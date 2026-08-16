TFT : Quelle composition construire avec l'augment de Rengar et Kha'Zix sur le set 18 ?

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Sans rival » sur le set 18 de Teamfight Tactics, Enchanted Wilds.

Enchanted Wilds est le 18ème set de TFT, et comme pour chaque ensemble, il existe des optimisations liées à des champions particuliers. Ordinairement, Kha'Zix et Rengar ne peuvent coexister au sein d'une même équipe, mais cette alliance peut dans un cas précis être possible : si vous cliquez sur l'augment « Sans rival ».



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec Kha'Zix et Rengar sur le set 18 de TFT.

Qu'est-ce que l'optimisation « Sans rival » sur le set 18 TFT ?

L'augment de palier Or « Sans rival » du set 18 de TFT a la particularité de permettre aux rivaux Kha'Zix et Rengar de jouer ensemble, en bénéficiant du trait Rival, et en se renforçant mutuellement.

Vous pouvez poser Rengar et Kha'Zix ensemble sans aucun pénalité, et ils obtiennent des bonus lorsque l'autre lance une compétence. Obtenez un Rengar et un Kha'Zix.

Cet augment peut être proposé en 2-1 et en 3-2, avant donc que vous n'atteignez le niveau 7, moment où, comme vous vous en doutez, il faudra reroll ces unités.

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Quelle composition construire avec l'augment de Rengar et Kha'Zix du set 18 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Sans rival » existent, mais toutes ont un point commun : il convient de reroll Kha'Zix et Rengar, ainsi qu'un tank de palier 3, en règle générale, il s'agira d'Hecarim. L'équipe que nous vous présentons est celle qui est la plus plébiscitée sur le PBE, et elle met en avant les traits Sylvestre et Exécuteur.

Pour commencer la partie, utilisez Ornn et Leona pour accompagner votre Kha'Zix et votre Rengar, puis ajoutez Hecarim et LeBlanc au niveau 5, en évinçant Leona. Diana rejoindra vos rangs au niveau 6, et Ezreal ou Aphelios au 7. C'est à ce moment que vous devrez slow roll Kha'Zix, Rengar, Hecarim, et si possible, Diana. Il ne vous restera qu'à avancer pour vous renforcer, avec Soraka puis Kennen.

Rengar doit recevoir en premier des objets, car Kha'Zix a besoin de temps pour évoluer.

La première évolution de Kha'Zix doit être Exécuteur.

Si vous disposez d'un emblème Exécuteur, posez-le sur Rengar.

Les artefacts ne sont pas à négliger dans cette composition, bien au contraire : Kha'Zix comme Rengar apprécient d'en porter.

Ainsi pour Kha'Zix, vous opterez pour :

Fléau de liche

Moufles

Protège-bras du savant

Rengar quant à lui saura porter :

Moufles

Hydre titanesque

Canon ultrarapide

Poiscaille

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Rengar

Manteau de la nuit

Détermination du titan

Lame enragée de Guinsoo

Soif-de-Sang

Gage de Sterak

Kha'Zix

Main de la justice

Manteau de la nuit

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Gantelet précieux

Hecarim

Linceul de la congruence

Lithoplastron de gargouille

Cape solaire

Cœur intrépide

Armure de Warmog

Visage spirituel

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.