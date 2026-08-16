TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 17 août 2026 à 13h00
Retrouvez notre tier list des meilleures compositions à jouer sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds.
TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Le set 18 de Teamfight Tactics est disponible sur le PBE depuis la fin du mois de juillet 2026, et marque un tournant dans l'histoire de l'auto-battler en étant le premier développé avec le moteur Unreal Engine. Toutefois, les mécaniques de jeu ne changent (presque) pas, et comme d'habitude, des compositions se montrent plus efficaces que les autres. En fonction des mises à jour, la méta varie, et beaucoup de joueurs se demandent lesquelles sont les plus efficaces pour remporter la victoire.

Pour répondre à cette demande, nous vous proposons la tier list des meilleures compositions de Teamfight Tactics du set 18, Enchanted Wilds.

Tier list des meilleures compos de TFT (Set 18, PBE, 16 août)

Tier S

Rengar avec Initiateur

  • Rengar
  • Diana
  • Maman Raptor
  • Hecarim
  • Aphelios
  • Roncier
  • Sentinelle ancestrale
  • Taric

compo-rengar-initiateur

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Rengar avec Initiateur.

Aphelios avec Sylvestre

  • Aphelios
  • Lillia
  • Gnar
  • Ornn
  • Alistar
  • Xayah
  • LeBlanc
  • Alune
  • Ivern

compo-aphelios-sylvestre-gnar

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Aphelios avec Sylvestre.

Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe

  • Sett
  • Ahri
  • Ashe
  • Vi
  • Gnar
  • Yorick
  • Karma
  • Zyra
  • Sivir

compo-fleur-spirituelle-ahri-ashe

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe.

Tristana reroll avec Fæ

  • Tristana
  • Rammus
  • Vi
  • Lillia
  • Kobuko
  • Rakan
  • Sivir
  • Xayah
  • Ashe

compo-fae-tristana

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Tristana reroll avec Fæ.

Sans rival

  • Kha'Zix
  • Rengar
  • Hecarim
  • Diana
  • Aphelios
  • Ezreal
  • Soraka
  • Kennen
  • LeBlanc

compo-sans-rival-khazix-rengar

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kha'Zix et Rengar.

Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle

  • Ahri
  • Lillia
  • Fiddlesticks
  • Rakan
  • Diana
  • Yorick
  • Alune
  • Zyra
  • Karma

compo-ahri-tisseur

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle.

Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur

  • Maître Yi
  • Krug
  • Sett
  • Sentinelle ancestrale
  • Vi
  • Yorick
  • Kog'Maw
  • Nidalee
  • Gromp

compo-maitre-yi-adaptateur

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur.

Nidalee avec Initiateur/Incantateur

  • Nidalee 
  • Morgana
  • Vi
  • Sentinelle ancestrale
  • Taric
  • Diana
  • Rakan
  • Kog'Maw

compo-nida-initiateur-incantateur

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur.

Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur

  • Morgana
  • Alune
  • Roncier
  • Hecarim
  • Diana
  • Sentinelle ancestrale
  • Taric
  • Kog'Maw
  • Caillou

compo-morgana-alune

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur.

Warwick et Lycan reroll

  • Malphite
  • Warwick
  • Roncier
  • Lycan
  • Krug
  • Rek'Sai
  • Diana
  • Azir

compo-warwick-lycan-reroll

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Warwick et Lycan reroll.

Yunara reroll avec Exécuteur

  • Yunara
  • Alistar
  • Sett
  • Ezreal
  • Azir
  • Soraka
  • LeBlanc
  • Ahri

compo-yunara-executeur

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Yunara reroll avec Exécuteur.

Doublure avec Cassiopeia

  • Cassiopeia
  • Rammus
  • Fiddlesticks
  • Soraka

compo-cassio-double-trouble

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Doublure avec Cassiopeia.

Tier A

Teemo reroll avec Ami de la forêt

  • Teemo
  • Rammus
  • Kobuko
  • Lillia
  • Sentinelle ancestrale
  • Morgana
  • Gnar
  • Tristana

compo-teemo-reroll

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt.

Kayle reroll avec Solaire/Enfers

  • Kayle
  • Sejuani
  • Leona
  • Amumu
  • Varus
  • Diana
  • Alune
  • Aphelios

compo-kayle-inferno-solaire

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers.

Kayle reroll Ultrarapide

  • Kayle
  • Xayah
  • Ornn
  • Sejuani
  • Leona
  • Rakan
  • LeBlanc
  • Aphelios
  • Diana

compo-kayle-ultrarapide

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Kayle reroll Ultrarapide.

Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur

  • Ezreal
  • Soraka
  • Amumu
  • Kennen
  • Alistar
  • Taric
  • Maokai
  • Gnar
  • Ivern

compo-ez-executeur-sylvestre-soraka-kennen

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur.

Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt

  • Veigar
  • Rek'Sai
  • Kobuko
  • Sett
  • Rammus
  • Gnar
  • Fiddlesticks
  • Tristana

compo-veigar-reroll

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt.

Soraka et Zyra avec Ronce-obscure

  • Soraka
  • Zyra
  • Malphite
  • Azir
  • Veigar
  • Rammus
  • Fiddlestixks
  • Rek'Sai
  • Gnar

compo-zyra-soraka-ronce-obscure-malphite

Pour en savoir plus, consultez le guide de la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure.

→ Cette tier list est en construction durant le PBE. Nous la mettrons à jour progressivement, et ajouterons bien sûr des compositions.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

Avatar
michmich26 (invité) Le 26/09/2025 à 19:31

Merci pour la maj, xayah bastion ma passer plat !