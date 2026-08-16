TFT : La composition Warwick et Lycan reroll, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Warwick et Lycan reroll sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Warwick et Lycan reroll.



Comment jouer la composition Warwick et Lycan reroll sur TFT ?

La composition Warwick et Lycan reroll du set 18 de TFT repose principalement sur les synergies Ronce-obscure et Saccageur (Blackthorn/Ravager), avec Warwick, Lycan, Malphite, et idéalement Roncier, remplissant le rôle de carry.





Pour jouer la composition Warwick et Lycan reroll, vous pourriez commencer avec Rek'Sai, Warwick, Lycan et Kobuko ou Alistar. Ajoutez Veigar et Azir au niveau 6. À ce moment, vous devrez slow roll Warwick et Lycan 3 étoiles, et si possible Rek'Sai, de façon à optimiser la valeur du sacrifice Ronce-obscure. Remplacez Kobuko/Alistar par Krug, puis avancez pour vous renforcer avec Diana et Roncier. Malphite remplacera Veigar dès que possible, et votre tank principal devra toujours être positionné seul sur la première ligne, en raison du trait Monolithe.

Rek'Sai doit être placée dans la case de sacrifice.

La marque Alpha doit être employée sur Lycan.

Roncier récupérera les objets supplémentaires.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Warwick

Lance de Shojin

Gage de Sterak

Détermination du titan

Mercure

Tueur de géants

Manteau de la nuit

Lycan

Manteau de la nuit

Lame funeste

Main de la justice

Lame d'infini

Pistolame Hextech

Malphite

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Linceul de la congruence

Cœur intrépide

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Warwick et Lycan reroll ?

Jouer la composition Warwick et Lycan reroll est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de ces personnages. Des composants AD ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie. Notez que Warwick porte très bien plusieurs artefacts ; en obtenir un peut donc aussi vous conduire vers cette équipe (Canon ultrarapide, Moufles, Refus de la mort).

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Warwick et Lycan reroll sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Warwick et Lycan reroll du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Glaives à gogo

Abondance de glaives

Pile ou face

Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.