TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Sett avec Exécuteur.



Comment jouer la composition Sett avec Exécuteur sur TFT ?

La composition Sett avec Exécuteur du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 en bonne santé pour pouvoir la mettre en place.





Pour jouer la composition Sett avec Exécuteur, vous pourriez démarrer autour de Fleur spirituelle, avec Karma, Yorick, Yunara, puis Rakan, Ornn et Fiddlesticks. Ajoutez Azir pour Exécuteur au niveau 7, puis allez au niveau 8 pour effectuer votre transition. Vous devrez ainsi trouver et améliorer Sett, Ahri, Ezreal et Soraka. Utilisez Alistar en attendant de récupérer Gnar.

Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez Kennen ou Ivern.

Si vous recevez un emblème d'Exécuteur, attribuez-le à Ahri.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Soraka

Coiffe de Rabadon

Lance de Shojin

Pistolame Hextech

Fléau vengeur

Bâton du Vide

Dent de Nashor

Ezreal

Lance de Shojin

Tueur de géants

Lame funeste

Fléau vengeur

Dernier souffle

Sett

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Sett avec Exécuteur ?

Jouer la composition Sett avec Exécuteur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ainsi que des exemplaires naturels des champions phares de l'équipe. Avoir reçu des composants utiles à vos carrys est aussi à prendre en compte, tout comme le fait d'obtenir un emblème d'Exécuteur.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Sett avec Exécuteur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Relances épiques

Bye bye boutique

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

Appel du chaos

Canon de verre

Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.