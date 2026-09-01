TFT : D-Patch du 1er septembre 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails des changements et corrections mis en place avec le D-patch 18.1 du set 18 de TFT, déployé le 1er septembre 2026.

Le set 18 de TFT est disponible depuis une semaine sur les serveurs officiels, et Riot Games propose un 3ème correctif le mardi 1er septembre 2026. Celui-ci vise principalement à apporter des ajustements essentiels à l'équilibrage de la méta, notamment en appliquant un nerf à Ahri, ou un buff à Draven et à Lux. De plus, des corrections de bugs et des améliorations de confort de jeu sont également au programme, de façon à rendre votre expérience sur Enchanted Wilds plus fluide et agréable. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 1er septembre de TFT ci-dessous (D-patch).

Mises à jour de milieu de patch du set 18 de TFT : 31 août et 1er septembre

Notre troisième mise à jour de milieu de patch sera déployée le 31 août pour les changements d'équilibrage, et le 1er septembre pour les corrections de bugs et les améliorations de confort de jeu.

Types

Monstres de la jungle (7) s'est avéré être un type extrêmement régulier, que vous restiez à votre niveau pour passer vos unités à 1 PO 3 étoiles ou que vous montiez en niveau pour intégrer des unités Légendaires polyvalentes.

Monstres de la jungle (7) - Stats : 6% AD/AP/AS ⇒ 5% AD/AP/AS

Champions

Laissez tomber Caillou, la cote de Rougelin explose ! Grâce à des builds optimisés et à la facilité de le passer 3 étoiles via la boutique des Monstres de la jungle, Rougelin est devenu un carry redoutable. Nous réduisons son AD de base et les dégâts de sa compétence pour le canaliser et laisser une chance aux fans de Caillou.

Cassiopeia Défenseur est l'une des compositions les plus stables du patch. Nous réduisons nettement la puissance de sa principale menace offensive.

Maître Yi est une autre star du reroll devenue surpuissante, surtout avec un Artefact ou deux. Nous baissons ses résistances pour garder ce carry mêlée vulnérable au burst.

Amumu avait de quoi pleurer depuis le lancement du patch. Redonnons-lui le sourire avec un double buff.

Draven est de loin notre unité à 5 PO la moins performante. Nous y allons fort avec un buff qui lui permettra de lancer sa compétence bien plus tôt et de profiter des saignements cumulés. La vitesse d'attaque, qui était déjà sa meilleure stat, sera encore plus efficace : équipez vos arcs !

Rougelin - AD de base : 45 ⇒ 40

Rougelin - Dégâts de compétence : 340/510/765/1300 AD ⇒ 310/465/700/1200 AD

Cassiopeia - Dégâts de compétence : 440/660/1050 AP ⇒ 400/600/950 AP

Maître Yi - Résistances : 60 ⇒ 55

Ahri - Dégâts de compétence : 450/675 AP ⇒ 425/640 AP

Amumu - Buff de Mana : 30/140 ⇒ 30/125

Amumu - Soin (% PV max) : 2,2% ⇒ 2,5%

Morgana - Nerf de Mana : 0/60 ⇒ 0/65

Soraka - Dégâts initiaux des étoiles : 190/285 AP ⇒ 225/335 AP

Draven - Buff de Mana : 0/120 ⇒ 0/110

Draven - Vitesse d'attaque de base : 0,8 ⇒ 0,85

Dragon Ancien - AD de base : 115 ⇒ 125

Lux - Dégâts de compétence : 330/520 AP ⇒ 355/550 AP

Lux - Amplification de dégâts Lunaires : 10% ⇒ 8%

Confort de jeu et performances

Note : Ces modifications seront appliquées séparément demain, le 1er septembre en début de soirée.

En plus de quelques corrections de bugs d'équilibrage, nous apportons un ajustement au confort de jeu pour le glisser-déposer des unités, rendant leurs mouvements plus fluides et réactifs. Vous le remarquerez surtout en vous amusant à toupiller vos unités sur le banc.

Afin de continuer à améliorer les performances sur l'ensemble des appareils, nous avons mis en place une solution à moyen terme qui « nettoie » les particules lorsqu'elles s'accumulent. Cela devrait réduire les pertes de fluidité en fin de partie. L'impact peut varier selon votre matériel, mais d'autres correctifs arriveront au fil des prochains patchs.

Confort de jeu : La réactivité du glisser-déposer des champions a été améliorée.

Performances en fin de partie : Amélioration de l'outil de nettoyage des particules pour booster les performances lors des transitions de manche et du Carrousel.

Corrections de bugs

Note : Ces modifications seront appliquées séparément demain, le 1er septembre en début de soirée.