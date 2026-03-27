FC 26 : Les joueurs UEFA RTTF (Road to the Final) sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mars 2026 à 19h33
De nouvelles cartes évolutives viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs participant actuellement à la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.
FC 26 : Les joueurs UEFA RTTF (Road to the Final) sont disponibles

UEFA RTTF FC 26, qu'est-ce c'est ?

Après deux ans d'absence, l'événement Road to the Final, ou RTTF, francisé en En Route vers la Finale, fait son grand retour dans FC 26, alors que les 1/8 de finale viennent de se terminer. Quatre matchs sont encore à jouer avant d'atteindre la finale, suffisant pour que les joueurs sélectionnés puissent voir leur carte être augmenter, en fonction de leur performance. Cette promotion, très appréciée à l'époque, n'était pas présente l'an dernier.

Plusieurs améliorations de la note peuvent être obtenues pour une carte, en plus de divers autres boost. Voici ce qui est précisé par Electronic Arts : 
  • Victoire ou nul au premier 1/4 → +1 PlayStyle
  • Victoire ou nul au deuxième 1/4 → +1 PlayStyle
  • Qualifié pour les 1/2 → Tous les rôles ++ et +1 au mauvais pied ou geste technique
  • Victoire ou nul pour la première 1/2 → +1 GEN
  • Victoire ou nul pour la deuxième 1/2 → +1 GEN
  • Qualifié pour la finale → +1 Playstyle 
  • Victoire → 96 de GEN et 5* mauvais pied et geste technique
evolution-carte-rttf-fc26

Les cartes RTTF FC 26

Gardien

  • 91 - Portugal Diogo Meireles Costa - G - FC Porto

Défenseurs

  • 91 - Équateur Piero Hincapié - DG - Arsenal
  • 90 - Argentine Nahuel Molina - DD - Atlético de Madrid
  • 88 - Brésil Lucas Lopes Beraldo - DC - Paris SG
  • 91 - Espagne Irene Paredes Hernández - DC - FC Barcelona
  • 89 - Norvège Ingrid Syrstad Engen - DC - OL
  • 88 - Danemark Sara Holmgaard - DG - Real Madrid
  • 90 - Roumanie Andrei Rațiu - DD - Rayo Vallecano
  • 90 - Espagne Víctor Gómez Perea - DD - SC Braga
  • 89 - États-Unis Chris Richards - DC - Crystal Palace
  • 88 - Suède Carl Starfelt - DC - RC Celta
  • 88 - Suisse Ricardo Rodríguez - DG - Real Betis

Milieux

  • 93 - Égypte Mohamed Salah - MD - Liverpool
  • 92 - France Aurélien Tchouaméni - MDC - Real Madrid
  • 92 - Allemagne Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
  • 92 - Angleterre Marcus Rashford - MG - FC Barcelona
  • 91 - Argentine Alexis Mac Allister - MC - Liverpool
  • 89 - Uruguay Maximiliano Araújo - MG - Sporting CP
  • 92 - Allemagne Klara Bühl - MG - FC Bayern München
  • 90 - Espagne Victoria López Serrano Felix - MOC - FC Barcelona
  • 89 - Norvège Frida Maanum - MOC - Arsenal
  • 89 - Suède Johanna Kaneryd - MD - Chelsea
  • 88 - Allemagne Janina Minge - MC - VfL Wolfsburg
  • 91 - Italie Federico Bernardeschi - MD - Bologna
  • 91 - Angleterre Ryan Yates - MDC - Nott'm Forest
  • 90 - Sénégal Ismaïla Sarr - MOC - Crystal Palace
  • 90 - Angleterre Morgan Gibbs-White - MOC - Nott'm Forest
  • 89 - Angleterre Jack Harrison - MD - Fiorentina
  • 89 - Mexico Orbelín Pineda - MOC - AEK Athens
  • 89 - Pays-Bas Peer Koopmeiners - MDC - AZ
  • 89 - Suède Sebastian Nanasi - MG - Strasbourg
  • 88 - Brésil Pedro Victor Delmino da Silva - MD - Shakhtar Donetsk
  • 88 - Japon Yuito Suzuki - MOC - SC Freiburg

Attaquants

  • 93 - France Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
  • 92 - France Désiré Doué - AD - Paris SG
  • 91 - Norvège Alexander Sørloth - BU - Atlético de Madrid
  • 90 - Norvège Elisabeth Terland - BU - Manchester Utd
  • 88 - France Naomie Feller - AD - Real Madrid
  • 91 - Irlande Troy Parrott - BU - AZ
  • 90 - Angleterre Jadon Sancho - AG - Aston Villa
  • 89 - Pays-Bas Thijs Dallinga - BU - Bologna
  • 88 - Allemagne Armindo Sieb - BU - 1. FSV Mainz 05
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    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 71,99 € au lieu de 100 €, soit 28 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 102,99 € au lieu de 150 €, soit 31 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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