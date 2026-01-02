FC 26 : Les joueurs Time Warp sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 09 janvier 2026 à 19h32
Les nouvelles cartes Time Warp de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains joueurs expérimentés, mis en avant pour leur jolie carrière.
FC 26 : Les joueurs Time Warp sont disponibles

Time Warp sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, et pour cette année le studio a décidé de créer de nouvelles séries, comme Time Warp.

Cette nouvelle promotion met en avant les joueurs qui ont eu une carrière remarquable, rappelant leurs heures de gloire. Nous retrouvons pour la plupart de très jolis noms, ayant marqué un ou plusieurs clubs, à l'image de Lionel Messi, Marco Reus, Chris Smalling ou encore l'ancien Lillois José Fonte. Tous ces joueurs voient leur note être boostée, bien évidemment.

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Time Warp de FC 26, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. 

Les cartes Time Warp FC 26

Team 2

Gardiens

  • 89 - Espagne David De Gea - G - Fiorentina
  • 87 - Allemagne Sven Ulreich - G - FC Bayern München

Défenseurs

  • 89 - Angleterre Kyle Walker - DD - Burnley
  • 87 - France Kenny Lala - DD - Stade Brestois 29
  • 87 - Espagne Marc Bartra - DC - Real Betis
  • 87 - Allemagne Marina Hegering - DC - 1. FC Köln
  • 86 - Uruguay Alfonso Espino - DG - Rayo Vallecano
  • 86 - France Annaïg Butel - DC - FC Fleury 91
  • 86 - États-Unis DeAndre Yedlin - DD - Real Salt Lake

Milieux

  • 89 - Brésil Casimiro - MDC - Manchester Utd
  • 89 - Allemagne Thomas Müller - MD - Whitecaps FC
  • 88 - Portugal João Moutinho - MC - SC Braga
  • 88 - Espagne Jorge Resurrección - MC - Atlético de Madrid
  • 88 - Allemagne Mario Götze - MOC - Frankfurt
  • 88 - France Moussa Sissoko - MC - Watford
  • 87 - Mali Abdoulaye Doucouré - MDC - Neom
  • 87 - Allemagne Pascal Groß - MOC - Brighton
  • 87 - France Pierre Lees-Melou - MDC - Paris FC
  • 86 - Allemagne Lewis Holtby - MOC - NAC Breda
  • 85 - Écosse Hayley Lauder - MC - Glasgow City FC
  • 85 - Portugal Ivan Cavaleiro - MG - CD Tondela
  • 85 - Suriname Tjaronn Chery - MOC - N.E.C. Nijmegen

Attaquants

  • 90 - Portugal Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
  • 89 - Angleterre Jamie Vardy - BU - Cremonese
  • 89 - Angleterre Rachel Williams - BU - Manchester Utd
  • 88 - États-Unis Sydney Leroux - BU - Angel City FC
  • 87 - Norvège Emilie Haavi - AG - AS Roma
  • 86 - Espagne María José Pérez - BU - UDG Tenerife
  • 85 - Turquie Cenk Tosun - BU - Fenerbahçe
  • 85 - Paraguay Juan Iturbe - AD - Cerro Porteño
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Team 1

Gardien

  • 89 - Allemagne Marc-André ter Stegen - G - FC Barcelona

Défenseurs

  • 89 - Espagne Daniel Carvajal - DD - Real Madrid
  • 88 - Allemagne Christian Günter - DG - SC Freiburg
  • 87 - Angleterre Chris Smalling - DC - Al Fayha
  • 87 - Canada Shelina Zadorsky - DC - West Ham
  • 85 - Portugal José Fonte - DC - Casa Pia AC
  • 85 - Pays-Bas Patrick van Aanholt - DG - Sparta Rotterdam

Milieux

  • 89 - Suisse Granit Xhaka - MDC - Sunderland
  • 89 - Allemagne Marco Reus - MG - LA Galaxy
  • 89 - France Paul Pogba - MC - AS Monaco
  • 88 - Australie Emily van Egmond - MDC - Leicester City
  • 88 - Serbie Filip Kostić - MG - Juventus
  • 88 - Angleterre James Milner - MD - Brighton
  • 88 - Pays de Galles Jess Fishlock - MC - OL Reign
  • 88 - Espagne Juan Mata - MOC - Melb. Victory
  • 88 - Gabon Mario Lemina - MC - Galatasaray
  • 87 - Irlande James McClean - MG - Wrexham AFC
  • 86 - Chili Karen Araya - MC - FC Nantes
  • 86 - Autriche Kevin Stöger - MC - M'gladbach
  • 86 - Danemark Sofie Junge Pedersen - MDC - Levante LP
  • 86 - Pays-Bas Steven Berghuis - MOC - Ajax
  • 85 - France Florian Sotoca - MOC - RC Lens
  • 85 - Portugal Pizzi - MD - Estoril Praia

Attaquants

  • 90 - Argentine Lionel Messi - BU - Inter Miami CF
  • 89 - Allemagne Alexandra Popp - BU - VfL Wolfsburg
  • 89 - Uruguay Luis Suárez - BU - Inter Miami CF
  • 87 - Nigéria Anthony Nwakaeme - AG - Trabzonspor
  • 87 - Uruguay Martín Cauteruccio - BU - Bolívar
  • 87 - Espagne Rubén García Santos - AD - CA Osasuna
  • 86 - Portugal Nélson Oliveira - BU - Vitória SC
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

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commentaire (1)

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Toti (invité) Le 10/01/2026 à 10:18

L'achat de point FC devrait être totalement interdit.