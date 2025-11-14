FC 26 : Les joueurs Captains sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2025 à 20h01
Les nouvelles cartes Captains de FC 26 viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs majeurs de leur sélections.
FC 26 : Les joueurs Captains sont disponibles

Captains sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose de nombreuses promotions, et pour cette année le studio a décidé de réintroduire la célèbre Captains, qui met en avant les âmes de certaines équipes, les piliers. Les joueurs de FC 26 pourront donc récupérer des cartes, avec des notes boostées, de joueurs capitaines de leur sélection. Il s'agit de l'une des promotions que nous n'avions plus vu depuis quelques années.

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Captains de FC 26, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. 

Les cartes Captains FC 26

Gardiens

  • 89 - Italie Gianluigi Donnarumma - G - Manchester City
  • 85 - Finlande Lukáš Hrádecký - G - AS Monaco

Défenseurs

  • 90 - Pays-Bas Virgil van Dijk - DC - Liverpool
  • 88 - Espagne Irene Paredes - DC - FC Barcelona
  • 88 - Angleterre Leah Williamson - DC - Arsenal
  • 87 - États-Unis Naomi Girma - DC - Chelsea
  • 86 - Écosse Andrew Robertson - DG - Liverpool
  • 86 - Italie Giovanni Di Lorenzo - DD - SSC Napoli
  • 86 - Islande Glódís Perla Viggósdóttir - DC - FC Bayern München
  • 86 - France Griedge Mbock - DC - Paris SG
  • 86 - Argentine Nicolás Otamendi - DC - SL Benfica
  • 85 - Argentine Aldana Cometti - DC - FC Fleury 91
  • 85 - Irlande Nathan Collins - DC - Brentford
  • 85 - Pays-Bas Sherida Spitse - DC - Ajax
  • 85 - États-Unis Tim Ream - DC - Charlotte FC
  • 84 - Pays de Galles Ben Davies - DC - Spurs
  • 84 - Ukraine Mykola Matviienko - DC - Shakhtar Donetsk
  • 84 - Mexico Rebeca Bernal - DC - Washington Spirit
  • 84 - Irlande du Nord Trai Hume - DD - Sunderland

Milieux

  • 88 - États-Unis Lindsey Heaps - MOC - OL
  • 87 - Portugal Bernardo Silva - MC - Manchester City
  • 87 - Écosse Caroline Weir - MOC - Real Madrid
  • 87 - Hongrie Dominik Szoboszlai - MOC - Liverpool
  • 87 - Norvège Martin Ødegaard - MC - Arsenal
  • 87 - Danemark Pernille Harder - MOC - FC Bayern München
  • 86 - France Aurélien Tchouaméni - MDC - Real Madrid
  • 86 - Mexico Edson Álvarez - MDC - Fenerbahçe
  • 86 - Canada Jessie Fleming - MC - Portland Timbers-Thorns
  • 86 - Suède Kosovare Asllani - MOC - London City Lionesses
  • 86 - Roumanie Nicolae Stanciu - MC - Genoa
  • 85 - Ghana Jordan Ayew - MD - Leicester City
  • 85 - Angleterre Jordan Henderson - MDC - Brentford
  • 85 - Danemark Pierre-Emile Højbjerg - MDC - OM
  • 85 - Pologne Piotr Zieliński - MC - Lombardia FC
  • 84 - Portugal Dolores Silva - MC - Levante UD

Attaquants

  • 92 - France Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
  • 91 - Angleterre Harry Kane - BU - FC Bayern München
  • 89 - Portugal Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
  • 89 - Pologne Ewa Pajor - BU - FC Barcelona
  • 88 - Pologne Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona
  • 87 - Norvège Ada Hegerberg - BU - OL
  • 87 - Espagne Álvaro Morata - BU - Como
  • 85 - Islande Orri Óskarsson - BU - Real Sociedad
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes
FC 26 06 août 2026

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes

EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
Un studio entier sacrifié juste après la sortie d'un jeu bâclé sur Netflix
FC 26 05 août 2026

Un studio entier sacrifié juste après la sortie d'un jeu bâclé sur Netflix

Le studio Refactor Games, à l'origine du jeu officiel de la Coupe du Monde de la FIFA exclusif à Netflix, vient de subir une vague de licenciements massive. L'éditeur Delphi Interactive aurait coupé les financements juste après une sortie précipitée, laissant l'avenir du titre totalement incertain.
FC 26 pulvérise les compteurs grâce à la Coupe du monde
FC 26 03 août 2026

FC 26 pulvérise les compteurs grâce à la Coupe du monde

Alors que FC 27 se profile et que les premières informations viennent d'être dévoilées, son prédécesseur continue de cartonner, et bat même des records. Selon de récentes indiscrétions, FC 26 aurait réuni près de dix millions de joueurs actifs quotidiens le mois dernier, prouvant que la franchise reste indétrônable.

commentaire (0)