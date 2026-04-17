FC 26 : TOTS Serie A, Eredivisie, MLS et Reste de l'Europe , les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 avril 2026 à 20h14
Les joueurs composant la Team of the Season (TOTS) de la Serie A, de l'Eredivise, de la MLS et du reste de l'Europe sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.
FC 26 : TOTS Serie A, Eredivisie, MLS et Reste de l'Europe , les joueurs sont disponibles

TOTS Serie A, Eredivisie, MLS et Reste de l'Europe, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 17 avril, c'est la Team of the Season (TOTS) de la Serie A, le championnat italien, de l'Eredivisie, championnat hollandais, de la MLS, la première ligue américaine, et du reste de l'Europe qui arrive sur le mode Ultimate Team de FC 26. La TOTS est la dernière grosse promotion de la saison.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des joueurs sélectionnés pour ces TOTS de FC 26 ci-dessous, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. 

TOTS Serie A FC 26

Gardiens

  • 93 - France Mike Maignan - G - Milano FC
  • 91 - Serbie Mile Svilar - G - AS Roma

Défenseurs

  • 96 - Italie Federico Dimarco - DG - Lombardia FC
  • 95 - Brésil Gleison Bremer - DC - Juventus
  • 94 - Espagne Jacobo Naveros - DC - Como
  • 93 - Italie Marco Palestra - DD - Cagliari
  • 92 - Côte d'Ivoire Evan Ndicka - DC - AS Roma
  • 91 - Suisse Manuel Akanji - DC - Lombardia FC

Milieux

  • 97 - Croatie Luka Modrić - MDC - Milano FC
  • 96 - Turquie Kenan Yıldız - MOC - Juventus
  • 96 - Argentine Nicolás Paz - MOC - Como
  • 94 - Écosse Scott McTominay - MC - SSC Napoli
  • 93 - Pologne Piotr Zieliński - MDC - Lombardia FC
  • 92 - France Adrien Rabiot - MC - Milano FC
  • 92 - Argentine Máximo Perrone - MDC - Como
  • 92 - États-Unis Weston McKennie - MD - Juventus
  • 91 - Croatie Nikola Vlašić - MOC - Torino
  • 91 - Brésil Wesley França - MG - AS Roma

Attaquants

  • 95 - Argentine Lautaro Martínez - BU - Lombardia FC
  • 91 - Danemark Rasmus Højlund - BU - SSC Napoli
  • 90 - Angleterre Keinan Davis - BU - Udinese
  • 90 - Greece Tasos Douvikas - BU - Como

TOTS Eredivisie

Gardien

  • 91 - Pays-Bas Ronald Koeman Jr. - G - SC Telstar

Défenseurs

  • 95 - Brésil Mauro Jaqueson J. Ferreira Santos - DG - PSV
  • 94 - Pays-Bas Jerdy Schouten - DC - PSV
  • 92 - Pays-Bas Bart van Rooij - DD - FC Twente
  • 91 - Japon Tsuyoshi Watanabe - DC - Feyenoord

Milieux

  • 96 - Pays-Bas Joey Veerman - MC - PSV
  • 95 - Japon Kodai Sano - MC - N.E.C. Nijmegen
  • 94 - Maroc Ismael Saibari - MOC - PSV
  • 93 - Croatie Darko Nejašmic - MC - N.E.C. Nijmegen
  • 92 - Pays-Bas Luciano Valente - MC - Feyenoord
  • 91 - Pays-Bas Melle Meulensteen - MDC - Go Ahead Eagles
  • 91 - Maroc Mohamed Ihattaren - MOC - Fortuna Sittard

Attaquants

  • 93 - Belgique Mika Godts - AG - Ajax
  • 92 - Japon Ayase Ueda - BU - Feyenoord
tots-eredivisie

TOTS MLS

Gardien

  • 92 - Canada Dayne St. Clair - G - Inter Miami CF

Défenseurs

  • 93 - Norvège Jakob Glesnes - DC - LA Galaxy
  • 92 - États-Unis Tristan Blackmon - DC - Whitecaps FC
  • 91 - Honduras Andy Najar - DD - Nashville SC

Milieux

  • 96 - Argentine Lionel Messi - MOC - Inter Miami CF
  • 95 - Brésil Evander - MOC - FC Cincinnati
  • 94 - États-Unis Cristian Roldan - MDC - Sounders FC
  • 93 - États-Unis Diego Luna - MOC - Real Salt Lake
  • 93 - États-Unis Sebastian Berhalter - MC - Whitecaps FC
  • 91 - Argentine David Ayala - MDC - Inter Miami CF
  • 90 - États-Unis Max Arfsten - MG - Columbus Crew

Attaquants

  • 95 - Gabon Denis Bouanga - AG - LAFC
  • 94 - Danemark Anders Dreyer - AD - San Diego FC
  • 91 - Angleterre Sam Surridge - BU - Nashville SC
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TOTS Reste de l'Europe

Gardien

  • 91 - Albanie Thomas Strakosha - G - AEK Athens

Défenseurs

  • 94 - Suède Elliot Stroud - DG - Mjällby AIF
  • 94 - Argentine Kevin Mac Allister - DC - R. Union St.-G.
  • 93 - Suisse Fabio Fehr - DD - FC Thun
  • 92 - Espagne Sergi Domínguez Viloria - DC - Dinamo Zagreb
  • 91 - Écosse Craig Halkett - DC - Hearts
  • 90 - Angleterre Emmanuel Fernandez - DC - Rangers

Milieux

  • 95 - Italie Manuela Giugliano - MC - AS Roma
  • 95 - Norvège Patrick Berg - MDC - FK Bodø/Glimt
  • 94 - Bosnie-Herzégovine Kerim Alajbegović - MG - RB Salzburg
  • 92 - Greece Christos Tzolis - MG - Club Brugge
  • 90 - Suède Benjamin Nygren - MC - Celtic

Attaquants

  • 96 - Norvège Zlatko Tripić - AD - Viking FK
  • 95 - République Tchèque Tomáš Chorý - BU - Slavia Praha
  • 93 - Pologne Bartosz Nowak - AG - GKS Katowice
  • 90 - Japon Keisuke Goto - BU - STVV
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
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  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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