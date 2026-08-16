TFT : La composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe.



Comment jouer la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe sur TFT ?

La composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe du set 18 de TFT comprend 5 unités Fleur spirituelle, avec Ahri, Ashe et Sett en tant que carrys principaux. Pour cette raison, les traits de ces personnages sont optimisés au maximum.





Pour jouer la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe, vous pourriez démarrer autour de Fleur spirituelle, avec Yorick, Karma, Yunara et Rakan. Ajoutez Maître Yi, Vi et Azir au niveau 6, en veillant à retirer Rakan. Votre objectif est clair : atteindre le niveau 8 le plus vite possible, en conservant un maximum de PV, et avec de belles économies. Vous devrez alors trouver et améliorer Ahri, Sett et Sivir. Idéalement, vous trouverez une Ashe, et un autre Bagarreur que Gnar fera l'affaire en attendant que vous l'obteniez. Au niveau 9, ajoutez Zyra, faites passer vos légendaires à 2 étoiles.

Si vous parvenez au niveau 10, faites entrer Alune à la place de Karma, en entrant Maître Yi pour conserver 5 Fleur spirituelle.

niveau 10, faites entrer Alune à la place de Karma, en entrant Maître Yi pour conserver 5 Fleur spirituelle. Sivir récupérera en priorité les composants supplémentaires.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Ahri

Gantelet précieux

Lance de Shojin

Dent de Nashor

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon

Ashe

Lance de Shojin

Buff rouge

Dernier souffle

Lame d'infini

Lame funeste

Sett

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Cœur intrépide

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe ?

Jouer la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux autour de Fleur spirituelle. Avoir reçu des composants en grand nombre est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire d'Ahri ou de Sett.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Bye bye boutique

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

Canon de verre

Crescendo aléatoire

Vous vous sentez en veine ?

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.