TFT : La composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur.



Comment jouer la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur sur TFT ?

La composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur du set 18 de TFT tourne surtout autour de Maître Yi dans sa construction, qui voit ses synergies Adaptateur et Fleur spirituelle activées. Néanmoins, Kog'Maw et Nidalee jouent un rôle décisif, tout comme Krug, le tank principal.





Pour jouer la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur, vous pourriez commencer avec Fleur spirituelle, idéalement Maître Yi, Karma, Yorick et Rakan. Ajoutez Kog'Maw et Vi dès que possible, ainsi que Krug et Gromp. Votre objectif sera alors d'atteindre le plus vite possible le niveau 7 pour y slow roll Maître Yi, Kog'Maw, Krug et Vi. Dans le meilleur des cas, vous trouverez une Nidalee et un Sett, qu'il faudra intégrer sans tarder à votre équipe. Au niveau 8, la Sentinelle viendra renforcer votre front lane.

Si vous disposez d'un emblème de Bagarreur , posez-le sur Yi et passez en 4 Bagarreurs au niveau 8, avec si possible un Gnar.

, posez-le sur Yi et passez en 4 Bagarreurs au niveau 8, avec si possible un Gnar. La Marque Alpha est à accorder à Krug.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Maître Yi

Lame enragée de Guinsoo

Manteau de la nuit

Emblème de Bagarreur

Détermination du titan

Tueur de géants

Kog'Maw

AD → Lame d'infini, Buff rouge, Lance de Shojin, Fléau Vengeur

AP → Gantelet précieux, Buff bleu, Fléau vengeur

Nidalee

Lame enragée de Guinsoo

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Tueur de géants

Krug

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Cœur intrépide

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur ?

Jouer la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de ces personnages. De nombreux composants utiles à vos champions ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Ticket prismatique

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Secteur commercial

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Appel du chaos

Deux de moins

Dés magiques

Abondance de ceintures

Lotus précieux

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.