FC 26 : Les joueurs Ultimate Scream sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 31 octobre 2025 à 19h20
Les nouvelles cartes de FC 26, Ultimate Scream, viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
FC 26 : Les joueurs Ultimate Scream sont disponibles

Ultimate Scream sur FC 26, qu'est-ce que c'est ?

Après une longue absence, EA Sports réimplante sa promo phare d'Halloween, Ultimate Scream. Celle-ci a pour objectif de mettre en avant un lot de joueurs, avec un design de carte toujours réussi, pour la célèbre fête horrifique. Il s'agit de l'une des promotions les plus appréciées de la licence, qui n'était plus disponible depuis près de six ans. Évidemment, les joueurs Ultimate Scream FC 26 ont tous vu leur note et leurs statistiques êtres boostées. 

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Ultimate Scream de FC 26, disponibles dans les packs pour une durée d'une semaine. Une deuxième équipe est arrivée ce vendredi 31 octobre.

Les cartes Ultimate Scream FC 26

Team 2

Défenseurs

  • 86 - Colombie Juan Cuadrado - DD - Pisa
  • 85 - Autriche Nicolas Seiwald - DC - RB Leipzig
  • 85 - États-Unis Timothy Weah - DD - OM
  • 84 - Espagne Alejandro Francés - DG - Girona FC

Milieux

  • 89 - Espagne Mariona Caldentey - MOC - Arsenal
  • 87 - France Antoine Griezmann - MOC - Atlético de Madrid
  • 87 - États-Unis Christian Pulisic - MOC - Milano FC
  • 85 - Suisse Géraldine Reuteler - MOC - Frankfurt
  • 84 - Suède Daniel Svensson - MC - Borussia Dortmund
  • 84 - Suisse Eseosa Aigbogun - MG - Strasbourg

Attaquants

  • 90 - France Ousmane Dembélé - AD - Paris SG
  • 88 - Argentine Paulo Dybala - BU - AS Roma
  • 86 - Pays-Bas Jeremie Frimpong - AD - Liverpool
  • 86 - Portugal João Félix - AG - Al Nassr
  • 86 - Pays-Bas Lineth Beerensteyn - BU - VfL Wolfsburg
ultimate-scream2

Team 1

Défenseurs

  • 89 - Allemagne Joshua Kimmich - DD - FC Bayern München
  • 88 - France Sakina Karchaoui - DG - Paris SG
  • 85 - Colombie Juan Cabal - DC - Juventus
  • 84 - Allemagne Danny da Costa - DD - 1. FSV Mainz 05
  • 84 - Côte d'Ivoire Guéla Doué - DC - Strasbourg

Milieux

  • 86 - Nigéria Nathan Tella - MOC - Leverkusen
  • 85 - Espagne Alejandro Berenguer - MOC - Athletic Club
  • 85 - Espagne Pablo Fornals - MC - Real Betis

Attaquants

  • 90 - Brésil Vinícius Júnior - BU - Real Madrid
  • 89 - Brésil Debinha - AD - KC Current
  • 87 - Cameroun Bryan Mbeumo - BU - Manchester Utd
  • 86 - Portugal Rafael Leão - BU - Milano FC
  • 86 - Allemagne Thomas Müller - BU - Whitecaps FC
  • 85 - États-Unis Madison Haley - AD - Brighton
cartes-ultimate-scream-fc26
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    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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