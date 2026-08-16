TFT : La composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur.



Comment jouer la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur sur TFT ?

La composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur du set 18 de TFT est axée vers le late game, si bien que vous aurez sans doute besoin d'une optimisation d'économie pour parvenir à la mettre en place.





Pour jouer la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur, vous pourriez démarrer avec l'Assemblée, avec Caitlyn, Cassiopeia, Camille et Elise. Même si cette voie est risquée, elle vous aidera à atteindre les niveaux supérieurs grâce aux butins gagnés, surtout si vous n'avez pas reçu d'augment d'économie. Ajoutez Fiddlesticks et Diana au niveau 6, et continuez d'avancer jusqu'au niveau 8. Vous effectuerez alors votre transition, en trouvant et améliorant Morgana et la Sentinelle ancestrale. Kog'Maw, Hecarim, Caillou et Roncier rejoindront également vos rangs, et si possible, Taric ou Alune. Au niveau 9, finalisez votre composition en améliorant Taric et surtout, Alune.

La marque Alpha doit être employée sur la Sentinelle.

Roncier récupérera les objets supplémentaires.

Même si Kog'Maw et Caillou réduisent les résistances magiques, le Bâton du Vide sur Morgana présente de bons résultats.

N'oubliez pas de conserver un exemplaire de Caillou.

Si vous accédez au niveau 10, placez Ivern ou une Lux Lunaire.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Morgana

Casque adaptatif

Morellonomicon

Bâton du vide

Coiffe de Rabadon

Buff rouge

Alune

Gantelet précieux

Lance de Shojin

Bâton de l'archange

Emblème d'Incantateur

Buff bleu

Dent de Nashor

Sentinelle

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Vœu du protecteur

Visage spirituel

Cœur intrépide

Casque adaptatif

Quand jouer la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur ?

Jouer la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie autour de l'Assemblée. Des composants AP sont également à prendre en considération.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Buffet de composants

Objets de Pandore

Expédition

Bye bye boutique

Spécialiste des fins de partie

Esprit encombré

Océan de larmes

Dés magiques

Duplication

Mana du protecteur

Tout doit disparaître

Investissement

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.