FC 26 : Les joueurs FC Pro Live sont disponibles

Les cartes FC Pro Live, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 26, sont dès maintenant disponibles dans les packs dans le mode Ultimate Team.
FC Pro Live, qu'est-ce que c'est ?
Environ deux mois après la sortie de FC 26, Electronic Arts propose le retour d'une série de cartes introduites il y a deux ans maintenant, appelée FC Pro Live
. Comme souvent, les joueurs sélectionnés lors de cette promotion
verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les cartes FC Pro Live FC 26
introduisent des éléments joueurs dynamiques qui s'améliorent selon le parcours dans la compétition des pros de l'Esport qui leur sont associés. Avec cet événement exclusif, vous aurez l'occasion de suivre au plus près les différentes compétitions FC 26
afin de supporter les joueurs liés aux cartes que vous préférez. Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs FC Pro Live disponibles
durant l'événement.
Joueurs FC Pro Live FC 26
Défenseurs
- 87 - Gleison Bremer - DC - Juventus
- 87 - Matthias Ginter - DC - SC Freiburg
- 86 - Lukas Klostermann - DC - RB Leipzig
- 86 - Nuno Tavares - DG - Latium
- 85 - Ahmed Hegazi - DC - Neom
- 85 - Jordan Teze - DD - AS Monaco
- 85 - Maximiliano Caufriez - DC - Clermont Foot 63
- 85 - Thiago Martins Bueno - DC - New York City FC
Milieux
- 87 - Fabián Ruiz Peña - MC - Paris SG
- 87 - Sandro Tonali - MDC - Newcastle Utd
- 87 - Stephan El Shaarawy - MOC - AS Roma
- 86 - Daniel James - MD - Leeds United
- 86 - Fábio Vieira - MOC - Hamburger SV
- 86 - Federico Chiesa - MD - Liverpool
- 85 - Billy Gilmour - MDC - SSC Napoli
- 85 - Franck Honorat - MD - M'gladbach
- 85 - Georginio Wijnaldum - MC - Ettifaq FC
Attaquants
- 87 - Alejandro Garnacho - AG - Chelsea
- 87 - Darwin Núñez - BU - Al Hilal
- 87 - Olivier Giroud - BU - LOSC Lille
- 86 - Joshua Zirkzee - BU - Manchester Utd
- 86 - Timo Werner - AG - RB Leipzig
- 85 - Eric Maxim Choupo-Moting - BU - Red Bulls
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
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- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
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