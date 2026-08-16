TFT : La composition Rengar avec Initiateur, comment la jouer ? (Set 18)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 août 2026 à 22h10
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rengar avec Initiateur sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Rengar avec Initiateur, comment la jouer ? (Set 18)

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Rengar avec Initiateur.

Comment jouer la composition Rengar avec Initiateur sur TFT ?

La composition Rengar avec Initiateur du set 18 de TFT repose principalement sur une front lane composée de 4 Initiateurs, et des dégâts de 3 champions de palier 3 : Rengar, Diana et Maman Raptor. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à condition de savoir bien gérer ses finances et la tempo.

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Pour jouer la composition Rengar avec Initiateur, vous pourriez commencer autour de Sylvestre ou des Monstres de la jungle, ou encore avec Rakan, Xayah, Rengar et Elise. Il est vivement recommandé de disposer très vite d'un Rengar, afin qu'il collecte le plus vite possible des PO et stack l'AD pour toute votre équipe. Votre objectif sera d'arriver en bonne santé au niveau 7, afin de slow roll Rengar, Diana, Hecarim et Maman Raptor. Faites appel au Carapateur et à Krug dans l'attente de la Sentinelle et Roncier, et remplacez Xayah par Aphelios dès que possible. Une fois vos carrys en poche, avancez au niveau 8 pour trouver/améliorer vos épiques, et idéalement, disposer d'un Taric à la place de Rakan.

  • Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez Alune, Zyra, voire une Lux Lunaire.
  • La marque Alpha doit être employée sur Maman Raptor.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Rengar

  • Lame enragée de Guinsoo
  • Détermination du titan
  • Manteau de la nuit
  • Lame d'infini
  • Soif-de-Sang
  • Artefacts : Moufles, Hydre titanesque, Canon ultrarapide, Poiscaille

Maman Raptor

  • Lame enragée de Guinsoo
  • Dernier souffle
  • Fureur du kraken
  • Lame d'infini
  • Lame funeste

Diana

  • Main de la justice
  • Gantelet précieux
  • Étincelle ionique
  • Manteau de la nuit

Hecarim

  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Linceul de la congruence
  • Cœur intrépide
  • Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Rengar avec Initiateur ?

Jouer la composition Rengar avec Initiateur est sans doute la bonne option si vous commencez la partie avec Rengar, ainsi que des composants utiles à son équipement. Un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie, tout comme le fait d'avoir reçu un artefact adapté.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rengar avec Initiateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Rengar avec Initiateur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
  • Deux de moins
  • Arcs à gogo
  • Esprit d'équipe
  • Besace héroïque
  • Ticket prismatique
  • Repaire du baron
  • Glaives à gogo
  • Abondance de glaives
  • Pile ou face
  • Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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