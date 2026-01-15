FC 26 révèle sa TOTY

EA Sports vient de dévoiler les 22 joueurs qui figurent dans la TOTY sur FC 26 (11 hommes et 11 femmes). Pas de surprise après les leaks, même si certains choix questionnent tout naturellement.
Attendue depuis l'annonce des votes, la TOTY de FC 26
est enfin connue. Il s'agit de l'un des moments les plus importants de l'année, aussi bien pour les joueurs que pour EA Sports, la note des cartes ayant été largement revue à la hausse. Comme nous pouvions le supposer, les joueurs du club vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, sont massivement présents, alors que d'autres sont étrangement absents malgré des performances XXL tout au long de l'année. Comme l'an dernier, nous ne retrouvons ni Ronaldo, ni Messi.
Grâce au PSG, la L1 est massivement présente (4 joueurs en compta Donnarumma), tandis qu'autant de Français sont présents, la nationalité la plus représentée. Pour la petite histoire, seuls trois joueurs étaient présents l'an dernier, la charnière central et Mbappé.
Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de la TOTY FC 26
. Dans les packs dès le 16 janvier pour les attaquants. Viendront ensuite les milieux, puis les défenseurs et les attaquants. Tous les joueurs seront dans les packs en même temps à partir du 22 janvier.
TOTY FC26
Hommes
Gardien
- 89 → 95- - Donnarumma - PSG / City
Défenseurs
- 86 → 97 - - Nuno Mendes - PSG
- 87 → 94 - - William Saliba - Arsenal
- 90 → 95 - - van Dijk - Liverpool
- 87 → 94 - - Koundé - FC Barcelone
Milieux
- 87 → 94 - - Rice - Arsenal
- 89 → 95 - - Vitinha - PSG
- 89 → 95 - - Pedri - FC Barcelone
Attaquants
- 91 → 96 - - Kylian Mbappé - Real Madrid
- 90 → 96 - - Ousman Dembélé - PSG
- 90 → 97 - - Haaland - Manchester City
Femmes
Gardienne
- 88 → 94 - - Christiane Endler - OL Lyonnes
Défenseuses TOTY
- 85 → 94 - Bacha - OL Lyonnes
- 87 → 95 - Williamson - Arsenal
- 87 → 94 - Bright - Chelsea
- 87 → 95 - Bronze - Chelsea
Milieux TOTY
- 91 → 95 - Alexia Putellas - FC Barcelona
- 91 → 97 - Aitana Bonmatí - FC Barcelona
- 89 → 96 - Mariona - Arsenal
Attaquantes TOTY
- 86 → 95 - Pina - FC Barcelona
- 88 → 96 - Pajor - FC Barcelona
- 89 → 97 - Russo - Arsenal
Concernant le calendrier de sortie des éléments TOTY
dans les packs sur FC 26
, il se déroulera selon les dates suivantes :
- 16-18 janvier → Attaquants
- 18-20 janvier → Milieux
- 20-22 janvier → Défenseurs et gardien
- À partir du 22 janvier → Les onze joueurs de la TOTY dans les packs
- 23 janvier → Arrivées des Mentions honorables dans les packs
D'autres éléments TOTY arriveront, comme des DCE, dans les jours à venir.
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