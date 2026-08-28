TFT : La composition Rengar et Tristana avec Fæ, comment la jouer ? (Set 18)
le 28 août 2026 à 12h56
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Rengar et Tristana avec Fæ.
Comment jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ sur TFT ?
La composition Rengar et Tristana avec Fæ du set 18 de TFT requiert de disposer d'un emblème de Fæ (spatule + BF), et de le poser sur Rengar. Plusieurs unités de palier 3 sont à reroll, ce qui implique que vous passerez un certain temps au niveau 7.
Pour jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ, vous pourriez commencer avec 3 Ami de la forêt, idéalement Kobuko, Rammus et Tristana, et ajouter un Rengar et un Rakan. Vi puis Lillia se joindront à votre équipe aux niveaux 6 et 7, et vous devrez alors slow roll Tristana, Rengar et Rammus 3 étoiles (si possible Vi aussi). Sivir vous apportera Chasseur au niveau 8.
- Taric ou Gnar rejoindra vos rangs si accédez au niveau 9.
- Les objets supplémentaires iront sur Sivir, Vi ou Lillia.
- L'ami de la forêt doit être placé sur Tristana.
- L'emblème de Fæ peut être déplacé plus tard sur Sivir.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Tristana
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Buff rouge
- Fureur du kraken
- Pistolame Hextech
- Lame d'infini
- Tueur de géants
Rengar
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Blason de Fæ
- Lame enragée de Guinsoo
- Manteau de la nuit
Rammus
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ ?
Jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Tristana et de Rengar. Des composants AD ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie, tout comme l'acquisition d'un emblème.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
Chargement du sondage...0 votant
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rengar et Tristana avec Fæ sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Rengar et Tristana avec Fæ du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, un emblème, ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Agrandissement (augment Fæ)
- Esprit d'équipe
- Besace héroïque
- Ticket prismatique
- Repaire du baron
- Glaives à gogo
- Abondance de glaives
- Ascension
- Emblématiquement
- U.R.F
- Besace d'U.R.F
- Secteur commercial
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
commentaire (0)