FC 26 : Les cartes TOTY Mentions Honorables sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 janvier 2026 à 19h16
Les cartes TOTY Mentions Honorables de FC 26 viennent d'arriver dans les packs, et mettent en avant quelques-uns des joueurs et joueuses qui ont performé en 2024.
FC 26 : Les cartes TOTY Mentions Honorables sont disponibles
Alors que la TOTY FC 26 est disponible totalement dans les packs depuis hier, elle est accompagnée, dès maintenant et durant une semaine par une autre équipe, celle des « Mentions Honorables ». Comme vous devez le savoir si vous êtes un joueur expérimenté du mode Ultimate Team, ces cartes fêtent les joueurs qui auraient mérité de paraître dans la TOTY cette année, mais qui n'ont pas obtenu assez de votes de la part de la communauté. 

Comme attendu, nombreux sont les joueurs présents dans cette liste qui sont particulièrement appréciés des amateurs de la licence et, bien entendu, l'ensemble des profils sélectionnés voient leurs statistiques être revues très largement à la hausse sans pour autant être aussi hautes que les vraies cartes TOTY. Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de la TOTY Mentions Honorables FC 26, en espérant que vous puissiez en packer quelques-unes. 4.

TOTY Mentions Honorables FC 26

Gardien

  • 88 - Espagne David Raya - G - Arsenal

Défenseurs

  • 90 - Équateur Willian Pacho - DC - Paris SG
  • 89 - Pays-Bas Denzel Dumfries - DD - Lombardia FC
  • 88 - Angleterre Marc Guéhi - DC - Manchester City
  • 88 - Brésil Marquinhos - DC - Paris SG

Milieux

  • 92 - Espagne Lamine Yamal - MD - FC Barcelona
  • 92 - Égypte Mohamed Salah - MD - Liverpool
  • 91 - Espagne Patricia Guijarro - MDC - FC Barcelona
  • 90 - États-Unis Lindsey Heaps - MOC - OL
  • 89 - Colombie Luis Díaz - MG - FC Bayern München

Attaquants

  • 92 - Angleterre Harry Kane - BU - FC Bayern München
  • 91 - France Kadidiatou Diani - AD - OL
mentions-honorables-fc26
D'autres éléments TOTY Mentions Honorables pourraient arriver, comme des DCE, dans les jours à venir.

Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
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    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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