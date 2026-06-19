FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Festival du football : Greats of the Game sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.

Festival du football : Greats of the Game, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose des promotions originales, pour donner envie aux joueurs de se lâcher sur le terrain. Cette fois, ce sont des gloires du football qui sont mis en avant, qui ont notamment fait briller leur sélection sur la scène internationale, pour célébrer la Coupe du monde. Nous retrouvons de très jolies cartes, dont certaines devraient être très prisées en cette fin de saison de FC 26.

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Vous pouvez retrouver l'ensemble des joueurs Festival du football : Greats of the Game de FC 26 ci-dessous.

Festival du football : Greats of the Game 26

Gardiens

95 - Iker Casillas Fernández - G - EA FC ICONS

- G - EA FC ICONS 94 - Oliver Kahn - G - EA FC ICONS

Défenseurs

97 - Franz Beckenbauer - DC - EA FC ICONS

- DC - EA FC ICONS 97 - Paolo Maldini - DC - EA FC ICONS

- DC - EA FC ICONS 96 - Cafu - DD - EA FC ICONS

- DD - EA FC ICONS 96 - Marcelo Vieira da Silva - DG - EA FC ICONS

- DG - EA FC ICONS 95 - Carles Puyol Saforcada - DC - EA FC ICONS

- DC - EA FC ICONS 95 - Lilian Thuram - DD - EA FC ICONS

- DD - EA FC ICONS 95 - Roberto Carlos da Silva Rocha - DG - EA FC ICONS

- DG - EA FC ICONS 94 - Philipp Lahm - DD - EA FC ICONS

- DD - EA FC ICONS 93 - Bixente Lizarazu - DG - HERO

- DG - HERO 92 - Giorgio Chiellini - DC - EA FC ICONS

- DC - EA FC ICONS 92 - Ronald Koeman - DC - EA FC ICONS

- DC - EA FC ICONS 92 - Vincent Kompany - DC - HERO

Milieux

97 - Bobby Charlton - MOC - EA FC ICONS

- MOC - EA FC ICONS 97 - Johan Cruyff - MOC - EA FC ICONS

- MOC - EA FC ICONS 97 - Zinedine Zidane - MOC - EA FC ICONS

- MOC - EA FC ICONS 96 - Andrés Iniesta Luján - MC - EA FC ICONS

- MC - EA FC ICONS 96 - Roberto Rivellino - MOC - EA FC ICONS

- MOC - EA FC ICONS 96 - Xavier Hernández Creus - MC - EA FC ICONS

- MC - EA FC ICONS 95 - Alessandro Del Piero - MOC - EA FC ICONS

- MOC - EA FC ICONS 95 - Arthur Antunes Coimbra - MOC - EA FC ICONS

- MOC - EA FC ICONS 95 - Lothar Matthäus - MC - EA FC ICONS

- MC - EA FC ICONS 95 - Patrick Vieira - MC - EA FC ICONS

- MC - EA FC ICONS 95 - Toni Kroos - MC - EA FC ICONS

- MC - EA FC ICONS 94 - David Beckham - MD - EA FC ICONS

- MD - EA FC ICONS 94 - Wesley Sneijder - MOC - HERO

- MOC - HERO 92 - Hidetoshi Nakata - MOC - HERO

Attaquants

97 - Ferenc Puskás - BU - EA FC ICONS

- BU - EA FC ICONS 97 - Ronaldo de Assis Moreira - AG - EA FC ICONS

- AG - EA FC ICONS 97 - Ronaldo Luís Nazário de Lima - BU - EA FC ICONS

- BU - EA FC ICONS 97 - Thierry Henry - BU - EA FC ICONS

- BU - EA FC ICONS 95 - Gareth Bale - AD - EA FC ICONS

- AD - EA FC ICONS 95 - Mario Alberto Kempes - BU - EA FC ICONS

- BU - EA FC ICONS 94 - Didier Drogba - BU - EA FC ICONS

- BU - EA FC ICONS 94 - Gabriel Batistuta Batistuta - BU - EA FC ICONS

- BU - EA FC ICONS 94 - Rudi Völler - BU - HERO

- BU - HERO 93 - Diego Forlán - BU - HERO

- BU - HERO 93 - John Barnes - AG - EA FC ICONS

- AG - EA FC ICONS 93 - Miroslav Klose - BU - EA FC ICONS

- BU - EA FC ICONS 92 - Davor Šuker - BU - EA FC ICONS

- BU - EA FC ICONS 92 - Sami Al Jaber - BU - HERO









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