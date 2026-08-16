TFT : La composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle, comment la jouer ? (Set 18)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 août 2026 à 22h10
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle, comment la jouer ? (Set 18)

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle.

Comment jouer la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle sur TFT ?

La composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle du set 18 de TFT est construite autour d'Ahri, le carry principal. Elle sera épaulée par Alune, ainsi que Lillia en première ligne. Très axée sur le late game, une optimisation d'économie est vivement recommandée pour parvenir à la mettre en place.

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Pour jouer la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle, vous pourriez démarrer autour de Fleur spirituelle, avec Yorick, Karma, Yunara et Rakan. Ajoutez Veigar et Diana au niveau 6, puis Fiddlesticks au niveau 7. Idéalement, vous remplacerez votre Yunara par Ahri. Votre objectif sera dès lors d'aller au niveau 8 et de vous stabiliser, en trouvant Ahri 2 étoiles, ainsi que Lillia, et si possible Alune. Si vous n'en trouvez pas, contentez-vous de Cassiopeia, et continuer d'avancer jusqu'au niveau 9. Il ne vous restera qu'à parfaire votre équipe grâce à Zyra, et acheter/améliorer Alune.

  • Si vous parvenez au niveau 10, faites entrer Taric.
  • Zyra ou Fiddlesticks récupéreront les objets supplémentaires.
  • Si vous récupérez un blason de Tisseur de sorts, jouez en 6.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Ahri

  • Gantelet précieux
  • Lance de Shojin
  • Dent de Nashor
  • Fléau vengeur
  • Coiffe de Rabadon

Alune

  • Bâton du vide
  • Morellonomicon / Buff rouge
  • Lance de Shojin
  • Casque adaptatif
  • Gantelet précieux

Lillia

  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Couronne de la reine
  • Vœu du protecteur
  • Cœur intrépide

Quand jouer la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle ?

Jouer la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux autour de Fleur spirituelle. Avoir reçu des composants utiles à l'équipement AP est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire d'Ahri.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Objets de Pandore
  • Expédition
  • Bye bye boutique
  • Dés magiques
  • Tout doit disparaître
  • Niveau supérieur !
  • Ascension sociale
  • Banc de Pandore 
  • Pile ou face
  • Abondance de baguettes
  • Repaire du baron
  • Canon de verre

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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