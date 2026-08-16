TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Retrouvez notre tier list des meilleures compositions à jouer sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds.

Le set 18 de Teamfight Tactics est disponible sur le PBE depuis la fin du mois de juillet 2026, et marque un tournant dans l'histoire de l'auto-battler en étant le premier développé avec le moteur Unreal Engine. Toutefois, les mécaniques de jeu ne changent (presque) pas, et comme d'habitude, des compositions se montrent plus efficaces que les autres. En fonction des mises à jour, la méta varie, et beaucoup de joueurs se demandent lesquelles sont les plus efficaces pour remporter la victoire.

Pour répondre à cette demande, nous vous proposons la tier list des meilleures compositions de Teamfight Tactics du set 18, Enchanted Wilds.



Tier list des meilleures compos de TFT (Set 18, PBE, 16 août)

Tier S

Rengar avec Initiateur

Rengar

Diana

Maman Raptor

Hecarim

Aphelios

Roncier

Sentinelle ancestrale

Taric

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Rengar avec Initiateur.

Aphelios avec Sylvestre

Aphelios

Lillia

Gnar

Ornn

Alistar

Xayah

LeBlanc

Alune

Ivern

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Aphelios avec Sylvestre.

Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe

Sett

Ahri

Ashe

Vi

Gnar

Yorick

Karma

Zyra

Sivir

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe.

Tristana reroll avec Fæ

Tristana

Rammus

Vi

Lillia

Kobuko

Rakan

Sivir

Xayah

Ashe

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Tristana reroll avec Fæ.

Sans rival

Kha'Zix

Rengar

Hecarim

Diana

Aphelios

Ezreal

Soraka

Kennen

LeBlanc

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kha'Zix et Rengar.

Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle

Ahri

Lillia

Fiddlesticks

Rakan

Diana

Yorick

Alune

Zyra

Karma

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle.

Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur

Maître Yi

Krug

Sett

Sentinelle ancestrale

Vi

Yorick

Kog'Maw

Nidalee

Gromp

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur.

Nidalee avec Initiateur/Incantateur

Nidalee

Morgana

Vi

Sentinelle ancestrale

Taric

Diana

Rakan

Kog'Maw

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur.

Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur

Morgana

Alune

Roncier

Hecarim

Diana

Sentinelle ancestrale

Taric

Kog'Maw

Caillou

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur.

Warwick et Lycan reroll

Malphite

Warwick

Roncier

Lycan

Krug

Rek'Sai

Diana

Azir

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Warwick et Lycan reroll.

Yunara reroll avec Exécuteur

Yunara

Alistar

Sett

Ezreal

Azir

Soraka

LeBlanc

Ahri

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Yunara reroll avec Exécuteur.

Doublure avec Cassiopeia

Cassiopeia

Rammus

Fiddlesticks

Soraka

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Doublure avec Cassiopeia.

Tier A

Teemo reroll avec Ami de la forêt

Teemo

Rammus

Kobuko

Lillia

Sentinelle ancestrale

Morgana

Gnar

Tristana

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt.

Kayle reroll avec Solaire/Enfers

Kayle

Sejuani

Leona

Amumu

Varus

Diana

Alune

Aphelios

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers.

Kayle reroll Ultrarapide

Kayle

Xayah

Ornn

Sejuani

Leona

Rakan

LeBlanc

Aphelios

Diana

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kayle reroll Ultrarapide.

Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur

Ezreal

Soraka

Amumu

Kennen

Alistar

Taric

Maokai

Gnar

Ivern

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur.

Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt

Veigar

Rek'Sai

Kobuko

Sett

Rammus

Gnar

Fiddlesticks

Tristana

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt.

Soraka et Zyra avec Ronce-obscure

Soraka

Zyra

Malphite

Azir

Veigar

Rammus

Fiddlestixks

Rek'Sai

Gnar

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure.

→ Cette tier list est en construction durant le PBE. Nous la mettrons à jour progressivement, et ajouterons bien sûr des compositions.