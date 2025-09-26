FC 26 : Les joueurs Cornerstones (Pierres Angulaires) sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 03 octobre 2025 à 19h12
Les nouvelles cartes de FC 26, Cornerstones, viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
FC 26 : Les joueurs Cornerstones (Pierres Angulaires) sont disponibles

Cornerstones sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 26 des cartes spéciales au fil de l'année, par le biais de promotions connues, ou inédites. C'est cette deuxième option qui nous concerne ici pour la lancement mondial de FC 26, avec Cornerstones, francisé en Pierres Angulaires, dans le but de célébrer des joueurs importants pour le collectif, sans qui les performances seraient probablement moins belles. 

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Cornerstones de FC 26, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.

Les cartes Pierres Angulaires FC 26

Team 2

Gardien

  • 85 - Angleterre Jordan Pickford - G - Everton

Défenseurs

  • 88 - Angleterre Millie Bright - DC - Chelsea
  • 87 - Angleterre Trent Alexander-Arnold - DD - Real Madrid
  • 86 - Espagne Alejandro Balde- DG - FC Barcelona
  • 86 - Hongrie Willi Orban - DC - RB Leipzig
  • 84 - Allemagne Christian Günter - DG - SC Freiburg
  • 84 - France Jade Le Guilly - DD - Paris SG

Milieux

  • 89 - Allemagne Florian Wirtz - MOC - Liverpool
  • 87 - Écosse Kim Little - MDC - Arsenal
  • 86 - Portugal João Neves - MC - Paris SG
  • 86 - Allemagne Karim Adeyemi - MD - Borussia Dortmund
  • 85 - Allemagne Angelo Stiller - MDC - VfB Stuttgart
  • 85 - France Khéphren Thuram - MC - Juventus
  • 85 - Pays-Bas Marten de Roon - MC - Bergamo Calcio
  • 84 - France Maghnes Akliouche - MOC - AS Monaco
  • 83 - Angleterre Angel Gomes - MC - OM
  • 83 - Espagne Carles Gil- MOC - New England

Attaquants

  • 88 - Portugal Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
  • 87 - Espagne Claudia Pina- AG - FC Barcelona
  • 85 - Norvège Elisabeth Terland - BU - Manchester Utd
pierres-angulaires-team2

Team 1

Gardien

  • 84 - États-Unis  Brad Guzan  - G - Atlanta United

Défenseurs

  • 86 - France  Wendie Renard  - DC - OL
  • 85 - Italie  Giovanni Di Lorenzo  - DD - SSC Napoli
  • 85 - Italie  Gianluca Mancini  - DC - AS Roma
  • 84 - Allemagne  Lisa Karl  - DG - SC Freiburg
  • 83 - Maroc  Marwane Saadane  - DC - Al Fateh

Milieux

  • 89 - Uruguay  Federico Valverde  - MC - Real Madrid
  • 88 - Portugal  Bruno Fernandes  - MOC - Manchester Utd
  • 88 - Angleterre  Cole Palmer  - MOC - Chelsea
  • 87 - Pays-Bas  Tijjani Reijnders  - MC - Manchester City
  • 85 - France  Corentin Tolisso  - MC - OL
  • 85 - Angleterre  Ryan Yates  - MDC - Nott'm Forest
  • 85 - États-Unis  Malik Tillman  - MOC - Leverkusen
  • 85 - Irlande  Denise O'Sullivan  - MDC - NC Courage
  • 83 - Colombie  Diego Chará  - MDC - Portland Timbers-Thorns

Attaquants

  • 87 - Espagne  Nico Williams - AG - Athletic Club
  • 86 - Espagne  Mikel Oyarzabal- BU - Real Sociedad
  • 86 - Colombie  Luis Díaz  - AG - FC Bayern München
  • 85 - Italie  Riccardo Orsolini  - AD - Bologna
  • 83 - Espagne  Laura Requena Sánchez  - BU - Granada CF
cartes-joueurs-cornerstones-fc26
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
FC 26 04 juillet 2026

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026

Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 26 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Festival du football : Greats of the Game sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.

commentaire (1)

Avatar
Eh beh (invité) Le 26/09/2025 à 21:23

Pas mal la carte de valverde