FC 26 : Les joueurs Time Warp sont disponibles

Les nouvelles cartes Time Warp de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains joueurs expérimentés, mis en avant pour leur jolie carrière.
Time Warp sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, et pour cette année le studio a décidé de créer de nouvelles séries, comme Time Warp
.
Cette nouvelle promotion
met en avant les joueurs qui ont eu une carrière remarquable, rappelant leurs heures de gloire. Nous retrouvons pour la plupart de très jolis noms, ayant marqué un ou plusieurs clubs, à l'image de Lionel Messi, Marco Reus, Chris Smalling ou encore l'ancien Lillois José Fonte. Tous ces joueurs voient leur note être boostée, bien évidemment.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Time Warp de FC 26
, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine.
Les cartes Time Warp FC 26
Team 2
Gardiens
- 89 - David De Gea - G - Fiorentina
- 87 - Sven Ulreich - G - FC Bayern München
Défenseurs
- 89 - Kyle Walker - DD - Burnley
- 87 - Kenny Lala - DD - Stade Brestois 29
- 87 - Marc Bartra - DC - Real Betis
- 87 - Marina Hegering - DC - 1. FC Köln
- 86 - Alfonso Espino - DG - Rayo Vallecano
- 86 - Annaïg Butel - DC - FC Fleury 91
- 86 - DeAndre Yedlin - DD - Real Salt Lake
Milieux
- 89 - Casimiro - MDC - Manchester Utd
- 89 - Thomas Müller - MD - Whitecaps FC
- 88 - João Moutinho - MC - SC Braga
- 88 - Jorge Resurrección - MC - Atlético de Madrid
- 88 - Mario Götze - MOC - Frankfurt
- 88 - Moussa Sissoko - MC - Watford
- 87 - Abdoulaye Doucouré - MDC - Neom
- 87 - Pascal Groß - MOC - Brighton
- 87 - Pierre Lees-Melou - MDC - Paris FC
- 86 - Lewis Holtby - MOC - NAC Breda
- 85 - Hayley Lauder - MC - Glasgow City FC
- 85 - Ivan Cavaleiro - MG - CD Tondela
- 85 - Tjaronn Chery - MOC - N.E.C. Nijmegen
Attaquants
- 90 - Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
- 89 - Jamie Vardy - BU - Cremonese
- 89 - Rachel Williams - BU - Manchester Utd
- 88 - Sydney Leroux - BU - Angel City FC
- 87 - Emilie Haavi - AG - AS Roma
- 86 - María José Pérez - BU - UDG Tenerife
- 85 - Cenk Tosun - BU - Fenerbahçe
- 85 - Juan Iturbe - AD - Cerro Porteño
Team 1
Gardien
- 89 - Marc-André ter Stegen - G - FC Barcelona
Défenseurs
- 89 - Daniel Carvajal - DD - Real Madrid
- 88 - Christian Günter - DG - SC Freiburg
- 87 - Chris Smalling - DC - Al Fayha
- 87 - Shelina Zadorsky - DC - West Ham
- 85 - José Fonte - DC - Casa Pia AC
- 85 - Patrick van Aanholt - DG - Sparta Rotterdam
Milieux
- 89 - Granit Xhaka - MDC - Sunderland
- 89 - Marco Reus - MG - LA Galaxy
- 89 - Paul Pogba - MC - AS Monaco
- 88 - Emily van Egmond - MDC - Leicester City
- 88 - Filip Kostić - MG - Juventus
- 88 - James Milner - MD - Brighton
- 88 - Jess Fishlock - MC - OL Reign
- 88 - Juan Mata - MOC - Melb. Victory
- 88 - Mario Lemina - MC - Galatasaray
- 87 - James McClean - MG - Wrexham AFC
- 86 - Karen Araya - MC - FC Nantes
- 86 - Kevin Stöger - MC - M'gladbach
- 86 - Sofie Junge Pedersen - MDC - Levante LP
- 86 - Steven Berghuis - MOC - Ajax
- 85 - Florian Sotoca - MOC - RC Lens
- 85 - Pizzi - MD - Estoril Praia
Attaquants
- 90 - Lionel Messi - BU - Inter Miami CF
- 89 - Alexandra Popp - BU - VfL Wolfsburg
- 89 - Luis Suárez - BU - Inter Miami CF
- 87 - Anthony Nwakaeme - AG - Trabzonspor
- 87 - Martín Cauteruccio - BU - Bolívar
- 87 - Rubén García Santos - AD - CA Osasuna
- 86 - Nélson Oliveira - BU - Vitória SC
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
:
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
commentaire (1)
L'achat de point FC devrait être totalement interdit.