TFT : La composition Aphelios avec Sylvestre, comment la jouer ? (Set 18)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 août 2026 à 22h10
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios avec Sylvestre sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Aphelios avec Sylvestre, comment la jouer ? (Set 18)

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Aphelios avec Sylvestre.

Comment jouer la composition Aphelios avec Sylvestre sur TFT ?

La composition Aphelios avec Sylvestre du set 18 de TFT comprend 5 unités Sylvestre, avec Aphelios, Gnar et Lillia jouant le rôle de carry principaux. Elle exige d'aller niveau 9 pour atteindre le maximum de sa puissance, c'est pourquoi un augment d'économie offre un avantage certain à sa réussite.

compo-aphelios-sylvestre-gnar

Pour jouer la composition Aphelios avec Sylvestre, vous avez tout intérêt à commencer autour de cette synergie, avec Ornn, Xayah, Alistar, puis LeBlanc et Hecarim. Rakan rejoindra votre équipe au niveau 6, et idéalement, Aphelios au 7. Votre objectif sera de vous stabiliser d'abord au 8 avec Lillia et Aphelios 2 étoiles, et idéalement, en remplaçant Hecarim par Gnar. Ivern sera préféré à Rakan, et Alune viendra parfaire la composition au niveau 9.

  • Si vous parvenez au niveau 10, faites entrer Ezreal ou une Lux Sylvestre.
  • Alune récupérera en priorité les composants supplémentaires.
  • N'hésitez pas à jouer en 7 Sylvestre si vous avez reçu un emblème.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Aphelios

  • Lame d'infini
  • Fléau vengeur
  • Dernier souffle
  • Fureur du kraken
  • Lame funeste

Gnar

  • Soif-de-Sang
  • Manteau de la nuit
  • Détermination du titan
  • Mercure
  • Main de la justice
  • Tueur de géants

Lillia 

  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Linceul de la congruence
  • Vœu du protecteur
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quand jouer la composition Aphelios avec Sylvestre ?

Jouer la composition Aphelios avec Sylvestre est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux autour de Sylvestre. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire d'Aphelios ou de Gnar.

comp-aphelios-sylvestre-set18

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Aphelios avec Sylvestre sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Aphelios avec Sylvestre du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Abri naturel (augment Sylvestre)
  • Relances épiques
  • Bye bye boutique
  • Dés magiques
  • Tout doit disparaître
  • Niveau supérieur !
  • Banc de Pandore 
  • Pile ou face
  • Repaire du baron
  • Canon de verre
  • Abondance de glaives

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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