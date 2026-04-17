FC 26 : TOTS Serie A, Eredivisie, MLS et Reste de l'Europe , les joueurs sont disponibles



le 17 avril 2026 à 20h14 Publié par Corentin Rimbert le 17 avril 2026 à 20h14

Les joueurs composant la Team of the Season (TOTS) de la Serie A, de l'Eredivise, de la MLS et du reste de l'Europe sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.