FC 26 : Fantasy FC, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 27 février 2026 à 19h29
Les cartes Fantasy FC, permettant d'obtenir un boost additionnel sur des cartes améliorées sur FC 26, font leur retour et sont dès maintenant disponibles dans les packs.
FC 26 : Fantasy FC, les joueurs sont disponibles

Fantasy FC, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes Fantasy FC de FC 26, proposent deux équipes de joueurs sélectionnés par EA Sports, notamment pour leurs prestations ces derniers mois, leur donnant une note revue à la hausse, comme tous les événements organisés sur Ultimate Team. Toutefois, il s'agit, ici, de cartes évolutives, sujettes à une autre augmentation dans le futur.

Les statistiques des joueurs augmenteront en fonction des performances réelles, analysées par Opta, qui « suit les clubs et les joueurs individuellement ». Les joueurs devront enchaîner les clean sheets pour recevoir des améliorations, ou effectuer des passes décisives et marquer. Seules les actions validées par Opta seront comptabilisées. Vous pouvez retrouver le calendrier des promotions de FC 26 pour ne rien louper.

Fantasy FC FC 26

Team 2

Gardien

  • 89 - Nigéria Chiamaka Nnadozie - G - Brighton

Défenseurs

  • 90 - France Pierre Kalulu - DC - Juventus
  • 88 - Allemagne Joelle Wedemeyer - DD - VfL Wolfsburg
  • 88 - Angleterre Lewis Miley - DD - Newcastle Utd
  • 88 - Espagne Nerea Nevado - DG - Athletic Club
  • 88 - Pays-Bas Sepp van den Berg - DC - Brentford
  • 87 - États-Unis Caitlin Cosme - DC - FC Nantes

Milieux

  • 92 - Turquie Arda Güler - MD - Real Madrid
  • 92 - Allemagne Florian Wirtz - MOC - Liverpool
  • 92 - Pays-Bas Tijjani Reijnders - MC - Manchester City
  • 91 - Angleterre Conor Gallagher - MC - Spurs
  • 91 - Angleterre Lauren James - MD - Chelsea
  • 91 - France Warren Zaïre-Emery - MC - Paris SG
  • 90 - Irlande Denise O'Sullivan - MDC - Liverpool
  • 90 - France Mattéo Guendouzi - MDC - Fenerbahçe
  • 89 - Espagne Adama Traoré - MD - West Ham
  • 89 - Croatie Andrej Kramarić - MOC - TSG Hoffenheim
  • 89 - Angleterre Jess Park - MC - Manchester Utd
  • 88 - France Enzo Millot - MOC - Al Ahli
  • 88 - Argentine Estefanía Banini - MC - Levante LP
  • 88 - Portugal Félix Correia - MD - LOSC
  • 88 - Croatie Martin Baturina - MOC - Como
  • 87 - Allemagne Franziska Harsch - MC - TSG Hoffenheim

Attaquants

  • 92 - Suède Viktor Gyökeres - BU - Arsenal
  • 91 - France Clara Mateo - BU - Paris FC
  • 90 - Angleterre Ethan Nwaneri - AD - OM
  • 89 - Angleterre Raheem Sterling - AG - Feyenoord
  • 89 - Malawi Tabitha Chawinga - AG - OL
  • 89 - Greece Vangelis Pavlidis - BU - SL Benfica
  • 88 - Portugal Gonçalo Guedes - BU - Real Sociedad
  • 87 - Monténégro Medina Dešić - BU - SV Werder Bremen
  • 87 - Belgique Mika Godts - AG - Ajax
  • 87 - Norvège Oscar Bobb - AD - Fulham
  • 87 - Nigéria Paul Onuachu - BU - Trabzonspor
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Team 1

Gardiens

  • 90 - Espagne Unai Simón - G - Athletic Club

Défenseurs

  • 89 - Angleterre Ben Chilwell - DG - Strasbourg
  • 89 - Australie Steph Catley - DC - Arsenal
  • 88 - Allemagne Carolin Simon - DG - FC Bayern München
  • 88 - Portugal Francisco Moura - DG - FC Porto
  • 88 - Allemagne Keven Schlotterbeck - DC - FC Augsburg
  • 87 - Turquie Ahmetcan Kaplan - DC - N.E.C. Nijmegen
  • 87 - États-Unis Alex Freeman - DD - Villarreal CF
  • 87 - France Grace Kazadi - DD - Strasbourg
  • 87 - Pays-Bas Mats Deijl - DD - Feyenoord

Milieux

  • 92 - Portugal Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd
  • 92 - Angleterre Cole Palmer - MOC - Chelsea
  • 91 - Portugal João Félix - MOC - Al Nassr
  • 90 - Brésil Douglas Luiz - MDC - Aston Villa
  • 90 - France Moussa Diaby - MD - Al Ittihad
  • 89 - Espagne Aleix García Serrano - MC - Leverkusen
  • 89 - Portugal Ricardo Horta - MOC - SC Braga
  • 88 - Brésil Giovane Santana - MOC - SSC Napoli
  • 88 - Allemagne Kristin Kögel - MG - Leverkusen
  • 87 - Brésil Matheus Dias - MDC - Nacional
  • 87 - Danemark Olivia Holdt - MOC - Spurs

Attaquants

  • 92 - Portugal Rafael Leão - BU - Milano FC
  • 91 - Brésil Endrick - BU - OL
  • 91 - Pologne Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona
  • 91 - Espagne Salma Paralluelo - AG - FC Barcelona
  • 90 - Ghana Antoine Semenyo - AG - Manchester City
  • 90 - Allemagne Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart
  • 89 - Pays-Bas Donyell Malen - BU - AS Roma
  • 89 - Pays-Bas Noa Lang - AG - Galatasaray
  • 89 - Pays-Bas Romée Leuchter - BU - Paris SG
  • 88 - Norvège Jørgen Strand Larsen - BU - Crystal Palace
  • 87 - France Claire Lavogez - BU - Real Sociedad
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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