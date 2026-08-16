TFT : La composition Warwick et Lycan reroll, comment la jouer ? (Set 18)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 août 2026 à 22h10
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Warwick et Lycan reroll sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Warwick et Lycan reroll, comment la jouer ? (Set 18)

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Warwick et Lycan reroll.

Comment jouer la composition Warwick et Lycan reroll sur TFT ?

La composition Warwick et Lycan reroll du set 18 de TFT repose principalement sur les synergies Ronce-obscure et Saccageur (Blackthorn/Ravager), avec Warwick, Lycan, Malphite, et idéalement Roncier, remplissant le rôle de carry.

compo-warwick-lycan-reroll

Pour jouer la composition Warwick et Lycan reroll, vous pourriez commencer avec Rek'Sai, Warwick, Lycan et Kobuko ou Alistar. Ajoutez Veigar et Azir au niveau 6. À ce moment, vous devrez slow roll Warwick et Lycan 3 étoiles, et si possible Rek'Sai, de façon à optimiser la valeur du sacrifice Ronce-obscure. Remplacez Kobuko/Alistar par Krug, puis avancez pour vous renforcer avec Diana et Roncier. Malphite remplacera Veigar dès que possible, et votre tank principal devra toujours être positionné seul sur la première ligne, en raison du trait Monolithe.

  • Rek'Sai doit être placée dans la case de sacrifice.
  • La marque Alpha doit être employée sur Lycan.
  • Roncier récupérera les objets supplémentaires.

À lire également

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Warwick

  • Lance de Shojin
  • Gage de Sterak
  • Détermination du titan
  • Mercure
  • Tueur de géants
  • Manteau de la nuit

Lycan

  • Manteau de la nuit
  • Lame funeste
  • Main de la justice
  • Lame d'infini
  • Pistolame Hextech

Malphite

  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Linceul de la congruence
  • Cœur intrépide
  • Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Warwick et Lycan reroll ?

Jouer la composition Warwick et Lycan reroll est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de ces personnages. Des composants AD ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie. Notez que Warwick porte très bien plusieurs artefacts ; en obtenir un peut donc aussi vous conduire vers cette équipe (Canon ultrarapide, Moufles, Refus de la mort).

compo-warwick-lycan

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

Chargement du sondage...

0 votant
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Warwick et Lycan reroll sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Warwick et Lycan reroll du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
  • Esprit d'équipe
  • Besace héroïque
  • Ticket prismatique
  • Repaire du baron
  • Glaives à gogo
  • Abondance de glaives
  • Pile ou face
  • Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Comment jouer la composition Doublure avec Cassiopeia sur le set 18 ? (Double Trouble)
Teamfight Tactics 15 août 2026

TFT : Comment jouer la composition Doublure avec Cassiopeia sur le set 18 ? (Double Trouble)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer la composition basée sur l'augment « Doublure » (Double trouble) avec Cassiopeia carry sur le set 18 de TFT.
TFT : MàJ 17.9, les détails de la mise à jour (2026)
Teamfight Tactics 11 août 2026

TFT : MàJ 17.9, les détails de la mise à jour (2026)

Retrouvez les détails du patch notes 17.9 de TFT, déployé le mercredi 12 août 2026, dans cet article.
TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
Teamfight Tactics 05 août 2026

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?

La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.

commentaire (0)