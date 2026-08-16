TFT : La composition Aphelios avec Sylvestre, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios avec Sylvestre sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Aphelios avec Sylvestre.



Comment jouer la composition Aphelios avec Sylvestre sur TFT ?

La composition Aphelios avec Sylvestre du set 18 de TFT comprend 5 unités Sylvestre, avec Aphelios, Gnar et Lillia jouant le rôle de carry principaux. Elle exige d'aller niveau 9 pour atteindre le maximum de sa puissance, c'est pourquoi un augment d'économie offre un avantage certain à sa réussite.





Pour jouer la composition Aphelios avec Sylvestre, vous avez tout intérêt à commencer autour de cette synergie, avec Ornn, Xayah, Alistar, puis LeBlanc et Hecarim. Rakan rejoindra votre équipe au niveau 6, et idéalement, Aphelios au 7. Votre objectif sera de vous stabiliser d'abord au 8 avec Lillia et Aphelios 2 étoiles, et idéalement, en remplaçant Hecarim par Gnar. Ivern sera préféré à Rakan, et Alune viendra parfaire la composition au niveau 9.

Si vous parvenez au niveau 10, faites entrer Ezreal ou une Lux Sylvestre.

niveau 10, faites entrer Ezreal ou une Lux Sylvestre. Alune récupérera en priorité les composants supplémentaires.

N'hésitez pas à jouer en 7 Sylvestre si vous avez reçu un emblème.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Aphelios

Lame d'infini

Fléau vengeur

Dernier souffle

Fureur du kraken

Lame funeste

Gnar

Soif-de-Sang

Manteau de la nuit

Détermination du titan

Mercure

Main de la justice

Tueur de géants

Lillia

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Linceul de la congruence

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Aphelios avec Sylvestre ?

Jouer la composition Aphelios avec Sylvestre est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux autour de Sylvestre. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire d'Aphelios ou de Gnar.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Aphelios avec Sylvestre sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Aphelios avec Sylvestre du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Abri naturel (augment Sylvestre)

Relances épiques

Bye bye boutique

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

Canon de verre

Abondance de glaives

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.