TFT : La composition Kayle reroll Ultrarapide, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Kayle reroll avec Ultrarapide sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Kayle reroll avec Ultrarapide.



Comment jouer la composition Kayle reroll avec Ultrarapide sur TFT ?

La composition Kayle reroll avec Ultrarapide du set 18 de TFT requiert de reroll au moins 5 unités à 3 étoiles, et de faire de Kayle et Xayah vos carrys principaux.





Pour jouer la composition Kayle reroll avec Ultrarapide, vous avez tout intérêt à démarrer avec Leona, Ornn, Kayle et Sejuani, ou bien la combinaison Xayah, Rakan, Ornn, LeBlanc, d'autant que cette dernière vous récolte régulièrement des champions. Vous devrez slow roll vos unités de palier 1, Xayah, Ornn, Rakan et Leona au niveau 5, avant de faire de même avec Kayle, Sejuani et LeBlanc au 6. Vous avancerez ensuite, et une fois niveau 8, faites entrer Aphelios, puis Diana au 9 pour Lunaire.

Kayle n'a pas besoin d'objet diminuant les résistances magiques, puisqu'elle applique du shred au moment où elle passe 2 étoiles.

Nous venons de vous présenter le scénario le plus commun, mais il n'est pas le plus optimal . Le meilleur dénouement est celui dans lequel vous arrivez à reroll une huitième unité 3 étoiles , à savoir Elise. Cela vous permettra de bénéficier du bonus maximal de Solaire, ayant pour effet de transformer toutes les 3 secondes un champion 3 étoiles en 4 étoiles .

. Le meilleur dénouement est celui dans lequel vous arrivez à , à savoir Cela vous permettra de bénéficier du bonus maximal de Solaire, ayant pour effet de transformer toutes les 3 secondes un champion 3 étoiles en . Si vous obtenez une Lux Lunaire au niveau 9, posez-la à la place de Diana et déclenchez le type Éclipse, qui exécute l'ennemi le plus bas en PV toutes les 3.5 secondes après 10 secondes de combat

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Kayle

Lame enragée de Guinsoo (

Gantelet précieux

Tueur de géants

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Xayah

Fureur du kraken

Tueur de géants

Lame enragée de Guinsoo

Lame d'infini

Lame funeste

Sejuani/Ornn

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Cœur intrépide

Cape solaire

Quand jouer la composition Kayle reroll avec Ultrarapide ?

Jouer la composition Kayle reroll avec Ultrarapide est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires des personnages à reroll. Une lame enragée de Guinsoo ou une optimisation axée sur le reroll devraient également vous inciter à poursuivre dans cette voie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

→ Notez qu'une autre composition Kayle reroll existe depuis le lancement du PBE : Kayle Solaire/Enfers.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Kayle reroll avec Ultrarapide sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Kayle reroll avec Ultrarapide du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Obstination

Deux de moins

Objets de Pandore

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Achat 3 étoiles

Stratégie d'investissement

Tenir le front

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.