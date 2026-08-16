TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds
modifié le 17 août 2026 à 13h00
Le set 18 de Teamfight Tactics est disponible sur le PBE depuis la fin du mois de juillet 2026, et marque un tournant dans l'histoire de l'auto-battler en étant le premier développé avec le moteur Unreal Engine. Toutefois, les mécaniques de jeu ne changent (presque) pas, et comme d'habitude, des compositions se montrent plus efficaces que les autres. En fonction des mises à jour, la méta varie, et beaucoup de joueurs se demandent lesquelles sont les plus efficaces pour remporter la victoire.
Pour répondre à cette demande, nous vous proposons la tier list des meilleures compositions de Teamfight Tactics du set 18, Enchanted Wilds.
Tier list des meilleures compos de TFT (Set 18, PBE, 16 août)
Tier S
Rengar avec Initiateur
- Rengar
- Diana
- Maman Raptor
- Hecarim
- Aphelios
- Roncier
- Sentinelle ancestrale
- Taric
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Rengar avec Initiateur.
Aphelios avec Sylvestre
- Aphelios
- Lillia
- Gnar
- Ornn
- Alistar
- Xayah
- LeBlanc
- Alune
- Ivern
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Aphelios avec Sylvestre.
Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe
- Sett
- Ahri
- Ashe
- Vi
- Gnar
- Yorick
- Karma
- Zyra
- Sivir
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe.
Tristana reroll avec Fæ
- Tristana
- Rammus
- Vi
- Lillia
- Kobuko
- Rakan
- Sivir
- Xayah
- Ashe
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Tristana reroll avec Fæ.
Sans rival
- Kha'Zix
- Rengar
- Hecarim
- Diana
- Aphelios
- Ezreal
- Soraka
- Kennen
- LeBlanc
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kha'Zix et Rengar.
Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle
- Ahri
- Lillia
- Fiddlesticks
- Rakan
- Diana
- Yorick
- Alune
- Zyra
- Karma
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle.
Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur
- Maître Yi
- Krug
- Sett
- Sentinelle ancestrale
- Vi
- Yorick
- Kog'Maw
- Nidalee
- Gromp
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur.
Nidalee avec Initiateur/Incantateur
- Nidalee
- Morgana
- Vi
- Sentinelle ancestrale
- Taric
- Diana
- Rakan
- Kog'Maw
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur.
Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur
- Morgana
- Alune
- Roncier
- Hecarim
- Diana
- Sentinelle ancestrale
- Taric
- Kog'Maw
- Caillou
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur.
Warwick et Lycan reroll
- Malphite
- Warwick
- Roncier
- Lycan
- Krug
- Rek'Sai
- Diana
- Azir
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Warwick et Lycan reroll.
Yunara reroll avec Exécuteur
- Yunara
- Alistar
- Sett
- Ezreal
- Azir
- Soraka
- LeBlanc
- Ahri
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Yunara reroll avec Exécuteur.
Doublure avec Cassiopeia
- Cassiopeia
- Rammus
- Fiddlesticks
- Soraka
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Doublure avec Cassiopeia.
Tier A
Teemo reroll avec Ami de la forêt
- Teemo
- Rammus
- Kobuko
- Lillia
- Sentinelle ancestrale
- Morgana
- Gnar
- Tristana
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt.
Kayle reroll avec Solaire/Enfers
- Kayle
- Sejuani
- Leona
- Amumu
- Varus
- Diana
- Alune
- Aphelios
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers.
Kayle reroll Ultrarapide
- Kayle
- Xayah
- Ornn
- Sejuani
- Leona
- Rakan
- LeBlanc
- Aphelios
- Diana
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kayle reroll Ultrarapide.
Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur
- Ezreal
- Soraka
- Amumu
- Kennen
- Alistar
- Taric
- Maokai
- Gnar
- Ivern
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur.
Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt
- Veigar
- Rek'Sai
- Kobuko
- Sett
- Rammus
- Gnar
- Fiddlesticks
- Tristana
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt.
Soraka et Zyra avec Ronce-obscure
- Soraka
- Zyra
- Malphite
- Azir
- Veigar
- Rammus
- Fiddlestixks
- Rek'Sai
- Gnar
Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure.
→ Cette tier list est en construction durant le PBE. Nous la mettrons à jour progressivement, et ajouterons bien sûr des compositions.
commentaire (1)
Merci pour la maj, xayah bastion ma passer plat !