TFT : La composition Warwick et Lycan reroll, comment la jouer ? (Set 18)
le 16 août 2026 à 22h10
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Warwick et Lycan reroll.
Comment jouer la composition Warwick et Lycan reroll sur TFT ?
La composition Warwick et Lycan reroll du set 18 de TFT repose principalement sur les synergies Ronce-obscure et Saccageur (Blackthorn/Ravager), avec Warwick, Lycan, Malphite, et idéalement Roncier, remplissant le rôle de carry.
Pour jouer la composition Warwick et Lycan reroll, vous pourriez commencer avec Rek'Sai, Warwick, Lycan et Kobuko ou Alistar. Ajoutez Veigar et Azir au niveau 6. À ce moment, vous devrez slow roll Warwick et Lycan 3 étoiles, et si possible Rek'Sai, de façon à optimiser la valeur du sacrifice Ronce-obscure. Remplacez Kobuko/Alistar par Krug, puis avancez pour vous renforcer avec Diana et Roncier. Malphite remplacera Veigar dès que possible, et votre tank principal devra toujours être positionné seul sur la première ligne, en raison du trait Monolithe.
- Rek'Sai doit être placée dans la case de sacrifice.
- La marque Alpha doit être employée sur Lycan.
- Roncier récupérera les objets supplémentaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Warwick
- Lance de Shojin
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Mercure
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
Lycan
- Manteau de la nuit
- Lame funeste
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Pistolame Hextech
Malphite
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Linceul de la congruence
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Warwick et Lycan reroll ?
Jouer la composition Warwick et Lycan reroll est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de ces personnages. Des composants AD ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie. Notez que Warwick porte très bien plusieurs artefacts ; en obtenir un peut donc aussi vous conduire vers cette équipe (Canon ultrarapide, Moufles, Refus de la mort).
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Warwick et Lycan reroll sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Warwick et Lycan reroll du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Esprit d'équipe
- Besace héroïque
- Ticket prismatique
- Repaire du baron
- Glaives à gogo
- Abondance de glaives
- Pile ou face
- Super sac de butin
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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