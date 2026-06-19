FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles
le 19 juin 2026 à 19h26
Festival du football : Greats of the Game, qu'est-ce que c'est ?
À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose des promotions originales, pour donner envie aux joueurs de se lâcher sur le terrain. Cette fois, ce sont des gloires du football qui sont mis en avant, qui ont notamment fait briller leur sélection sur la scène internationale, pour célébrer la Coupe du monde. Nous retrouvons de très jolies cartes, dont certaines devraient être très prisées en cette fin de saison de FC 26.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des joueurs Festival du football : Greats of the Game de FC 26 ci-dessous.
Festival du football : Greats of the Game 26
Gardiens
- 95 - Iker Casillas Fernández - G - EA FC ICONS
- 94 - Oliver Kahn - G - EA FC ICONS
Défenseurs
- 97 - Franz Beckenbauer - DC - EA FC ICONS
- 97 - Paolo Maldini - DC - EA FC ICONS
- 96 - Cafu - DD - EA FC ICONS
- 96 - Marcelo Vieira da Silva - DG - EA FC ICONS
- 95 - Carles Puyol Saforcada - DC - EA FC ICONS
- 95 - Lilian Thuram - DD - EA FC ICONS
- 95 - Roberto Carlos da Silva Rocha - DG - EA FC ICONS
- 94 - Philipp Lahm - DD - EA FC ICONS
- 93 - Bixente Lizarazu - DG - HERO
- 92 - Giorgio Chiellini - DC - EA FC ICONS
- 92 - Ronald Koeman - DC - EA FC ICONS
- 92 - Vincent Kompany - DC - HERO
Milieux
- 97 - Bobby Charlton - MOC - EA FC ICONS
- 97 - Johan Cruyff - MOC - EA FC ICONS
- 97 - Zinedine Zidane - MOC - EA FC ICONS
- 96 - Andrés Iniesta Luján - MC - EA FC ICONS
- 96 - Roberto Rivellino - MOC - EA FC ICONS
- 96 - Xavier Hernández Creus - MC - EA FC ICONS
- 95 - Alessandro Del Piero - MOC - EA FC ICONS
- 95 - Arthur Antunes Coimbra - MOC - EA FC ICONS
- 95 - Lothar Matthäus - MC - EA FC ICONS
- 95 - Patrick Vieira - MC - EA FC ICONS
- 95 - Toni Kroos - MC - EA FC ICONS
- 94 - David Beckham - MD - EA FC ICONS
- 94 - Wesley Sneijder - MOC - HERO
- 92 - Hidetoshi Nakata - MOC - HERO
Attaquants
- 97 - Ferenc Puskás - BU - EA FC ICONS
- 97 - Ronaldo de Assis Moreira - AG - EA FC ICONS
- 97 - Ronaldo Luís Nazário de Lima - BU - EA FC ICONS
- 97 - Thierry Henry - BU - EA FC ICONS
- 95 - Gareth Bale - AD - EA FC ICONS
- 95 - Mario Alberto Kempes - BU - EA FC ICONS
- 94 - Didier Drogba - BU - EA FC ICONS
- 94 - Gabriel Batistuta Batistuta - BU - EA FC ICONS
- 94 - Rudi Völler - BU - HERO
- 93 - Diego Forlán - BU - HERO
- 93 - John Barnes - AG - EA FC ICONS
- 93 - Miroslav Klose - BU - EA FC ICONS
- 92 - Davor Šuker - BU - EA FC ICONS
- 92 - Sami Al Jaber - BU - HERO
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