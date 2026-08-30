TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 août 2026 à 21h18
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri avec Incantateur sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Ahri avec Incantateur.

Comment jouer la composition Ahri avec Incantateur sur TFT ?

La composition Ahri avec Incantateur du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 en bonne santé pour pouvoir la mettre en place.

ahri-incantateur

Pour jouer la composition Ahri avec Incantateur, vous avez tout intérêt à commencer avec l'Assemblée, étant donné que vous aurez besoin de beaucoup de ressources pour optimiser au mieux cette équipe. Néanmoins, un début de partie autour des Monstres de la Jungle ou de Fleur spirituelle pourrait aussi convenir. Quoi qu'il advienne, pensez à conserver Karma et Caillou, et avancez aussi vite que possible avec une économie prospère pour effectuer votre transition au niveau 8. Il sera nécessaire de récupérer Ahri, Sett, Morgana et la Sentinelle ancestrale, et d'être ainsi assez stable pour aller au niveau 9, et vous renforcer avec Ivern, tout en améliorant Taric.

  • La Sentinelle ancestrale en priorité les composants supplémentaires.
  • Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer une Lux Fleur spirituelle ou un Incantateur supplémentaire, par exemple Kog'Maw.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Ahri

  • Emblème d'Incantateur
  • Gantelet précieux
  • Fléau vengeur
  • Lance de Shojin
  • Bâton de l'archange
  • Buff bleu

Morgana

  • Morellonomicon
  • Buff rouge
  • Bâton du Vide
  • Coiffe de Rabadon
  • Gantelet précieux
  • Fléau vengeur

Sett

  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Couronne de la reine
  • Visage spirituel
  • Vœu du protecteur
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quand jouer la composition Ahri avec Incantateur ?

Jouer la composition Ahri avec Incantateur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie autour de l'Assemblée. Avoir reçu des composants AP est aussi à prendre en compte, tout comme le fait d'obtenir un emblème d'Incantateur.

compo-incantateur-ahri

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ahri avec Incantateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ahri avec Incantateur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Relances épiques
  • Bye bye boutique
  • Dés magiques
  • Tout doit disparaître
  • Niveau supérieur !
  • Banc de Pandore 
  • Pile ou face
  • Repaire du baron
  • U.R.F
  • Canon de verre
  • Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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