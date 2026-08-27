TFT : La composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur.



Comment jouer la composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur sur TFT ?

La composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur du set 18 de TFT repose en grande partie sur des unités légendaires, ce qui implique d'atteindre rapidement et en bonne santé le niveau 9 pour la mettre en place.





Pour jouer la composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur, vous avez tout intérêt à commencer autour de cette Sylvestre, avec Xayah, Alistar, Ornn et Varus pour Ultrarapide. Rakan et Hecarim rejoindront ensuite votre équipe, et Varus laissera sa place à LeBlanc pour Sylvestre (5), et peut-être que cette dernière vous farmera quelques champions utiles. Au niveau 7, vous pourriez réintroduire Varus, ainsi que Shen pour Enfers et Défenseur. Stabilisez-vous un minimum au niveau 8, idéalement avec Amumu et Ezreal, puis avancez pour effectuer votre transition finale. Vous devrez acquérir Draven, Kennen, Maokai, Taric, Gnar et Ivern.

Si vous parvenez au niveau 10, essayez de trouver une Lux Sylvestre, ou faites appel à Alune.

niveau 10, essayez de trouver une Lux Sylvestre, ou faites appel à Alune. Taric peut aussi bien jouer le rôle de tank principal si Maokai ne passe pas à 2 étoiles.

Les objets supplémentaires sont à attribuer en priorité à Kennen, puis à Gnar (à définir selon leur nature).

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Draven

Lame enragée de Guinsoo

Fureur du kraken

Lame funeste

Lame d'infini

Tueur de géants

Dernier souffle

Blason d'Exécuteur

Ezreal

Dernier souffle

Lance de Shojin

Tueur de géants

Pistolame Hextech

Lame funeste

Maokai/Taric

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur ?

Jouer la composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux autour de Sylvestre. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire de Ezreal ou Draven.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Draven et Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Ascension sociale

Bye bye boutique

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

Abondance de glaives

Appel du chaos

Réunion d'anniversaire

Fin de partie

Acier doré

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.