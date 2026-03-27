FC 26 : Les joueurs UEFA RTTF (Road to the Final) sont disponibles

De nouvelles cartes évolutives viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur certains des joueurs participant actuellement à la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.
UEFA RTTF FC 26, qu'est-ce c'est ?
Après deux ans d'absence, l'événement Road to the Final
, ou RTTF
, francisé en En Route vers la Finale
, fait son grand retour dans FC 26
, alors que les 1/8 de finale viennent de se terminer. Quatre matchs sont encore à jouer avant d'atteindre la finale, suffisant pour que les joueurs sélectionnés puissent voir leur carte être augmenter, en fonction de leur performance. Cette promotion
, très appréciée à l'époque, n'était pas présente l'an dernier.
Plusieurs améliorations de la note peuvent être obtenues pour une carte, en plus de divers autres boost. Voici ce qui est précisé par Electronic Arts :
- Victoire ou nul au premier 1/4 → +1 PlayStyle
- Victoire ou nul au deuxième 1/4 → +1 PlayStyle
- Qualifié pour les 1/2 → Tous les rôles ++ et +1 au mauvais pied ou geste technique
- Victoire ou nul pour la première 1/2 → +1 GEN
- Victoire ou nul pour la deuxième 1/2 → +1 GEN
- Qualifié pour la finale → +1 Playstyle
- Victoire → 96 de GEN et 5* mauvais pied et geste technique
Les cartes RTTF FC 26
Gardien
- 91 - Diogo Meireles Costa - G - FC Porto
Défenseurs
- 91 - Piero Hincapié - DG - Arsenal
- 90 - Nahuel Molina - DD - Atlético de Madrid
- 88 - Lucas Lopes Beraldo - DC - Paris SG
- 91 - Irene Paredes Hernández - DC - FC Barcelona
- 89 - Ingrid Syrstad Engen - DC - OL
- 88 - Sara Holmgaard - DG - Real Madrid
- 90 - Andrei Rațiu - DD - Rayo Vallecano
- 90 - Víctor Gómez Perea - DD - SC Braga
- 89 - Chris Richards - DC - Crystal Palace
- 88 - Carl Starfelt - DC - RC Celta
- 88 - Ricardo Rodríguez - DG - Real Betis
Milieux
- 93 - Mohamed Salah - MD - Liverpool
- 92 - Aurélien Tchouaméni - MDC - Real Madrid
- 92 - Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
- 92 - Marcus Rashford - MG - FC Barcelona
- 91 - Alexis Mac Allister - MC - Liverpool
- 89 - Maximiliano Araújo - MG - Sporting CP
- 92 - Klara Bühl - MG - FC Bayern München
- 90 - Victoria López Serrano Felix - MOC - FC Barcelona
- 89 - Frida Maanum - MOC - Arsenal
- 89 - Johanna Kaneryd - MD - Chelsea
- 88 - Janina Minge - MC - VfL Wolfsburg
- 91 - Federico Bernardeschi - MD - Bologna
- 91 - Ryan Yates - MDC - Nott'm Forest
- 90 - Ismaïla Sarr - MOC - Crystal Palace
- 90 - Morgan Gibbs-White - MOC - Nott'm Forest
- 89 - Jack Harrison - MD - Fiorentina
- 89 - Orbelín Pineda - MOC - AEK Athens
- 89 - Peer Koopmeiners - MDC - AZ
- 89 - Sebastian Nanasi - MG - Strasbourg
- 88 - Pedro Victor Delmino da Silva - MD - Shakhtar Donetsk
- 88 - Yuito Suzuki - MOC - SC Freiburg
Attaquants
- 93 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
- 92 - Désiré Doué - AD - Paris SG
- 91 - Alexander Sørloth - BU - Atlético de Madrid
- 90 - Elisabeth Terland - BU - Manchester Utd
- 88 - Naomie Feller - AD - Real Madrid
- 91 - Troy Parrott - BU - AZ
- 90 - Jadon Sancho - AG - Aston Villa
- 89 - Thijs Dallinga - BU - Bologna
- 88 - Armindo Sieb - BU - 1. FSV Mainz 05
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- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 71,99 € au lieu de 100 €, soit 28 % de réduction.
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