TFT : La composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers, comment la jouer ? (Set 18)
le 16 août 2026 à 22h10
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers (Solar/Inferno).
Comment jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers sur TFT ?
La composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers du set 18 de TFT repose principalement sur des unités de palier 1 et 2, et n'est donc pas particulièrement difficile à mettre en place, à condition de disposer d'équipements adéquats pour Kayle. Toutefois, si vous souhaitez la sublimer, vous pourrez tenter de passer niveau 9 pour provoquer une Éclipse, avec 3 Lunaire et 3 Solaire.
Pour jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers, vous avez tout intérêt à ne pas investir d'or dans de l'expérience, et poser sans tarder les unités que vous devrez reroll : Kayle, Varus, Leona et Sejuani, puis Shen au niveau 5. Votre objectif sera de slow roll au niveau 6 ces 5 personnages, en vous assurant d'avoir déjà récupéré bon nombre de Varus et de Leona. Utilisez un Colosse bas coût en attendant Amumu, puis une fois vos carrys en poche, avancez pour inclure Aphelios. Diana et Alune sauront parfaire votre équipe aux niveaux 8 et 9.
- Kayle n'a pas besoin d'objet diminuant les résistances magiques, puisqu'elle applique du shred au moment où elle passe 2 étoiles.
- L'éclipse exécute l'ennemi le plus bas en PV toutes les 3.5 secondes après 10 secondes de combat.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Kayle
- Lame enragée de Guinsoo (x2 idéalement)
- Gantelet précieux
- Tueur de géants
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
Varus
- Lance de Shojin
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Lame enragée de Guinsoo
- Fléau vengeur
Sejuani/Leona
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Cape solaire
Quand jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers ?
Jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires des personnages à reroll. Une lame enragée de Guinsoo ou une optimisation axée sur le reroll devraient également vous inciter à poursuivre dans cette voie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Kayle reroll avec Solaire/Enfers du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Banc de Pandore
- Obstination
- Trésors enfouis
- Deux de moins
- Objets de Pandore
- Esprit d'équipe
- Besace héroïque
- Ticket prismatique
- Repaire du baron
- Pile ou face
- Super sac de butin
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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