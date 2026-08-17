TFT : La composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure.



Comment jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure sur TFT ?

La composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez si possible bénéficier d'une optimisation d'économie.





Pour jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure, vous devriez démarrer avec Ami de la forêt ; Kobuko, Teemo et Veigar, accompagnés de Rek'Sai. Au niveau 6, posez Fiddlesticks, Rammus et Azir, et retirez Teemo. Votre objectif consistera alors à accéder au niveau 8 le plus vite possible avec une économie prospère, et d'acheter et d'améliorer Malphite, Soraka et Zyra. Gnar viendra parfaire votre composition au niveau 9.

Si vous parvenez au niveau 10, faites entrer Ivern.

niveau 10, faites entrer Ivern. Azir ou Gnar récupéreront en priorité les composants supplémentaires.

Zyra porte très bien l'emblème d'Exécuteur, n'hésitez donc pas à lui en procurer un.

Malphite doit toujours être placé seul en première ligne, en raison de son trait Monolithe. Soraka le soignera grâce au (2) Flora Fatalis.

Dans certaines circonstances, reroll Azir peut être intéressant.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Soraka

Lance de Shojin

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Dent de Nashor

Zyra

Bâton du Vide

Lance de Shojin

Morellonomicon / Buff rouge

Emblème d'Exécuteur

Coiffe de Rabadon / Fléau vengeur (avec un Emblème)

Gantelet précieux / Dent de Nashor

Malphite

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure ?

Jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou des composants AP. Un exemplaire reçu rapidement de Soraka, Zyra ou Malphite devrait aussi vous encourager dans cette direction.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure du set 18 de TFT sont celles d'économie, offrant des objets, ou accordant un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Relances épiques

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

Canon de verre

Abondance de baguettes

Trésors enfouis

Ascension

Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.