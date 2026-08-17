TFT : La composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure, comment la jouer ? (Set 18)
le 17 août 2026 à 10h56
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure.
Comment jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure sur TFT ?
La composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez si possible bénéficier d'une optimisation d'économie.
Pour jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure, vous devriez démarrer avec Ami de la forêt ; Kobuko, Teemo et Veigar, accompagnés de Rek'Sai. Au niveau 6, posez Fiddlesticks, Rammus et Azir, et retirez Teemo. Votre objectif consistera alors à accéder au niveau 8 le plus vite possible avec une économie prospère, et d'acheter et d'améliorer Malphite, Soraka et Zyra. Gnar viendra parfaire votre composition au niveau 9.
- Si vous parvenez au niveau 10, faites entrer Ivern.
- Azir ou Gnar récupéreront en priorité les composants supplémentaires.
- Zyra porte très bien l'emblème d'Exécuteur, n'hésitez donc pas à lui en procurer un.
- Malphite doit toujours être placé seul en première ligne, en raison de son trait Monolithe. Soraka le soignera grâce au (2) Flora Fatalis.
- Dans certaines circonstances, reroll Azir peut être intéressant.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Soraka
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Dent de Nashor
Zyra
- Bâton du Vide
- Lance de Shojin
- Morellonomicon / Buff rouge
- Emblème d'Exécuteur
- Coiffe de Rabadon / Fléau vengeur (avec un Emblème)
- Gantelet précieux / Dent de Nashor
Malphite
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure ?
Jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou des composants AP. Un exemplaire reçu rapidement de Soraka, Zyra ou Malphite devrait aussi vous encourager dans cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
Chargement du sondage...0 votant
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Soraka et Zyra avec Ronce-obscure du set 18 de TFT sont celles d'économie, offrant des objets, ou accordant un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Relances épiques
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Banc de Pandore
- Pile ou face
- Repaire du baron
- Canon de verre
- Abondance de baguettes
- Trésors enfouis
- Ascension
- Super sac de butin
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
commentaire (0)