TFT : La composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle.



Comment jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle sur TFT ?

La composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle du set 18 de TFT consiste à jouer la verticale de la synergie, en faisant de personnages épiques et légendaires vos carrys principaux.





Pour jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle, vous avez tout intérêt à commencer avec ce trait, avec Caillou, Rougelin, Lycan, le Carapateur et Gromp. Ajoutez ensuite Krug et Maman Raptor, et avancez sans ruiner votre économie. Vous devrez faire en sorte d'aller au niveau 9 en bonne santé, en trouvant progressivement vos unités, ce qui devrait être relativement simple au regard du bonus offert par Jungle (5). N'hésitez pas à vous stabiliser en trouvant la Sentinelle ancestrale et Roncier 2 étoiles, puis terminez votre progression au niveau 9, en ajoutant Taric, Gnar, et bien sûr, le Dragon ancestral.

La marque Alpha doit être placée sur le Dragon ancestral.

Taric doit être lié au Dragon ancestral.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer Draven, Ivern ou Maokai, à définir selon les composants en votre possession.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Dragon ancestral

Lame d'infini

Dernier souffle

Gage de Sterak

Main de la justice

Fléau vengeur

Lame funeste

Manteau de la nuit

Roncier

Mercure

Tueur de géants

Manteau de la nuit

Lame d'infini

Lame funeste

Dernier souffle

Sentinelle ancestrale

Vœu du protecteur

Armure de Warmog

Armure roncière

Griffe de dragon

Lithoplastron de gargouille

Cœur intrépide

Cape solaire

Quand jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle ?

Jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux autour de cette synergie. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire de Roncier ou du Dragon ancestral.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Monstres de la jungle omega (augment Monstres de la jungle)

Ascension sociale

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Implants cybernétiques

Cycle épique

Pile ou face

Repaire du baron

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.