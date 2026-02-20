FC 26 : Fantasy FC, les joueurs sont disponibles

Les cartes Fantasy FC, permettant d'obtenir un boost additionnel sur des cartes améliorées sur FC 26, font leur retour et sont dès maintenant disponibles dans les packs.
Fantasy FC, qu'est-ce que c'est ?
Les cartes Fantasy FC de FC 26
, proposent deux équipes de joueurs sélectionnés par EA Sports, notamment pour leurs prestations ces derniers mois, leur donnant une note revue à la hausse, comme tous les événements organisés sur Ultimate Team. Toutefois, il s'agit, ici, de cartes évolutives, sujettes à une autre augmentation dans le futur.
Les statistiques des joueurs augmenteront en fonction des performances réelles, analysées par Opta, qui « suit les clubs et les joueurs individuellement
». Les joueurs devront enchaîner les clean sheets pour recevoir des améliorations, ou effectuer des passes décisives et marquer. Seules les actions validées par Opta seront comptabilisées. Vous pouvez retrouver le calendrier des promotions de FC 26 pour ne rien louper
.
Fantasy FC FC 26
Team 2
Gardien
- 89 - Chiamaka Nnadozie - G - Brighton
Défenseurs
- 90 - Pierre Kalulu - DC - Juventus
- 88 - Joelle Wedemeyer - DD - VfL Wolfsburg
- 88 - Lewis Miley - DD - Newcastle Utd
- 88 - Nerea Nevado - DG - Athletic Club
- 88 - Sepp van den Berg - DC - Brentford
- 87 - Caitlin Cosme - DC - FC Nantes
Milieux
- 92 - Arda Güler - MD - Real Madrid
- 92 - Florian Wirtz - MOC - Liverpool
- 92 - Tijjani Reijnders - MC - Manchester City
- 91 - Conor Gallagher - MC - Spurs
- 91 - Lauren James - MD - Chelsea
- 91 - Warren Zaïre-Emery - MC - Paris SG
- 90 - Denise O'Sullivan - MDC - Liverpool
- 90 - Mattéo Guendouzi - MDC - Fenerbahçe
- 89 - Adama Traoré - MD - West Ham
- 89 - Andrej Kramarić - MOC - TSG Hoffenheim
- 89 - Jess Park - MC - Manchester Utd
- 88 - Enzo Millot - MOC - Al Ahli
- 88 - Estefanía Banini - MC - Levante LP
- 88 - Félix Correia - MD - LOSC
- 88 - Martin Baturina - MOC - Como
- 87 - Franziska Harsch - MC - TSG Hoffenheim
Attaquants
- 92 - Viktor Gyökeres - BU - Arsenal
- 91 - Clara Mateo - BU - Paris FC
- 90 - Ethan Nwaneri - AD - OM
- 89 - Raheem Sterling - AG - Feyenoord
- 89 - Tabitha Chawinga - AG - OL
- 89 - Vangelis Pavlidis - BU - SL Benfica
- 88 - Gonçalo Guedes - BU - Real Sociedad
- 87 - Medina Dešić - BU - SV Werder Bremen
- 87 - Mika Godts - AG - Ajax
- 87 - Oscar Bobb - AD - Fulham
- 87 - Paul Onuachu - BU - Trabzonspor
Team 1
Gardiens
- 90 - Unai Simón - G - Athletic Club
Défenseurs
- 89 - Ben Chilwell - DG - Strasbourg
- 89 - Steph Catley - DC - Arsenal
- 88 - Carolin Simon - DG - FC Bayern München
- 88 - Francisco Moura - DG - FC Porto
- 88 - Keven Schlotterbeck - DC - FC Augsburg
- 87 - Ahmetcan Kaplan - DC - N.E.C. Nijmegen
- 87 - Alex Freeman - DD - Villarreal CF
- 87 - Grace Kazadi - DD - Strasbourg
- 87 - Mats Deijl - DD - Feyenoord
Milieux
- 92 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd
- 92 - Cole Palmer - MOC - Chelsea
- 91 - João Félix - MOC - Al Nassr
- 90 - Douglas Luiz - MDC - Aston Villa
- 90 - Moussa Diaby - MD - Al Ittihad
- 89 - Aleix García Serrano - MC - Leverkusen
- 89 - Ricardo Horta - MOC - SC Braga
- 88 - Giovane Santana - MOC - SSC Napoli
- 88 - Kristin Kögel - MG - Leverkusen
- 87 - Matheus Dias - MDC - Nacional
- 87 - Olivia Holdt - MOC - Spurs
Attaquants
- 92 - Rafael Leão - BU - Milano FC
- 91 - Endrick - BU - OL
- 91 - Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona
- 91 - Salma Paralluelo - AG - FC Barcelona
- 90 - Antoine Semenyo - AG - Manchester City
- 90 - Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart
- 89 - Donyell Malen - BU - AS Roma
- 89 - Noa Lang - AG - Galatasaray
- 89 - Romée Leuchter - BU - Paris SG
- 88 - Jørgen Strand Larsen - BU - Crystal Palace
- 87 - Claire Lavogez - BU - Real Sociedad
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
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- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
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