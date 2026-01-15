FC 26 révèle sa TOTY

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 janvier 2026 à 16h14
EA Sports vient de dévoiler les 22 joueurs qui figurent dans la TOTY sur FC 26 (11 hommes et 11 femmes). Pas de surprise après les leaks, même si certains choix questionnent tout naturellement.
FC 26 révèle sa TOTY
Attendue depuis l'annonce des votes, la TOTY de FC 26 est enfin connue. Il s'agit de l'un des moments les plus importants de l'année, aussi bien pour les joueurs que pour EA Sports, la note des cartes ayant été largement revue à la hausse. Comme nous pouvions le supposer, les joueurs du club vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, sont massivement présents, alors que d'autres sont étrangement absents malgré des performances XXL tout au long de l'année. Comme l'an dernier, nous ne retrouvons ni Ronaldo, ni Messi. 

Grâce au PSG, la L1 est massivement présente (4 joueurs en compta Donnarumma), tandis qu'autant de Français sont présents, la nationalité la plus représentée. Pour la petite histoire, seuls trois joueurs étaient présents l'an dernier, la charnière central et Mbappé.

Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de la TOTY FC 26. Dans les packs dès le 16 janvier pour les attaquants. Viendront ensuite les milieux, puis les défenseurs et les attaquants. Tous les joueurs seront dans les packs en même temps à partir du 22 janvier.

TOTY FC26

Hommes

Gardien

  • 89 → 95-  Allemagne - Donnarumma - PSG / City

Défenseurs 

  • 86 → 97France - Nuno MendesPSG
  • 87 → 94 - Allemagne - William Saliba - Arsenal
  • 90 → 95 - Allemagne - van Dijk - Liverpool
  • 87 → 94 - France - Koundé FC Barcelone

Milieux

  • 87 → 94 - Allemagne - Rice Arsenal
  • 89 → 95 - Allemagne - Vitinha - PSG
  • 89 → 95 - Allemagne - Pedri FC Barcelone

Attaquants

  • 91 → 96 - France - Kylian Mbappé - Real Madrid
  • 90 → 96 - Norvege - Ousman Dembélé PSG
  • 90 → 97 - Allemagne - Haaland Manchester City

Femmes

Gardienne 

  • 88 → 94Norvège - Christiane Endler - OL Lyonnes

Défenseuses TOTY 

  • 85 → 94 - Allemagne Bacha OL Lyonnes
  • 87 → 95 - Allemagne Williamson - Arsenal
  • 87 → 94 - Allemagne Bright - Chelsea 
  • 87 → 95 - Allemagne Bronze - Chelsea 

Milieux TOTY

  • 91 → 95 - Allemagne Alexia Putellas - FC Barcelona
  • 91 → 97 - Allemagne Aitana Bonmatí - FC Barcelona
  • 89 → 96 - Allemagne Mariona - Arsenal

Attaquantes TOTY

  • 86 → 95 - Allemagne Pina FC Barcelona
  • 88 → 96 - Allemagne Pajor FC Barcelona
  • 89 → 97 - Allemagne Russo Arsenal
Concernant le calendrier de sortie des éléments TOTY dans les packs sur FC 26, il se déroulera selon les dates suivantes :
  • 16-18 janvier → Attaquants
  • 18-20 janvier → Milieux
  • 20-22 janvier → Défenseurs et gardien
  • À partir du 22 janvier → Les onze joueurs de la TOTY dans les packs
  • 23 janvier → Arrivées des Mentions honorables dans les packs
D'autres éléments TOTY arriveront, comme des DCE, dans les jours à venir. 

Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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