FC 26 : TOTS Premier League, WSL et EFL Championship, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 avril 2026 à 19h28
Les joueurs composant la Team of the Season de Premier League (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée, tout comme ceux de la WSL et l'EFL Championship.
FC 26 : TOTS Premier League, WSL et EFL Championship, les joueurs sont disponibles

TOTS Premier League, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 24 avril, c'est la Team of the Season (TOTS) de Premier League, le championnat anglais, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26. La dernière grande promotion de l'année continue donc sa lancée.

Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment de Manchester City, Liverpool et Arsenal, sans oublier certains joueurs de Chelsea, et Bruno Fernandes, qui réalise encore une fois une excellente saison du côté de Manchester United. En plus de la TOTS Premier League, les packs de FC 26 accueilleront également cette semaine la TOTS de la WSL (première division anglais féminine), et les joueurs de l'EFL Championship, la deuxième division anglaise masculine.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Premier League de FC 26 et des autres championnats anglais, ci-dessous.

TOTS Premier League FC 26

Gardiens

  • 95 - Italie Gianluigi Donnarumma - G - Manchester City
  • 93 - Espagne David Raya Martin - G - Arsenal

Défenseurs

  • 96 - Brésil Gabriel - DC - Arsenal
  • 95 - Pays-Bas Virgil van Dijk - DC - Liverpool
  • 95 - France William Saliba - DC - Arsenal
  • 93 - Pays-Bas Jurriën Timber - DD - Arsenal
  • 93 - Espagne Marc Cucurella - DG - Chelsea
  • 91 - Angleterre Reece James - DD - Chelsea
  • 90 - Angleterre Lewis Hall - DG - Newcastle Utd

Milieux

  • 97 - Portugal Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd
  • 96 - Angleterre Declan Rice - MC - Arsenal
  • 94 - Hongrie Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool
  • 93 - Argentine Enzo Fernández - MC - Chelsea
  • 92 - Brésil Bruno Guimarães - MC - Newcastle Utd
  • 91 - Suisse Granit Xhaka - MDC - Sunderland
  • 90 - Angleterre James Garner - MDC - Everton

Attaquants

  • 96 - Norvège Erling Haaland - BU - Manchester City
  • 94 - Ghana Antoine Semenyo - AG - Manchester City
  • 93 - France Hugo Ekitiké - BU - Liverpool
  • 93 - France Rayan Cherki - AD - Manchester City
  • 92 - Brésil Igor Thiago - BU - Brentford
  • 92 - Brésil João Pedro - BU - Chelsea

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TOTS WSL

Gardien

  • 92 - Angleterre Hannah Hampton - G - Chelsea

Défenseurs

  • 96 - Pays-Bas Kerstin Casparij - DD - Manchester City
  • 95 - Angleterre Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd
  • 93 - Japon Tōko Koga - DC - Spurs
  • 92 - Irlande Katie McCabe - DG - Arsenal

Milieux

  • 96 - Espagne María Caldentey - MC - Arsenal
  • 95 - États-Unis Alyssa Thompson - MG - Chelsea
  • 94 - Angleterre Jess Park - MD - Manchester Utd
  • 94 - Japon Yui Hasegawa - MDC - Manchester City
  • 93 - Pays-Bas Vivianne Miedema - MOC - Manchester City
  • 91 - Angleterre Freya Godfrey - MD - London City Lionesses
  • 90 - Danemark Olivia Holdt - MOC - Spurs

Attaquants

  • 97 - Jamaïque Khadija Shaw - BU - Manchester City
  • 91 - Japon Aoba Fujino - AD - Manchester City

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TOTS EFL

Gardiens

  • 93 - Angleterre Carl Rushworth - G - Coventry City

Défenseurs

  • 94 - Angleterre Adam Reach - DG - Lincoln City
  • 93 - Angleterre Omar Sowunmi - DC - Bromley FC
  • 92 - Angleterre Caleb Taylor - DC - Millwall
  • 92 - France Tristan Crama - DD - Millwall
  • 91 - Irlande Dara O'Shea - DC - Ipswich

Milieux

  • 96 - Angleterre Hayden Hackney - MC - Middlesbrough
  • 94 - Angleterre Matt Grimes - MDC - Coventry City
  • 94 - Angleterre Ryan Wintle - MDC - Cardiff City
  • 91 - Angleterre Sammy Braybrooke - MDC - Chesterfield

Attaquants

  • 95 - Irlande Aaron Drinan - BU - Swindon Town
  • 95 - Brésil Leonardo Scienza - AG - Southampton
  • 93 - États-Unis Haji Wright - BU - Coventry City
  • 90 - Angleterre Reyes Cleary - AG - Barnsley

Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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