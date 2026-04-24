FC 26 : TOTS Premier League, WSL et EFL Championship, les joueurs sont disponibles
le 24 avril 2026 à 19h28
TOTS Premier League, qu'est-ce que c'est ?
À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 24 avril, c'est la Team of the Season (TOTS) de Premier League, le championnat anglais, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26. La dernière grande promotion de l'année continue donc sa lancée.
Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment de Manchester City, Liverpool et Arsenal, sans oublier certains joueurs de Chelsea, et Bruno Fernandes, qui réalise encore une fois une excellente saison du côté de Manchester United. En plus de la TOTS Premier League, les packs de FC 26 accueilleront également cette semaine la TOTS de la WSL (première division anglais féminine), et les joueurs de l'EFL Championship, la deuxième division anglaise masculine.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Premier League de FC 26 et des autres championnats anglais, ci-dessous.
TOTS Premier League FC 26
Gardiens
- 95 - Gianluigi Donnarumma - G - Manchester City
- 93 - David Raya Martin - G - Arsenal
Défenseurs
- 96 - Gabriel - DC - Arsenal
- 95 - Virgil van Dijk - DC - Liverpool
- 95 - William Saliba - DC - Arsenal
- 93 - Jurriën Timber - DD - Arsenal
- 93 - Marc Cucurella - DG - Chelsea
- 91 - Reece James - DD - Chelsea
- 90 - Lewis Hall - DG - Newcastle Utd
Milieux
- 97 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd
- 96 - Declan Rice - MC - Arsenal
- 94 - Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool
- 93 - Enzo Fernández - MC - Chelsea
- 92 - Bruno Guimarães - MC - Newcastle Utd
- 91 - Granit Xhaka - MDC - Sunderland
- 90 - James Garner - MDC - Everton
Attaquants
- 96 - Erling Haaland - BU - Manchester City
- 94 - Antoine Semenyo - AG - Manchester City
- 93 - Hugo Ekitiké - BU - Liverpool
- 93 - Rayan Cherki - AD - Manchester City
- 92 - Igor Thiago - BU - Brentford
- 92 - João Pedro - BU - Chelsea
TOTS WSL
Gardien
- 92 - Hannah Hampton - G - Chelsea
Défenseurs
- 96 - Kerstin Casparij - DD - Manchester City
- 95 - Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd
- 93 - Tōko Koga - DC - Spurs
- 92 - Katie McCabe - DG - Arsenal
Milieux
- 96 - María Caldentey - MC - Arsenal
- 95 - Alyssa Thompson - MG - Chelsea
- 94 - Jess Park - MD - Manchester Utd
- 94 - Yui Hasegawa - MDC - Manchester City
- 93 - Vivianne Miedema - MOC - Manchester City
- 91 - Freya Godfrey - MD - London City Lionesses
- 90 - Olivia Holdt - MOC - Spurs
Attaquants
- 97 - Khadija Shaw - BU - Manchester City
- 91 - Aoba Fujino - AD - Manchester City
TOTS EFL
Gardiens
- 93 - Carl Rushworth - G - Coventry City
Défenseurs
- 94 - Adam Reach - DG - Lincoln City
- 93 - Omar Sowunmi - DC - Bromley FC
- 92 - Caleb Taylor - DC - Millwall
- 92 - Tristan Crama - DD - Millwall
- 91 - Dara O'Shea - DC - Ipswich
Milieux
- 96 - Hayden Hackney - MC - Middlesbrough
- 94 - Matt Grimes - MDC - Coventry City
- 94 - Ryan Wintle - MDC - Cardiff City
- 91 - Sammy Braybrooke - MDC - Chesterfield
Attaquants
- 95 - Aaron Drinan - BU - Swindon Town
- 95 - Leonardo Scienza - AG - Southampton
- 93 - Haji Wright - BU - Coventry City
- 90 - Reyes Cleary - AG - Barnsley
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