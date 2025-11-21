FC 26 : Les joueurs FC Pro Live sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 novembre 2025 à 19h29
Les cartes FC Pro Live, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 26, sont dès maintenant disponibles dans les packs dans le mode Ultimate Team.
FC 26 : Les joueurs FC Pro Live sont disponibles

FC Pro Live, qu'est-ce que c'est ?

Environ deux mois après la sortie de FC 26, Electronic Arts propose le retour d'une série de cartes introduites il y a deux ans maintenant, appelée FC Pro Live. Comme souvent, les joueurs sélectionnés lors de cette promotion verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les cartes FC Pro Live FC 26 introduisent des éléments joueurs dynamiques qui s'améliorent selon le parcours dans la compétition des pros de l'Esport qui leur sont associés. Avec cet événement exclusif, vous aurez l'occasion de suivre au plus près les différentes compétitions FC 26 afin de supporter les joueurs liés aux cartes que vous préférez. Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs FC Pro Live disponibles durant l'événement.

Joueurs FC Pro Live FC 26

Défenseurs

  • 87 - Brésil Gleison Bremer - DC - Juventus
  • 87 - Allemagne Matthias Ginter - DC - SC Freiburg
  • 86 - Allemagne Lukas Klostermann - DC - RB Leipzig
  • 86 - Portugal Nuno Tavares - DG - Latium
  • 85 - Égypte Ahmed Hegazi - DC - Neom
  • 85 - Pays-Bas Jordan Teze - DD - AS Monaco
  • 85 - Belgique Maximiliano Caufriez - DC - Clermont Foot 63
  • 85 - Brésil Thiago Martins Bueno - DC - New York City FC

Milieux

  • 87 - Espagne Fabián Ruiz Peña - MC - Paris SG
  • 87 - Italie Sandro Tonali - MDC - Newcastle Utd
  • 87 - Italie Stephan El Shaarawy - MOC - AS Roma
  • 86 - Pays de Galles Daniel James - MD - Leeds United
  • 86 - Portugal Fábio Vieira - MOC - Hamburger SV
  • 86 - Italie Federico Chiesa - MD - Liverpool
  • 85 - Écosse Billy Gilmour - MDC - SSC Napoli
  • 85 - France Franck Honorat - MD - M'gladbach
  • 85 - Pays-Bas Georginio Wijnaldum - MC - Ettifaq FC

Attaquants

  • 87 - Argentine Alejandro Garnacho - AG - Chelsea
  • 87 - Uruguay Darwin Núñez - BU - Al Hilal
  • 87 - France Olivier Giroud - BU - LOSC Lille
  • 86 - Pays-Bas Joshua Zirkzee - BU - Manchester Utd
  • 86 - Allemagne Timo Werner - AG - RB Leipzig
  • 85 - Cameroun Eric Maxim Choupo-Moting - BU - Red Bulls
joueurs-fcpro-live-fc26
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
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    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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