FC 26 : Les joueurs Cornerstones (Pierres Angulaires) sont disponibles

Les nouvelles cartes de FC 26, Cornerstones, viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
Cornerstones sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 26
des cartes spéciales au fil de l'année, par le biais de promotions
connues, ou inédites. C'est cette deuxième option qui nous concerne ici pour la lancement mondial de FC 26
, avec Cornerstones, francisé en Pierres Angulaires
, dans le but de célébrer des joueurs importants pour le collectif, sans qui les performances seraient probablement moins belles.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Cornerstones de FC 26
, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.
Les cartes Pierres Angulaires FC 26
Team 2
Gardien
- 85 - Jordan Pickford - G - Everton
Défenseurs
- 88 - Millie Bright - DC - Chelsea
- 87 - Trent Alexander-Arnold - DD - Real Madrid
- 86 - Alejandro Balde- DG - FC Barcelona
- 86 - Willi Orban - DC - RB Leipzig
- 84 - Christian Günter - DG - SC Freiburg
- 84 - Jade Le Guilly - DD - Paris SG
Milieux
- 89 - Florian Wirtz - MOC - Liverpool
- 87 - Kim Little - MDC - Arsenal
- 86 - João Neves - MC - Paris SG
- 86 - Karim Adeyemi - MD - Borussia Dortmund
- 85 - Angelo Stiller - MDC - VfB Stuttgart
- 85 - Khéphren Thuram - MC - Juventus
- 85 - Marten de Roon - MC - Bergamo Calcio
- 84 - Maghnes Akliouche - MOC - AS Monaco
- 83 - Angel Gomes - MC - OM
- 83 - Carles Gil- MOC - New England
Attaquants
- 88 - Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
- 87 - Claudia Pina- AG - FC Barcelona
- 85 - Elisabeth Terland - BU - Manchester Utd
Team 1
Gardien
- 84 - Brad Guzan - G - Atlanta United
Défenseurs
- 86 - Wendie Renard - DC - OL
- 85 - Giovanni Di Lorenzo - DD - SSC Napoli
- 85 - Gianluca Mancini - DC - AS Roma
- 84 - Lisa Karl - DG - SC Freiburg
- 83 - Marwane Saadane - DC - Al Fateh
Milieux
- 89 - Federico Valverde - MC - Real Madrid
- 88 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd
- 88 - Cole Palmer - MOC - Chelsea
- 87 - Tijjani Reijnders - MC - Manchester City
- 85 - Corentin Tolisso - MC - OL
- 85 - Ryan Yates - MDC - Nott'm Forest
- 85 - Malik Tillman - MOC - Leverkusen
- 85 - Denise O'Sullivan - MDC - NC Courage
- 83 - Diego Chará - MDC - Portland Timbers-Thorns
Attaquants
- 87 - Nico Williams - AG - Athletic Club
- 86 - Mikel Oyarzabal- BU - Real Sociedad
- 86 - Luis Díaz - AG - FC Bayern München
- 85 - Riccardo Orsolini - AD - Bologna
- 83 - Laura Requena Sánchez - BU - Granada CF
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
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- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
commentaire (1)
Pas mal la carte de valverde