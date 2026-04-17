FC 26 : TOTS Serie A, Eredivisie, MLS et Reste de l'Europe , les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant la Team of the Season (TOTS) de la Serie A, de l'Eredivise, de la MLS et du reste de l'Europe sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.
TOTS Serie A, Eredivisie, MLS et Reste de l'Europe, qu'est-ce que c'est ?
À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 17 avril, c'est la Team of the Season
(TOTS
) de la Serie A, le championnat italien, de l'Eredivisie, championnat hollandais, de la MLS, la première ligue américaine, et du reste de l'Europe qui arrive sur le mode Ultimate Team de FC 26
. La TOTS est la dernière grosse promotion de la saison
.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des joueurs sélectionnés pour ces TOTS de FC 26 ci-dessous, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine.
TOTS Serie A FC 26
Gardiens
- 93 - Mike Maignan - G - Milano FC
- 91 - Mile Svilar - G - AS Roma
Défenseurs
- 96 - Federico Dimarco - DG - Lombardia FC
- 95 - Gleison Bremer - DC - Juventus
- 94 - Jacobo Naveros - DC - Como
- 93 - Marco Palestra - DD - Cagliari
- 92 - Evan Ndicka - DC - AS Roma
- 91 - Manuel Akanji - DC - Lombardia FC
Milieux
- 97 - Luka Modrić - MDC - Milano FC
- 96 - Kenan Yıldız - MOC - Juventus
- 96 - Nicolás Paz - MOC - Como
- 94 - Scott McTominay - MC - SSC Napoli
- 93 - Piotr Zieliński - MDC - Lombardia FC
- 92 - Adrien Rabiot - MC - Milano FC
- 92 - Máximo Perrone - MDC - Como
- 92 - Weston McKennie - MD - Juventus
- 91 - Nikola Vlašić - MOC - Torino
- 91 - Wesley França - MG - AS Roma
Attaquants
- 95 - Lautaro Martínez - BU - Lombardia FC
- 91 - Rasmus Højlund - BU - SSC Napoli
- 90 - Keinan Davis - BU - Udinese
- 90 - Tasos Douvikas - BU - Como
TOTS Eredivisie
Gardien
- 91 - Ronald Koeman Jr. - G - SC Telstar
Défenseurs
- 95 - Mauro Jaqueson J. Ferreira Santos - DG - PSV
- 94 - Jerdy Schouten - DC - PSV
- 92 - Bart van Rooij - DD - FC Twente
- 91 - Tsuyoshi Watanabe - DC - Feyenoord
Milieux
- 96 - Joey Veerman - MC - PSV
- 95 - Kodai Sano - MC - N.E.C. Nijmegen
- 94 - Ismael Saibari - MOC - PSV
- 93 - Darko Nejašmic - MC - N.E.C. Nijmegen
- 92 - Luciano Valente - MC - Feyenoord
- 91 - Melle Meulensteen - MDC - Go Ahead Eagles
- 91 - Mohamed Ihattaren - MOC - Fortuna Sittard
Attaquants
- 93 - Mika Godts - AG - Ajax
- 92 - Ayase Ueda - BU - Feyenoord
TOTS MLS
Gardien
- 92 - Dayne St. Clair - G - Inter Miami CF
Défenseurs
- 93 - Jakob Glesnes - DC - LA Galaxy
- 92 - Tristan Blackmon - DC - Whitecaps FC
- 91 - Andy Najar - DD - Nashville SC
Milieux
- 96 - Lionel Messi - MOC - Inter Miami CF
- 95 - Evander - MOC - FC Cincinnati
- 94 - Cristian Roldan - MDC - Sounders FC
- 93 - Diego Luna - MOC - Real Salt Lake
- 93 - Sebastian Berhalter - MC - Whitecaps FC
- 91 - David Ayala - MDC - Inter Miami CF
- 90 - Max Arfsten - MG - Columbus Crew
Attaquants
- 95 - Denis Bouanga - AG - LAFC
- 94 - Anders Dreyer - AD - San Diego FC
- 91 - Sam Surridge - BU - Nashville SC
TOTS Reste de l'Europe
Gardien
- 91 - Thomas Strakosha - G - AEK Athens
Défenseurs
- 94 - Elliot Stroud - DG - Mjällby AIF
- 94 - Kevin Mac Allister - DC - R. Union St.-G.
- 93 - Fabio Fehr - DD - FC Thun
- 92 - Sergi Domínguez Viloria - DC - Dinamo Zagreb
- 91 - Craig Halkett - DC - Hearts
- 90 - Emmanuel Fernandez - DC - Rangers
Milieux
- 95 - Manuela Giugliano - MC - AS Roma
- 95 - Patrick Berg - MDC - FK Bodø/Glimt
- 94 - Kerim Alajbegović - MG - RB Salzburg
- 92 - Christos Tzolis - MG - Club Brugge
- 90 - Benjamin Nygren - MC - Celtic
Attaquants
- 96 - Zlatko Tripić - AD - Viking FK
- 95 - Tomáš Chorý - BU - Slavia Praha
- 93 - Bartosz Nowak - AG - GKS Katowice
- 90 - Keisuke Goto - BU - STVV
Si vous souhaitez acheter des Points FC
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- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
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