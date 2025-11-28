FC 26 : Les joueurs Thunderstruck sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 novembre 2025 à 15h43
Les cartes Thunderstruck, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 26, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 26.
FC 26 : Les joueurs Thunderstruck sont disponibles

Thunderstruck, qu'est-ce que c'est ?

Un peu plus d'un mois et demi après la sortie de FC 26, Electronic Arts propose la fameuse série de cartes qui a été introduite avec FC 24, appelée Thunderstruck, francisée en Fulgurance, dans le but de célébrer le Black Friday, l'une des périodes les plus fastes de FC 26. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les cartes Thunderstruck FC 26 introduisent des éléments joueurs et icônes dynamiques qui s'améliorent selon les résultats et performances de leur équipe dans la vie réelle.
  • 2 victoires ou nuls du club sur les 5 prochains matchs → +1 Playstyle de base
  • 3 victoires ou nuls du club sur les 5 prochains matchs → Tous les rôles ++ dans toutes les positions
  • Le club marque 10 buts sur les 5 prochains matchs → +1 PS+
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Thunderstruck FC 26 disponibles durant l'événement. Retrouvez toutes les promotions FC 26 passées et à venir pour ne rien louper.

Joueurs Thunderstruck FC 26

Gardiens

  • 89 - Slovénie Jan Oblak - G - Atlético de Madrid

Défenseurs

  • 88 - France Theo Hernández - DG - Al Hilal
  • 87 - Pays-Bas Jurriën Timber - DD - Arsenal
  • 87 - Espagne Olga Carmona - DG - Paris SG

Milieux

  • 92 - Espagne Alexia Putellas - MC - FC Barcelona
  • 92 - Angleterre Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
  • 91 - Espagne Rodrigo - MDC - Manchester City
  • 90 - Brésil Raphinha - MG - FC Barcelona
  • 89 - Allemagne Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
  • 88 - Turquie Hakan Çalhanoğlu - MDC - Lombardia FC
  • 88 - Portugal Pedro Lomba Neto - MD - Chelsea
  • 87 - Italie Giada Greggi - MC - AS Roma
  • 87 - Pays-Bas Ryan Gravenberch - MDC - Liverpool
  • 86 - Turquie Barış Alper Yılmaz - MG - Galatasaray
  • 85 - Suisse Denis Zakaria - MDC - AS Monaco
  • 85 - Australie Hayley Raso - MD - Frankfurt

Attaquants

  • 90 - Angleterre Alessia Russo - BU - Arsenal
  • 88 - Australie Sam Kerr - BU - Chelsea
  • 87 - Haiti Melchie Dumornay - BU - OL
  • 86 - Espagne Athenea del Castillo - AG - Real Madrid
  • 86 - Serbie Dušan Vlahović - BU - Juventus
  • 86 - Croatie Ivan Perišić - AD - PSV
  • 85 - Kosovo Fisnik Asllani - BU - TSG Hoffenheim
  • 85 - Pays-Bas Wout Weghorst - BU - Ajax
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 116,39 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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