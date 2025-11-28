FC 26 : Les joueurs Thunderstruck sont disponibles

Les cartes Thunderstruck, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 26, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 26.
Thunderstruck, qu'est-ce que c'est ?
Un peu plus d'un mois et demi après la sortie de FC 26, Electronic Arts propose la fameuse série de cartes qui a été introduite avec FC 24, appelée Thunderstruck
, francisée en Fulgurance, dans le but de célébrer le Black Friday, l'une des périodes les plus fastes de FC 26. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les cartes Thunderstruck FC 26
introduisent des éléments joueurs et icônes dynamiques qui s'améliorent selon les résultats et performances de leur équipe dans la vie réelle.
- 2 victoires ou nuls du club sur les 5 prochains matchs → +1 Playstyle de base
- 3 victoires ou nuls du club sur les 5 prochains matchs → Tous les rôles ++ dans toutes les positions
- Le club marque 10 buts sur les 5 prochains matchs → +1 PS+
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Thunderstruck FC 26 disponibles
durant l'événement. Retrouvez toutes les promotions FC 26 passées et à venir
pour ne rien louper.
Joueurs Thunderstruck FC 26
Gardiens
- 89 - Jan Oblak - G - Atlético de Madrid
Défenseurs
- 88 - Theo Hernández - DG - Al Hilal
- 87 - Jurriën Timber - DD - Arsenal
- 87 - Olga Carmona - DG - Paris SG
Milieux
- 92 - Alexia Putellas - MC - FC Barcelona
- 92 - Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
- 91 - Rodrigo - MDC - Manchester City
- 90 - Raphinha - MG - FC Barcelona
- 89 - Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
- 88 - Hakan Çalhanoğlu - MDC - Lombardia FC
- 88 - Pedro Lomba Neto - MD - Chelsea
- 87 - Giada Greggi - MC - AS Roma
- 87 - Ryan Gravenberch - MDC - Liverpool
- 86 - Barış Alper Yılmaz - MG - Galatasaray
- 85 - Denis Zakaria - MDC - AS Monaco
- 85 - Hayley Raso - MD - Frankfurt
Attaquants
- 90 - Alessia Russo - BU - Arsenal
- 88 - Sam Kerr - BU - Chelsea
- 87 - Melchie Dumornay - BU - OL
- 86 - Athenea del Castillo - AG - Real Madrid
- 86 - Dušan Vlahović - BU - Juventus
- 86 - Ivan Perišić - AD - PSV
- 85 - Fisnik Asllani - BU - TSG Hoffenheim
- 85 - Wout Weghorst - BU - Ajax
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
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- Xbox One & Xbox Series X|S
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- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 116,39 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
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