TFT : La composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle, comment la jouer ? (Set 18)
le 27 août 2026 à 18h36
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle.
Comment jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle sur TFT ?
La composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle du set 18 de TFT consiste à jouer la verticale de la synergie, en faisant de personnages épiques et légendaires vos carrys principaux.
Pour jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle, vous avez tout intérêt à commencer avec ce trait, avec Caillou, Rougelin, Lycan, le Carapateur et Gromp. Ajoutez ensuite Krug et Maman Raptor, et avancez sans ruiner votre économie. Vous devrez faire en sorte d'aller au niveau 9 en bonne santé, en trouvant progressivement vos unités, ce qui devrait être relativement simple au regard du bonus offert par Jungle (5). N'hésitez pas à vous stabiliser en trouvant la Sentinelle ancestrale et Roncier 2 étoiles, puis terminez votre progression au niveau 9, en ajoutant Taric, Gnar, et bien sûr, le Dragon ancestral.
- La marque Alpha doit être placée sur le Dragon ancestral.
- Taric doit être lié au Dragon ancestral.
- Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer Draven, Ivern ou Maokai, à définir selon les composants en votre possession.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Dragon ancestral
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Gage de Sterak
- Main de la justice
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Manteau de la nuit
Roncier
- Mercure
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Dernier souffle
Sentinelle ancestrale
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Cape solaire
Quand jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle ?
Jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux autour de cette synergie. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire de Roncier ou du Dragon ancestral.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Monstres de la jungle omega (augment Monstres de la jungle)
- Ascension sociale
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Implants cybernétiques
- Cycle épique
- Pile ou face
- Repaire du baron
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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