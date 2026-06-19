FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 juin 2026 à 19h26
Les joueurs composant l'équipe Festival du football : Greats of the Game sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.
FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles

Festival du football : Greats of the Game, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose des promotions originales, pour donner envie aux joueurs de se lâcher sur le terrain. Cette fois, ce sont des gloires du football qui sont mis en avant, qui ont notamment fait briller leur sélection sur la scène internationale, pour célébrer la Coupe du monde. Nous retrouvons de très jolies cartes, dont certaines devraient être très prisées en cette fin de saison de FC 26.

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Vous pouvez retrouver l'ensemble des joueurs Festival du football : Greats of the Game de FC 26 ci-dessous.

Festival du football : Greats of the Game 26

Gardiens

  • 95 - Espagne Iker Casillas Fernández - G - EA FC ICONS
  • 94 - Allemagne Oliver Kahn - G - EA FC ICONS

Défenseurs

  • 97 - Allemagne Franz Beckenbauer - DC - EA FC ICONS
  • 97 - Italie Paolo Maldini - DC - EA FC ICONS
  • 96 - Brésil Cafu - DD - EA FC ICONS
  • 96 - Brésil Marcelo Vieira da Silva - DG - EA FC ICONS
  • 95 - Espagne Carles Puyol Saforcada - DC - EA FC ICONS
  • 95 - France Lilian Thuram - DD - EA FC ICONS
  • 95 - Brésil Roberto Carlos da Silva Rocha - DG - EA FC ICONS
  • 94 - Allemagne Philipp Lahm - DD - EA FC ICONS
  • 93 - France Bixente Lizarazu - DG - HERO
  • 92 - Italie Giorgio Chiellini - DC - EA FC ICONS
  • 92 - Pays-Bas Ronald Koeman - DC - EA FC ICONS
  • 92 - Belgique Vincent Kompany - DC - HERO

Milieux

  • 97 - Angleterre Bobby Charlton - MOC - EA FC ICONS
  • 97 - Pays-Bas Johan Cruyff - MOC - EA FC ICONS
  • 97 - France Zinedine Zidane - MOC - EA FC ICONS
  • 96 - Espagne Andrés Iniesta Luján - MC - EA FC ICONS
  • 96 - Brésil Roberto Rivellino - MOC - EA FC ICONS
  • 96 - Espagne Xavier Hernández Creus - MC - EA FC ICONS
  • 95 - Italie Alessandro Del Piero - MOC - EA FC ICONS
  • 95 - Brésil Arthur Antunes Coimbra - MOC - EA FC ICONS
  • 95 - Allemagne Lothar Matthäus - MC - EA FC ICONS
  • 95 - France Patrick Vieira - MC - EA FC ICONS
  • 95 - Allemagne Toni Kroos - MC - EA FC ICONS
  • 94 - Angleterre David Beckham - MD - EA FC ICONS
  • 94 - Pays-Bas Wesley Sneijder - MOC - HERO
  • 92 - Japon Hidetoshi Nakata - MOC - HERO

Attaquants

  • 97 - Hongrie Ferenc Puskás - BU - EA FC ICONS
  • 97 - Brésil Ronaldo de Assis Moreira - AG - EA FC ICONS
  • 97 - Brésil Ronaldo Luís Nazário de Lima - BU - EA FC ICONS
  • 97 - France Thierry Henry - BU - EA FC ICONS
  • 95 - Pays de Galles Gareth Bale - AD - EA FC ICONS
  • 95 - Argentine Mario Alberto Kempes - BU - EA FC ICONS
  • 94 - Côte d'Ivoire Didier Drogba - BU - EA FC ICONS
  • 94 - Argentine Gabriel Batistuta Batistuta - BU - EA FC ICONS
  • 94 - Allemagne Rudi Völler - BU - HERO
  • 93 - Uruguay Diego Forlán - BU - HERO
  • 93 - Angleterre John Barnes - AG - EA FC ICONS
  • 93 - Allemagne Miroslav Klose - BU - EA FC ICONS
  • 92 - Croatie Davor Šuker - BU - EA FC ICONS
  • 92 - Saudi Arabia Sami Al Jaber - BU - HERO

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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 81,29 € au lieu de 100 €, soit 19 % de réduction.
    • 18 500 Points FC118,09 € au lieu de 150 €, soit 21 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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