TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri avec Incantateur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Ahri avec Incantateur.



Comment jouer la composition Ahri avec Incantateur sur TFT ?

La composition Ahri avec Incantateur du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 en bonne santé pour pouvoir la mettre en place.





Pour jouer la composition Ahri avec Incantateur, vous avez tout intérêt à commencer avec l'Assemblée, étant donné que vous aurez besoin de beaucoup de ressources pour optimiser au mieux cette équipe. Néanmoins, un début de partie autour des Monstres de la Jungle ou de Fleur spirituelle pourrait aussi convenir. Quoi qu'il advienne, pensez à conserver Karma et Caillou, et avancez aussi vite que possible avec une économie prospère pour effectuer votre transition au niveau 8. Il sera nécessaire de récupérer Ahri, Sett, Morgana et la Sentinelle ancestrale, et d'être ainsi assez stable pour aller au niveau 9, et vous renforcer avec Ivern, tout en améliorant Taric.

La Sentinelle ancestrale en priorité les composants supplémentaires.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer une Lux Fleur spirituelle ou un Incantateur supplémentaire, par exemple Kog'Maw.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Ahri

Emblème d'Incantateur

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Lance de Shojin

Bâton de l'archange

Buff bleu

Morgana

Morellonomicon

Buff rouge

Bâton du Vide

Coiffe de Rabadon

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Sett

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Ahri avec Incantateur ?

Jouer la composition Ahri avec Incantateur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie autour de l'Assemblée. Avoir reçu des composants AP est aussi à prendre en compte, tout comme le fait d'obtenir un emblème d'Incantateur.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ahri avec Incantateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ahri avec Incantateur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Relances épiques

Bye bye boutique

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

U.R.F

Canon de verre

Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.