joueurs Answer The Call sont disponibles

Les nouvelles cartes Answer The Call de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs qui participeront à la Coupe du Monde 2026.
Answer The Call sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, certaines connues et d'autres inédites. C'est le cas pour la promotion FC 26
nommée Answer The Call. Elle met en avant des joueurs internationaux, qui ont de grandes chances de disputer la Coupe du Monde 2026, dans quelques semaines. Il s'agit de cartes évolutives, qui recevront des améliorations s'ils sont sélectionnés.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Answer The Call de FC 26
, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine.
Les cartes Answer The Call FC 26
Gardiens
- 92 - David Raya - G - Arsenal
- 89 - Liam Kelly - G - Rangers
Défenseurs
- 91 - Nuno Tavares - DG - Latium
- 90 - Harry Maguire - DC - Manchester Utd
- 89 - Josip Šutalo - DC - Ajax
- 89 - Julian Araujo - DD - Celtic
- 89 - Leonardo Spinazzola - DG - SSC Napoli
- 89 - Marcos Acuña - DG - River Plate
- 89 - Mark McKenzie - DC - Toulouse FC
- 89 - Tariq Lamptey - DD - Fiorentina
- 88 - Alidu Seidu - DC - Stade Rennais FC
- 88 - Cristian Manea - DD - FC Rapid 1923
- 88 - Marcus Pedersen - DD - Torino
- 88 - Mateo Chávez - DG - AZ
Milieux
- 93 - Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
- 92 - João Neves - MC - Paris SG
- 92 - N'Golo Kanté - MDC - Fenerbahçe
- 92 - Ryan Gravenberch - MDC - Liverpool
- 91 - Alejandro Grimaldo - MG - Leverkusen
- 91 - Karim Adeyemi - MD - Borussia Dortmund
- 91 - Sandro Tonali - MDC - Newcastle Utd
- 91 - Weston McKennie - MC - Juventus
- 91 - Xavi Simons - MOC - Spurs
- 90 - Angelo Stiller - MDC - VfB Stuttgart
- 90 - Giovani Lo Celso - MOC - Real Betis
- 90 - Leroy Sané - MD - Galatasaray
- 90 - Mateo Kovačić - MC - Manchester City
- 90 - Roony Bardghji - MD - FC Barcelona
- 90 - Salem Al Dawsari - MG - Al Hilal
- 90 - Sofyan Amrabat - MDC - Real Betis
- 89 - Ryan Christie - MDC - AFC Bournemouth
- 88 - Finn Azaz - MOC - Southampton
- 88 - Firas Al Birekan - MG - Al Ahli
- 88 - Ilias Akhomach - MD - Rayo Vallecano
- 88 - Michał Skóraś - MD - KAA Gent
Attaquants
- 93 - Julián Alvarez - BU - Atlético de Madrid
- 92 - Nicholas Williams - AG - Athletic Club
- 91 - Jean-Philippe Mateta - BU - Crystal Palace
- 90 - Jens Petter Hauge - AG - FK Bodø/Glimt
- 89 - Roman Yaremchuk - BU - OL
- 88 - Ché Adams - BU - Torino
- 88 - Kieffer Moore - BU - Wrexham AFC
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