FC 26 : TOTS Premier League, WSL et EFL Championship, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant la Team of the Season de Premier League (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée, tout comme ceux de la WSL et l'EFL Championship.

TOTS Premier League, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 24 avril, c'est la Team of the Season (TOTS) de Premier League, le championnat anglais, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26. La dernière grande promotion de l'année continue donc sa lancée.

Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment de Manchester City, Liverpool et Arsenal, sans oublier certains joueurs de Chelsea, et Bruno Fernandes, qui réalise encore une fois une excellente saison du côté de Manchester United. En plus de la TOTS Premier League, les packs de FC 26 accueilleront également cette semaine la TOTS de la WSL (première division anglais féminine), et les joueurs de l'EFL Championship, la deuxième division anglaise masculine.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Premier League de FC 26 et des autres championnats anglais, ci-dessous.

TOTS Premier League FC 26

Gardiens

95 - Gianluigi Donnarumma - G - Manchester City

- G - Manchester City 93 - David Raya Martin - G - Arsenal

Défenseurs

96 - Gabriel - DC - Arsenal

- DC - Arsenal 95 - Virgil van Dijk - DC - Liverpool

- DC - Liverpool 95 - William Saliba - DC - Arsenal

- DC - Arsenal 93 - Jurriën Timber - DD - Arsenal

- DD - Arsenal 93 - Marc Cucurella - DG - Chelsea

- DG - Chelsea 91 - Reece James - DD - Chelsea

- DD - Chelsea 90 - Lewis Hall - DG - Newcastle Utd

Milieux

97 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd

- MOC - Manchester Utd 96 - Declan Rice - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 94 - Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool

- MOC - Liverpool 93 - Enzo Fernández - MC - Chelsea

- MC - Chelsea 92 - Bruno Guimarães - MC - Newcastle Utd

- MC - Newcastle Utd 91 - Granit Xhaka - MDC - Sunderland

- MDC - Sunderland 90 - James Garner - MDC - Everton

Attaquants

96 - Erling Haaland - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 94 - Antoine Semenyo - AG - Manchester City

- AG - Manchester City 93 - Hugo Ekitiké - BU - Liverpool

- BU - Liverpool 93 - Rayan Cherki - AD - Manchester City

- AD - Manchester City 92 - Igor Thiago - BU - Brentford

- BU - Brentford 92 - João Pedro - BU - Chelsea





TOTS WSL

Gardien

92 - Hannah Hampton - G - Chelsea

Défenseurs

96 - Kerstin Casparij - DD - Manchester City

- DD - Manchester City 95 - Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd

- DC - Manchester Utd 93 - Tōko Koga - DC - Spurs

- DC - Spurs 92 - Katie McCabe - DG - Arsenal

Milieux

96 - María Caldentey - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 95 - Alyssa Thompson - MG - Chelsea

- MG - Chelsea 94 - Jess Park - MD - Manchester Utd

- MD - Manchester Utd 94 - Yui Hasegawa - MDC - Manchester City

- MDC - Manchester City 93 - Vivianne Miedema - MOC - Manchester City

- MOC - Manchester City 91 - Freya Godfrey - MD - London City Lionesses

- MD - London City Lionesses 90 - Olivia Holdt - MOC - Spurs

Attaquants

97 - Khadija Shaw - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 91 - Aoba Fujino - AD - Manchester City

TOTS EFL

Gardiens

93 - Carl Rushworth - G - Coventry City

Défenseurs

94 - Adam Reach - DG - Lincoln City

- DG - Lincoln City 93 - Omar Sowunmi - DC - Bromley FC

- DC - Bromley FC 92 - Caleb Taylor - DC - Millwall

- DC - Millwall 92 - Tristan Crama - DD - Millwall

- DD - Millwall 91 - Dara O'Shea - DC - Ipswich

Milieux

96 - Hayden Hackney - MC - Middlesbrough

- MC - Middlesbrough 94 - Matt Grimes - MDC - Coventry City

- MDC - Coventry City 94 - Ryan Wintle - MDC - Cardiff City

- MDC - Cardiff City 91 - Sammy Braybrooke - MDC - Chesterfield

Attaquants

95 - Aaron Drinan - BU - Swindon Town

- BU - Swindon Town 95 - Leonardo Scienza - AG - Southampton

- AG - Southampton 93 - Haji Wright - BU - Coventry City

- BU - Coventry City 90 - Reyes Cleary - AG - Barnsley

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