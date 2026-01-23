FC 26 : Les cartes TOTY Mentions Honorables sont disponibles

Les cartes TOTY Mentions Honorables de FC 26 viennent d'arriver dans les packs, et mettent en avant quelques-uns des joueurs et joueuses qui ont performé en 2024.
Alors que la TOTY FC 26
est disponible totalement dans les packs depuis hier, elle est accompagnée, dès maintenant et durant une semaine par une autre équipe, celle des « Mentions Honorables ». Comme vous devez le savoir si vous êtes un joueur expérimenté du mode Ultimate Team, ces cartes fêtent les joueurs qui auraient mérité de paraître dans la TOTY cette année, mais qui n'ont pas obtenu assez de votes de la part de la communauté.
Comme attendu, nombreux sont les joueurs présents dans cette liste qui sont particulièrement appréciés des amateurs de la licence et, bien entendu, l'ensemble des profils sélectionnés voient leurs statistiques être revues très largement à la hausse sans pour autant être aussi hautes que les vraies cartes TOTY. Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de la TOTY Mentions Honorables FC 26, en espérant que vous puissiez en packer quelques-unes. 4
.
TOTY Mentions Honorables FC 26
Gardien
- 88 - David Raya - G - Arsenal
Défenseurs
- 90 - Willian Pacho - DC - Paris SG
- 89 - Denzel Dumfries - DD - Lombardia FC
- 88 - Marc Guéhi - DC - Manchester City
- 88 - Marquinhos - DC - Paris SG
Milieux
- 92 - Lamine Yamal - MD - FC Barcelona
- 92 - Mohamed Salah - MD - Liverpool
- 91 - Patricia Guijarro - MDC - FC Barcelona
- 90 - Lindsey Heaps - MOC - OL
- 89 - Luis Díaz - MG - FC Bayern München
Attaquants
- 92 - Harry Kane - BU - FC Bayern München
- 91 - Kadidiatou Diani - AD - OL
D'autres éléments TOTY Mentions Honorables pourraient arriver, comme des DCE, dans les jours à venir.
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
:
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
commentaire (0)