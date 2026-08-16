TFT : La composition Yunara reroll avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Yunara reroll avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Yunara reroll avec Exécuteur.



Comment jouer la composition Yunara reroll avec Exécuteur sur TFT ?

La composition Yunara reroll avec Exécuteur du set 18 de TFT repose principalement sur des unités à 2 étoiles, épaulées par des épiques. Vous devrez passer un certain temps au niveau 6 pour la mettre en place, avant d'avancer pour lui donner sa forme finale.





Pour jouer la composition Yunara reroll avec Exécuteur, vous pourriez démarrer autour de Sylvestre, avec LeBlanc, Alistar et Ornn, puis inclure Yunara. Plus tôt vous aurez LeBlanc, mieux vous vous porterez, car cette dernière vous farmera des champions. Votre premier objectif sera de parvenir au niveau 6 avec des finances au beau fixe, afin d'y slow roll Alistar, LeBlanc, et bien sûr, Yunara. Ajoutez en même temps un Exécuteur, ou passez en 3 Fleur spirituelle. Une fois vos unités 3 étoiles en poche, avancez pour trouver Ezreal, votre carry secondaire, ainsi que Sett. Azir, Ahri et Soraka viendront parfaire votre composition.

Si vous recevez des composants supplémentaires, attribuez-les à Sett ou à Ahri/Soraka selon leur nature.

En atteignant le niveau 9, n'hésitez pas à remplacer Azir par Ivern + Kennen ou Amumu + Kennen, ou faites simplement entrer Malphite.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Yunara

Lance de Shojin

Lame funeste

Fléau vengeur

Tueur de géants

Lame enragée de Guinsoo

Ezreal

Dernier souffle

Lance de Shojin

Buff rouge

Tueur de géants

Alistar

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Cape solaire

Couronne de la reine

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Yunara reroll avec Exécuteur ?

Jouer la composition Yunara reroll avec Exécuteur est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Yunara, Alistar et LeBlanc. Par ailleurs, des composants AD ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Yunara reroll avec Exécuteur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Yunara reroll avec Exécuteur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Implants cybernétiques

Livraison de champion

Glaives à gogo

Objets de Pandore

Banc de Pandore

Abondance de glaives

Pile ou face

Eh ouais, c'est moi.

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.