TFT : La composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers (Solar/Inferno).



Comment jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers sur TFT ?

La composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers du set 18 de TFT repose principalement sur des unités de palier 1 et 2, et n'est donc pas particulièrement difficile à mettre en place, à condition de disposer d'équipements adéquats pour Kayle. Toutefois, si vous souhaitez la sublimer, vous pourrez tenter de passer niveau 9 pour provoquer une Éclipse, avec 3 Lunaire et 3 Solaire.





Pour jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers, vous avez tout intérêt à ne pas investir d'or dans de l'expérience, et poser sans tarder les unités que vous devrez reroll : Kayle, Varus, Leona et Sejuani, puis Shen au niveau 5. Votre objectif sera de slow roll au niveau 6 ces 5 personnages, en vous assurant d'avoir déjà récupéré bon nombre de Varus et de Leona. Utilisez un Colosse bas coût en attendant Amumu, puis une fois vos carrys en poche, avancez pour inclure Aphelios. Diana et Alune sauront parfaire votre équipe aux niveaux 8 et 9.

Kayle n'a pas besoin d'objet diminuant les résistances magiques, puisqu'elle applique du shred au moment où elle passe 2 étoiles.

L'éclipse exécute l'ennemi le plus bas en PV toutes les 3.5 secondes après 10 secondes de combat.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Kayle

Lame enragée de Guinsoo (x2 idéalement)

Gantelet précieux

Tueur de géants

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Varus

Lance de Shojin

Tueur de géants

Lame funeste

Lame enragée de Guinsoo

Fléau vengeur

Sejuani/Leona

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Cœur intrépide

Cape solaire

Quand jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers ?

Jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires des personnages à reroll. Une lame enragée de Guinsoo ou une optimisation axée sur le reroll devraient également vous inciter à poursuivre dans cette voie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Banc de Pandore

Obstination

Trésors enfouis

Deux de moins

Objets de Pandore

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.