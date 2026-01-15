FC 26 révèle sa TOTY

EA Sports vient de dévoiler les 22 joueurs qui figurent dans la TOTY sur FC 26 (11 hommes et 11 femmes). Pas de surprise après les leaks, même si certains choix questionnent tout naturellement.

TOTY FC26

Hommes

Gardien

89 → 95- - Donnarumma - PSG / City

Défenseurs

86 → 97 - - Nuno Mendes - PSG

- - PSG 87 → 94 - - William Saliba - Arsenal

- - - Arsenal 90 → 95 - - van Dijk - Liverpool

- - - Liverpool 87 → 94 - - Koundé - FC Barcelone

Milieux

87 → 94 - - Rice - Arsenal

- - - Arsenal 89 → 95 - - Vitinha - PSG

- - PSG 89 → 95 - - Pedri - FC Barcelone

Attaquants

91 → 96 - - Kylian Mbappé - Real Madrid

- - Real Madrid 90 → 96 - - Ousman Dembélé - PSG

- - - PSG 90 → 97 - - Haaland - Manchester City

Le moment tant attendu est arrivé ! 🔥



Voici la #TOTY masculine de l'année #FC26 pic.twitter.com/PCQ669dhF5 — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) January 15, 2026

Femmes

Gardienne

88 → 94 - - Christiane Endler - OL Lyonnes

Défenseuses TOTY

85 → 94 - Bacha - OL Lyonnes

- OL Lyonnes 87 → 95 - Williamson - Arsenal

- Arsenal 87 → 94 - Bright - Chelsea

- Chelsea 87 → 95 - Bronze - Chelsea

Milieux TOTY

91 → 95 - Alexia Putellas - FC Barcelona

- FC Barcelona 91 → 97 - Aitana Bonmatí - FC Barcelona

- FC Barcelona 89 → 96 - Mariona - Arsenal

Attaquantes TOTY

86 → 95 - Pina - FC Barcelona

- FC Barcelona 88 → 96 - Pajor - FC Barcelona

- FC Barcelona 89 → 97 - Russo - Arsenal

16-18 janvier → Attaquants

→ Attaquants 18-20 janvier → Milieux

→ Milieux 20-22 janvier → Défenseurs et gardien

→ Défenseurs et gardien À partir du 22 janvier → Les onze joueurs de la TOTY dans les packs

→ Les onze joueurs de la TOTY dans les packs 23 janvier → Arrivées des Mentions honorables dans les packs

PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Attendue depuis l'annonce des votes, laest enfin connue. Il s'agit de l'un des moments les plus importants de l'année, aussi bien pour les joueurs que pour EA Sports, la note des cartes ayant été largement revue à la hausse. Comme nous pouvions le supposer, les joueurs du club vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, sont massivement présents, alors que d'autres sont étrangement absents malgré des performances XXL tout au long de l'année. Comme l'an dernier, nous ne retrouvons ni Ronaldo, ni Messi.Grâce au PSG, la L1 est massivement présente (4 joueurs en compta Donnarumma), tandis qu'autant de Français sont présents, la nationalité la plus représentée. Pour la petite histoire, seuls trois joueurs étaient présents l'an dernier, la charnière central et Mbappé.Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de la. Dans les packs dès le 16 janvier pour les attaquants. Viendront ensuite les milieux, puis les défenseurs et les attaquants. Tous les joueurs seront dans les packs en même temps à partir du 22 janvier.Concernant le calendrier de sortie des élémentsdans les packs sur, il se déroulera selon les dates suivantes :D'autres éléments TOTY arriveront, comme des DCE, dans les jours à venir.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire