TFT : La composition Aphelios avec Initiateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios avec Initiateur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Aphelios avec Initiateur.



Comment jouer la composition Aphelios avec Initiateur sur TFT ?

La composition Aphelios avec Initiateur du set 18 de TFT repose principalement sur des unités épiques, c'est pourquoi il est préférable d'avoir reçu une optimisation d'économie. Aphelios, Roncier, la Sentinelle ancestrale et Zyra sont les carrys principaux.





Pour jouer la composition Aphelios avec Initiateur, plusieurs options sont correctes en début de partie, mais vous pourriez démarrer autour de Sylvestre, avec Xayah, Rakan, Ornn et Alistar, puis transitez progressivement vers une front lane composée d'Initiateurs. Récupérez Diana, Hecarim et Maman raptor au niveau 7, et si possible, un exemplaire d'Aphelios pour Lunaire/Ultrarapide. Le but sera d'être assez stable pour aller sereinement au niveau 8, et mettre en place votre équipe finale. Il conviendra d'acheter et d'améliorer Aphelios, Roncier, la Sentinelle ancestrale et Zyra, tout en trouvant, dans le meilleur des cas, un Taric pour remplacer Rakan.

Si vous parvenez au niveau 9, faites entrer Alune, Ivern ou Morgana.

niveau 9, faites entrer Alune, Ivern ou Morgana. Zyra récupérera en priorité les composants supplémentaires.

N'hésitez pas à faire appel à un emblème d'Ultrarapide, à placer sur Roncier.

Maman raptor applique de la réduction d'armure.

Une version Aphelios Sylvestre existe aussi.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Aphelios

Lame d'infini

Fléau vengeur

Lame enragée de Guinsoo

Fureur du kraken

Lame funeste

Roncier

Soif-de-Sang

Manteau de la nuit

Gage de Sterak

Emblème d'Ultrarapide

Détermination du titan

Mercure

Main de la justice

Sentinelle ancestrale

Vœu du protecteur

Armure de Warmog

Casque adaptatif

Lithoplastron de gargouille

Cape solaire (bien que Roncier applique un peu d'anti-heal)

Quand jouer la composition Aphelios avec Initiateur ?

Jouer la composition Aphelios avec Initiateur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire d'Aphelios.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Aphelios avec Initiateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Aphelios avec Initiateur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Relances épiques

Bye bye boutique

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

Canon de verre

Abondance de glaives

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.