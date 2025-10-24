FC 26 : Les joueurs Ultimate Scream sont disponibles

Les nouvelles cartes de FC 26, Ultimate Scream, viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
Ultimate Scream sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?
Après une longue absence, EA Sports réimplante sa promo phare d'Halloween, Ultimate Scream. Celle-ci a pour objectif de mettre en avant un lot de joueurs, avec un design de carte toujours réussi, pour la célèbre fête horrifique. Il s'agit de l'une des promotions
les plus appréciées de la licence, qui n'était plus disponible depuis près de six ans. Évidemment, les joueurs Ultimate Scream FC 26
ont tous vu leur note et leurs statistiques êtres boostées.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Ultimate Scream de FC 26
, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. Une deuxième équipe est arrivée ce vendredi 31 octobre.
Les cartes Ultimate Scream FC 26
Team 2
Défenseurs
- 86 - Juan Cuadrado - DD - Pisa
- 85 - Nicolas Seiwald - DC - RB Leipzig
- 85 - Timothy Weah - DD - OM
- 84 - Alejandro Francés - DG - Girona FC
Milieux
- 89 - Mariona Caldentey - MOC - Arsenal
- 87 - Antoine Griezmann - MOC - Atlético de Madrid
- 87 - Christian Pulisic - MOC - Milano FC
- 85 - Géraldine Reuteler - MOC - Frankfurt
- 84 - Daniel Svensson - MC - Borussia Dortmund
- 84 - Eseosa Aigbogun - MG - Strasbourg
Attaquants
- 90 - Ousmane Dembélé - AD - Paris SG
- 88 - Paulo Dybala - BU - AS Roma
- 86 - Jeremie Frimpong - AD - Liverpool
- 86 - João Félix - AG - Al Nassr
- 86 - Lineth Beerensteyn - BU - VfL Wolfsburg
Team 1
Défenseurs
- 89 - Joshua Kimmich - DD - FC Bayern München
- 88 - Sakina Karchaoui - DG - Paris SG
- 85 - Juan Cabal - DC - Juventus
- 84 - Danny da Costa - DD - 1. FSV Mainz 05
- 84 - Guéla Doué - DC - Strasbourg
Milieux
- 86 - Nathan Tella - MOC - Leverkusen
- 85 - Alejandro Berenguer - MOC - Athletic Club
- 85 - Pablo Fornals - MC - Real Betis
Attaquants
- 90 - Vinícius Júnior - BU - Real Madrid
- 89 - Debinha - AD - KC Current
- 87 - Bryan Mbeumo - BU - Manchester Utd
- 86 - Rafael Leão - BU - Milano FC
- 86 - Thomas Müller - BU - Whitecaps FC
- 85 - Madison Haley - AD - Brighton
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