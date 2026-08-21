TFT : La composition Aphelios avec Initiateur, comment la jouer ? (Set 18)
le 21 août 2026 à 10h44
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Aphelios avec Initiateur.
Comment jouer la composition Aphelios avec Initiateur sur TFT ?
La composition Aphelios avec Initiateur du set 18 de TFT repose principalement sur des unités épiques, c'est pourquoi il est préférable d'avoir reçu une optimisation d'économie. Aphelios, Roncier, la Sentinelle ancestrale et Zyra sont les carrys principaux.
Pour jouer la composition Aphelios avec Initiateur, plusieurs options sont correctes en début de partie, mais vous pourriez démarrer autour de Sylvestre, avec Xayah, Rakan, Ornn et Alistar, puis transitez progressivement vers une front lane composée d'Initiateurs. Récupérez Diana, Hecarim et Maman raptor au niveau 7, et si possible, un exemplaire d'Aphelios pour Lunaire/Ultrarapide. Le but sera d'être assez stable pour aller sereinement au niveau 8, et mettre en place votre équipe finale. Il conviendra d'acheter et d'améliorer Aphelios, Roncier, la Sentinelle ancestrale et Zyra, tout en trouvant, dans le meilleur des cas, un Taric pour remplacer Rakan.
- Si vous parvenez au niveau 9, faites entrer Alune, Ivern ou Morgana.
- Zyra récupérera en priorité les composants supplémentaires.
- N'hésitez pas à faire appel à un emblème d'Ultrarapide, à placer sur Roncier.
- Maman raptor applique de la réduction d'armure.
- Une version Aphelios Sylvestre existe aussi.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Aphelios
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Lame funeste
Roncier
- Soif-de-Sang
- Manteau de la nuit
- Gage de Sterak
- Emblème d'Ultrarapide
- Détermination du titan
- Mercure
- Main de la justice
Sentinelle ancestrale
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Casque adaptatif
- Lithoplastron de gargouille
- Cape solaire (bien que Roncier applique un peu d'anti-heal)
Quand jouer la composition Aphelios avec Initiateur ?
Jouer la composition Aphelios avec Initiateur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire d'Aphelios.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Aphelios avec Initiateur sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Aphelios avec Initiateur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Relances épiques
- Bye bye boutique
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Banc de Pandore
- Pile ou face
- Repaire du baron
- Canon de verre
- Abondance de glaives
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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