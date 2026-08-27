TFT : La composition Cassiopeia avec Défenseur, comment la jouer ? (Set 18)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 août 2026 à 15h40
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Cassiopeia avec Défenseur sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Cassiopeia avec Défenseur, comment la jouer ? (Set 18)

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Cassiopeia avec Défenseur.

Comment jouer la composition Cassiopeia avec Défenseur sur TFT ?

La composition Cassiopeia avec Défenseur du set 18 de TFT repose sur une front lane à toute épreuve, et les dégâts d'un solo carry, Cassiopeia. Elle nécessite de passer un certain au niveau 7, tout en sachant suivre la tempo de la partie.

compo-cassio-defendeur

Pour jouer la composition Cassiopeia avec Défenseur, vous avez tout intérêt à démarrer tout de suite avec des Défenseurs, à savoir Ornn et Leona. Ajoutez Shen et Cassiopeia, ou un autre carry AP en attendant de trouver cette dernière. Votre feuille de route sera relativement simple : ajoutez des Défenseurs au fil des niveaux, puis Soraka au 8 pour Flora Fatalis (2). Avant cela, vous devrez slow roll Cassiopeia, Fiddlesticks et Rammus au niveau 7.

  • Si vous êtes contesté sur Rammus, faites de Lillia votre tank principal ; l'essentiel est d'obtenir Cassiopeia et Fiddlesticks 3 étoiles.
  • Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez soit un Kennen, soit un Ivern.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Cassiopeia

  • Bâton de l'archange
  • Buff bleu
  • Pistolame Hextech
  • Lance de Shojin
  • Coiffe de Rabadon
  • Gantelet précieux

Fiddlesticks

  • Étincelle ionique
  • Cape solaire
  • Visage spirituel
  • Couronne de la reine
  • Armure de Warmog
  • Lithoplastron de gargouille

Rammus

  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Cœur intrépide
  • Vœu du protecteur
  • Armure roncière 
  • Griffe de dragon

Quand jouer la composition Cassiopeia avec Défenseur ?

Jouer la composition Cassiopeia avec Défenseur est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Cassiopeia et Fiddlesticks. Des composants utiles à vos carrys ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie, tout comme l'optimisation Flore vorace.

compo-cassiopeia-defender-tft

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Cassiopeia avec Défenseur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Cassiopeia avec Défenseur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Flore vorace
  • Bâton angélique
  • Esprit d'équipe
  • Besace héroïque
  • Ticket prismatique
  • Repaire du baron
  • Pile ou face
  • Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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