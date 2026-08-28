TFT : La composition Rengar et Tristana avec Fæ, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rengar et Tristana avec Fæ sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Rengar et Tristana avec Fæ.



Comment jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ sur TFT ?

La composition Rengar et Tristana avec Fæ du set 18 de TFT requiert de disposer d'un emblème de Fæ (spatule + BF), et de le poser sur Rengar. Plusieurs unités de palier 3 sont à reroll, ce qui implique que vous passerez un certain temps au niveau 7.





Pour jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ, vous pourriez commencer avec 3 Ami de la forêt, idéalement Kobuko, Rammus et Tristana, et ajouter un Rengar et un Rakan. Vi puis Lillia se joindront à votre équipe aux niveaux 6 et 7, et vous devrez alors slow roll Tristana, Rengar et Rammus 3 étoiles (si possible Vi aussi). Sivir vous apportera Chasseur au niveau 8.

Taric ou Gnar rejoindra vos rangs si accédez au niveau 9.

Les objets supplémentaires iront sur Sivir, Vi ou Lillia.

L'ami de la forêt doit être placé sur Tristana.

L'emblème de Fæ peut être déplacé plus tard sur Sivir.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Tristana

Lame enragée de Guinsoo

Lame funeste

Buff rouge

Fureur du kraken

Pistolame Hextech

Lame d'infini

Tueur de géants

Rengar

Gage de Sterak

Détermination du titan

Blason de Fæ

Lame enragée de Guinsoo

Manteau de la nuit

Rammus

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Cœur intrépide

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ ?

Jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Tristana et de Rengar. Des composants AD ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie, tout comme l'acquisition d'un emblème.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Rengar et Tristana avec Fæ du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, un emblème, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Agrandissement (augment Fæ)

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Glaives à gogo

Abondance de glaives

Ascension

Emblématiquement

U.R.F

Besace d'U.R.F

Secteur commercial

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.