TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
le 02 septembre 2026 à 15h10
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Sett avec Exécuteur.
Comment jouer la composition Sett avec Exécuteur sur TFT ?
La composition Sett avec Exécuteur du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 en bonne santé pour pouvoir la mettre en place.
Pour jouer la composition Sett avec Exécuteur, vous pourriez démarrer autour de Fleur spirituelle, avec Karma, Yorick, Yunara, puis Rakan, Ornn et Fiddlesticks. Ajoutez Azir pour Exécuteur au niveau 7, puis allez au niveau 8 pour effectuer votre transition. Vous devrez ainsi trouver et améliorer Sett, Ahri, Ezreal et Soraka. Utilisez Alistar en attendant de récupérer Gnar.
- Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez Kennen ou Ivern.
- Si vous recevez un emblème d'Exécuteur, attribuez-le à Ahri.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Soraka
- Coiffe de Rabadon
- Lance de Shojin
- Pistolame Hextech
- Fléau vengeur
- Bâton du Vide
- Dent de Nashor
Ezreal
- Lance de Shojin
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Dernier souffle
Sett
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Sett avec Exécuteur ?
Jouer la composition Sett avec Exécuteur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ainsi que des exemplaires naturels des champions phares de l'équipe. Avoir reçu des composants utiles à vos carrys est aussi à prendre en compte, tout comme le fait d'obtenir un emblème d'Exécuteur.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Sett avec Exécuteur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Relances épiques
- Bye bye boutique
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Banc de Pandore
- Pile ou face
- Repaire du baron
- Appel du chaos
- Canon de verre
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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